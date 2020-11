"DIRECT. "Election américaine : c'est fait pour Biden grâce à la Pennsylvanie, tous les résultats"

ELECTIONS USA. Joe Biden gagne la bataille en Pennsylvanie, remporte les 20 grands électeurs et décroche donc les 270 voix nécessaires à la victoire. Le candidat démocrate bat Donald Trump et devient le 46e président des États-Unis.

18:16 - Kamala Harris devient la première femme vice-présidente noire des États-Unis La colistière de Joe Biden, Kamala Harris, devient la première femme noire vice-présidente de l’histoire du pays. La démocrate est sénatrice de la Californie depuis 2017. Sur Twitter, elle a réagi : "Dans cette élection, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou moi-même. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail." 18:09 - Donald Trump déclare que "cette élection est loin d’être terminée" Alors que la victoire de Joe Biden a été confirmée, Donald Trump ne semble pas prêt à concéder sa défaite. Dans un communiqué, l’actuel président affirme que Joe Biden "se précipite pour se présenter faussement comme le vainqueur". "Cette élection est loin d’être terminée", ajoute-t-il. Donald Trump assure que la bataille judiciaire ne fait que commencer, répétant une nouvelle fois que des fraudes ont eu lieu et demandant des recomptages des voix. "Alors que cache Biden ? Je ne m’arrêterai pas tant que le peuple américain aura le résultat honnête qu’il mérite et que la démocratie exige", conclut-il. 18:04 - Joe Biden : "Je serai le président de tous les Américains" Dans un message adressé sur Twitter, Joe Biden a réagi à sa victoire, se disant "honoré" d’avoir été choisi pour mener le pays. "Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci : je serai le président de tous les Américains, que vous ayez voté pour moi ou pas", écrit le 46e président des États-Unis. America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020 17:57 - Joe Biden remporte l'élection Joe Biden devient le 46e président des États-Unis, ce samedi 7 novembre, en remportant l'État de la Pennsylvanie. Cette victoire lui donne 20 grands électeurs, et lui fait dépasser le nombre de 270 voix nécessaires pour remporter l'élection. Le démocrate bat ainsi Donald Trump, qui n'exercera pas de second mandat. 17:31 - Joe Biden pourrait s’exprimer samedi dans la nuit Le candidat démocrate et son équipe croient à l’annonce d’une victoire imminente, ce samedi. Son entourage a indiqué que Joe Biden pourrait s’exprimer à nouveau en prime time, entre 19h et 20h, heure américaine, donc en pleine nuit pour la France, si les résultats définitifs se précisent dans les États-clés, affirme Franceinfo. 17:11 - 37% des tweets de Trump ont été modérés depuis le jour du vote Depuis lundi 3 novembre, le jour du vote pour la présidentielle américaine, Twitter a placé un message de modération sur 37% des tweets de Donald Trump, explique CNN. Le candidat républicain a Twitter 43 messages sur le réseau social entre lundi et vendredi. La mention "les sources officielles peuvent ne pas avoir encore déterminé le vainqueur au moment où ces propos ont été tweetés" a donc été rajoutée sur près de 40% de ses tweets. 16:51 - "J’ai gagné cette élection", persiste Donald Trump Sur Twitter, le candidat républicain à sa réélection, persiste et signe dans un message en lettres majuscule : "J’ai gagné cette élection, et de loin", écrit-il. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020 16:32 - La lenteur de ces résultats s’explique par un scrutin serré et le refus de Trump d’admettre sa défaite Pour le spécialiste Corentin Sellin, cette élection met beaucoup de temps à révéler ses résultats, mais pas plus qu’habituellement aux États-Unis. En réalité, cette lenteur s’explique par deux faits : les résultats très serrés dans plusieurs États-clés et le refus de Trump d’admettre sa défaite. "Quand Associated Press et les networks projettent un candidat à plus de 270 grands électeurs, l'autre (…) va reconnaître sa défaite devant ses partisans, alors qu'en fait, les dépouillements continuent encore des jours", explique Corentin Sellin sur Twitter. Cette année, "ce système d'"anticipation des résultats", reposant sur l'acceptation mutuelle du principe d'alternance démocratique et la confiance dans les médias, est fracassé par la position constante de Trump pour qui toute élection perdue lui aura été volée", ajoute-t-il. 16:09 - Donald Trump annonce une conférence de presse à Philadelphie à 17h30 (heure française) L’actuel occupant de la Maison Blanche a annoncé sur Twitter une "grosse" conférence de presse, ce samedi, à Philadelphie à 11h30, heure américaine, 17h30, heure française. 15:47 - Sur Twitter, Trump continue de crier à la fraude et aux votes illégaux Vendredi, l’actuel président des États-Unis a écrit une série de tweets, continuant à partager des accusations de fraude électorale. "Des dizaines de milliers de votes ont été reçus illégalement après 20 heures, mardi, le jour de l’élection, changeant totalement et facilement le résultat en Pennsylvanie", dénonce Donald Trump. Par ailleurs, le candidat à sa réélection affirme que les observateurs n’ont pas pu faire leur travail, car des portes et des fenêtres étaient bloquées. 15:26 - Le point sur les résultats dans les cinq États-clés restants Géorgie : 49,4% pour Biden contre 49,3% pour Trump, 98% des bulletins dépouillés

