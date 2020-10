Donald Trump positif au Covid-19 : hospitalisation, traitement, messages de soutien... les dernières infos

TRUMP - Après avoir annoncé sur Twitter son hospitalisation pour "quelques jours" par mesure de précaution, le président américain a reçu des messages de soutien de plusieurs dirigeants.

[Mis à jour le 3 octobre 2020 à 16h15] Sur Twitter, Donald Trump s'est voulu rassurant, ce samedi 3 octobre. Testé positif au Covid-19, tout comme son épouse Mélania, le président américain a annoncé par vidéo son hospitalisation pour "quelques jours" à l'hôpital militaire Walter Reed, situé près de Washington. "Je pense que je me porte très bien, mais nous allons nous assurer que tout aille pour le mieux", a-t-il expliqué. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Donald Trump ne souffrirait que de symptômes légers, pour lesquels il reçoit d'un "cocktail expérimental" d'anticorps de synthèse.

Après cette annonce, les dirigeants du monde entier lui ont adressé leur soutien. Malgré les tensions entre les deux pays, le président chinois, Xi Jinping, a souhaité un " prompt rétablissement " à son homologue américain. De son côté, Vladimir Poutine, a estimé dans un télégramme que la "vitalité naturelle", la "vigueur d'âme" et l'"optimisme" de Donald Trump l'aideront "à vaincre ce dangereux virus", indique le Kremlin. Brigitte et Emmanuel Macron, quant à eux, ont adressé "tous [leurs] meilleurs vœux" au président américain et à son épouse, en les encourageant à "rester forts". Sur Twitter, son fils, Donald Trump Jr., a assuré qu'"il n'y avait pas plus fort" que le président américain et qu'il s'attendait à ce que son père et son épouse "terrassent rapidement ce virus".

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDonaldJTrumpJr%2Fstatus%2F1312394023215210498&widget=Tweet

Donald Trump avait lui-même révélé, dans la nuit de jeudi à vendredi, être positif au Covid-19, tout comme son épouse Melania. "Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE !", a twitté en fin de soirée, heure de Washington, le président américain. Candidat à un second mandat face à Joe Biden, voilà une annonce qui remet le coronavirus au plein centre de cette élection décidément pas comme les autres et qui se tient dans tout juste un mois.

Il semblerait que Donald Trump ait été contaminé via l'une de ses plus proches conseillères, Hope Hicks, déclarée positive peu de temps avant le candidat républicain. "Hope Hicks, qui a travaillé si dur (...), vient d'être testé positif au Covid 19. Terrible !", avait-il écrit avant d'annoncer son test positif, confirmant l'information sur l'antenne de Fox News et précisant qu'il passait "beaucoup de temps avec Hope, tout comme la première dame".

Un protocole bien précis en cas d'incapacité de gouverner

Ce constat pose inévitablement la question de savoir ce qu'il adviendrait si son état de santé venait à s'aggraver, surtout en période d'élection. Dans ce cas-là, un protocole bien précis est fixé par le 25e amendement de la Constitution américaine. S'il s'agit d'une incapacité de gouverner de quelques heures, voire de quelques jours le temps d'une opération, le président en fonction doit adresser une lettre aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants pour les informer de la nouvelle. Le vice-président, en l'occurrence Mike Pence, prendrait alors la relève jusqu'à l'intervention d'une nouvelle lettre mettant fin à cet intérim.

Dans le cas d'une incapacité de gouverner plus longue, provoquée par une maladie ou par un décès, c'est encore une fois le vice-président qui assurerait la fonction de chef de l'Etat jusqu'à la prochaine élection. Si ce scénario venait à intervenir, rien ne semble pouvoir empêcher Mike Pence, testé négatif au coronavirus ce vendredi, de se présenter à la place de Donald Trump.

Le point sur la campagne de Donald Trump

Selon les sondages compilés par Five Thirty Eight, datant du 26 septembre, Donald Trump est désormais crédité, à l'échelle nationale, de 43% d'intentions de vote contre 50,3% pour l'ancien vice président des États-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est à noter. Le 25 août dernier, Joe Biden avait pas moins de 9,3 points d'avance, l'écart n'est désormais plus que de 6,6 points selon la toute dernière compilation.

Attention, aux Etats-Unis, l'élection du président se joue Etat par Etat, ce qui limite la portée des sondages nationaux. Pour suivre l'évolution des intentions de vote, notamment dans les Etats clés, consultez notre article consacré aux résultats des sondages des élections américaines 2020.

Les Français souhaitent une élection de Joe Biden

Selon notre sondage exclusif YouGov , une nette majorité de Français souhaiterait voir Joe Biden élu président des Etats-Unis le 3 novembre. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondent une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitent la victoire d'aucun des deux et 19% n'ont pas d'opinion. Si la question repose seulement sur les deux candidats, 84% souhaitent voir Joe Biden sortir vainqueur des élections.

Si en 2016 Donald Trump avait exprimé des propositions fortes comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine (édifice qui est encore très loin d'être terminé), ou la suppression de l'Obamacare. Pour cette élection américaine de 2020, le candidat républicain distille quelques souhaits, de manière disparate, sans présenter un véritable programme. Lors d'une interview pour Fox News fin août, le président avait été interrogé sur ses prochains engagements, était resté très évasif en indiquant qu'il "renforcerait ce qu'il a déjà fait et qu'il ferait de nouvelles choses". Son slogan, "Keep America great" que l'on peut traduire par "Que la grandeur de l'Amérique perdure" témoigne de la volonté de Donald Trump d'inscrire "la continuité" au coeur de son programme 2020. Quelques promesses ressortent tout de même, formulées à l'envi, souvent sans argumentation ou détails de financement. En voici une liste non exhaustive :

Mettre en circulation un vaccin d'ici la fin de l'année 2020.

Reconstituer des stocks et se préparer pour de futures épidémies.

Créer 10 millions d'emplois en 10 mois.

Réduire les taxes.

Adopter des accords commerciaux qui protègent les emplois américains.

Lutte contre l'immigration illégale.

"Arrêter les guerres sans fin".

Ramener les troupes américaines sur le sol américain.

Retrouvez sur cette page, le jour-J, les résultats des élections américaines du 3 novembre 2020 pour découvrir si Donald Trump, président sortant, est de nouveau élu président des Etats-Unis ou si Joe Biden, l'ancien vice président de Barack Obama, prendra sa place.

Biographie courte de Donald Trump

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.