Arizona : 49,6% pour Biden contre 48,7% pour Trump, 97% des bulletins dépouillés

Nevada : 49,8% pour Biden contre 48% pour Trump, 93% des bulletins dépouillés

Pennsylvanie : 49,6% pour Biden contre 49,1% pour Trump, 96% des bulletins dépouillés

Caroline du Nord : 50% pour Trump contre 48,6% pour Biden, 96% des bulletins dépouillés 14:57 - "Il n’y a vraiment pas de preuve de fraude", selon la Commission électorale fédérale L’une des membres de la Commission électorale fédérale, Ellen Weintraub, s’est exprimée au micro de CNN ce samedi. Elle affirme qu’il "n’y a pas de preuve de fraude". "Aucune des plaintes n’a déposé de réelle preuve de fraude", ajoute-t-elle. Elle affirme que cette élection s’est passé de façon tout à fait normale. 14:23 - Le lieutenant-gouverneur de la Pennsylvanie assure qu’il n’y a eu aucune fraude Au micro d’ABC News, le lieutenant-gouverneur de la Pennsylvanie, John Fetterman, a assuré ne pas avoir assisté à des tentatives de fraude, à l’exception "d’un électeur républicain du comté de Luzerne qui a essayé de voter pour sa mère décédée". "En réalité, le dépouillement est tellement transparent que vous pouvez aller sur Internet pour regarder en direct le décompte des votes", a-t-il assuré. 14:03 - Les médias conservateurs prennent leurs distances avec Donald Trump Faut-il y voir un signe de la victoire prochaine de Joe Biden à l’élection américaine de 2020 ? Depuis l’interruption du discours de Donald Trump en plein direct, la chaîne Fox News, considérée comme pro-Trump depuis 2016, prépare ses téléspectateurs à la défaite du candidat républicain. Même chose pour deux autres médias de l'empire Murdoch, le Wall Street Journal et le New York Post, ce dernier ayant notamment anticipé en Une ce samedi 7 novembre la victoire de Joe Biden. 13:40 - L’Ohio va-t-il faire mentir la tradition ? Depuis 104 ans, l’Ohio a la réputation de prédire le résultat définitif des élections américaines avec ses votes. En 2020, Donald Trump est arrivé en tête des votes avec 53,3 % des voix contre 45,2 % pour Joe Biden. Même si les résultats de la présidentielle américaine ne sont pas encore connus, il semblerait que cette fois, l’Ohio s’oppose à la tendance qui voit le candidat démocrate accéder à la Maison-Blanche à l’issue du dépouillement des votes des États clefs. 13:19 - La participation en augmentation en 2020 Alors que la participation à l’élection américaine est traditionnellement de 50 à 60 % aux États-Unis, la présidentielle de 2020 pourrait dépasser les 60 % de participation, ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies, souligne Le Monde. 13:01 - Mitt Romney affirme que les accusations de Trump "abîment la liberté" et "affaiblissent les institutions" Le sénateur républicain s’est déjà montré critique à l’égard de la politique de Donald Trump. Alors que l’actuel président enchaîne les accusations de fraude et de corruption pendant le dépouillement des bulletins, Mitt Romney a réagi sur Twitter. "Le président a le droit de demander des recomptages (…). Il a tort de dire que l’élection était truquée, corrompue et volée. En faisant ça, il abîme la cause de la liberté ici et à travers le monde, il affaiblit les institutions qui se trouvent au fondement de la république, et il enflamme imprudemment des passions destructrices et dangereuses", écrit le politicien sur Twitter. 12:43 - Les partisans de Trump continuent de croire à sa victoire Même si Joe Biden a creusé l’écart avec Donald Trump en Géorgie vendredi soir, les partisans du candidat républicain refusent d’envisager son échec aux élections américaines de 2020. "Quand notre président reconnaîtra sa défaite, on acceptera, mais pas avant", a assuré un militant républicain, interrogé par franceinfo. 12:21 - Quels sont les scores des candidats au niveau national ? Selon le dernier décompte de l'agence de presse américaine Associated Press, à l’échelle nationale, le candidat démocrate, Joe Biden comptabilise 74 811 378 voix, soit 50,6 % des votes, contre 70 554 537 voix, soit 47,7 % des votes pour Donald Trump. 12:01 - Le décompte des votes complété en Arizona D’après le site de l’Arizona, où sont recensés les votes dans l’État pour cette élection américaine de 2020, le décompte vient d'être finalisé. Les résultats n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais Joe Biden remporterait l’État avec 29 861 voix d’avance sur Donald Trump, soit 49,72 % des votes contre 48,80 % pour son rival républicain. 11:41 - Trump pourrait perdre avec la même marge qu’Hillary Clinton en 2016 Si les résultats des quatre États clefs favorables à Joe Biden (Arizona, Géorgie, Nevada et Pennsylvanie) se maintiennent dans les heures à venir, Donald Trump perdrait les élections américaines de 2020 avec la même marge qu’Hillary Clinton en 2016, à savoir 306 grands électeurs contre 232 pour la candidate démocrate de l’époque. 11:23 - La courbe des votes dans les États clefs Alors que l’on attend toujours les résultats de l’élection américaine de 2020 dans les cinq États clefs du pays, le NY Times a retracé l’évolution du décompte des votes dans ces États. And here are Arizona and Nevada. In both cases @JoeBiden has mostly led throughout the count, but the gap has been narrowing. You can find the charts here: https://t.co/prssLq95rq pic.twitter.com/RpByLQCmII — Ed Conway (@EdConwaySky) November 7, 2020 11:03 - Combien reste-t-il de votes à dépouiller en Pennsylvanie ? Selon les autorités de Pennsylvanie, le dépouillement des votes pour le élection américaine de 2020 touche à sa fin dans l’État. Ce samedi matin, il ne reste plus que 0,19 % des votes en présentiel et 3,39 % des votes par correspondance à comptabiliser. 10:41 - Donald Trump conserve son avance en Caroline du Nord Ce samedi matin, Donald Trump est toujours en tête en Caroline du Nord, où il a récolté 50,1 % des votes contre 48,7 % pour Joe Biden. Pour l’heure, le candidat républicain devant son rival démocrate de 76 479 voix.

En savoir plus

Les derniers résultats partiels samedi 18h00

Voici un état des lieux des résultats partiels des élections américaines dans les Etats qui n'ont pas encore livré un verdict clair selon les projections des principaux médias (dont l'agence Associated Press qui fait foi) :

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été épouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie") qui sont généralement plus longues à livrer leur verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui - rappelons-le - ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories. Finalement Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente.

Joe Biden obtient donc 273 grands électeurs soit trois de plus que les 270 nécessaires pour être élu. Après que les citoyens ont voté pour ces derniers, les grands électeurs se réuniront début décembre pour désigner le président américain. C'est la Pennsylvanie qui permet finalement à Joe Biden de l'emporter ce samedi, une troisième victoire décisive après celles du Michigan et du Wisconsin mercredi soir. Joe Biden pourrait voir encore son résultat s'améliorer : il reste en ballotage favorable dans l'Arizona, le Nevada et la Géorgie.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.