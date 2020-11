"DIRECT. Election américaine : c'est fait pour Biden ? Ultimes résultats dans les derniers Etats"

ELECTIONS USA. Joe Biden est en passe de remporter l'élection américaine et de devenir le nouveau président des Etats-Unis. Les ultimes résultats dans l'Arizona, le Nevada, la Géorgie peuvent déjà s'avérer déterminants.

10:21 - Bernie Sanders a-t-il prévu ce scénario ? Et bien oui ! Sur le plateau d'un célèbre talk show, le Tonight Show de Jimmy Fallon, le sénateur du Vermont a expliqué comment l'élection allait se dérouler le 23 octobre dernier. "Nous aurons une situation, j’ai bien l’impression, dans les États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et autres, où il y aura un important nombre de votes par la poste" explique-t-il avant de parler de l'importance de ce système pour les démocrates. "C’est à ce moment que Trump dit : 'vous voyez ! Je vous l’avais dit que ce serait de la fraude ! Nous ne partirons pas de la Maison-Blanche"... Inutile de préciser que ce scénario est en train de se produire. 10:12 - "Vous pensez qu'on est stupides ?", l'ancien maire de New York s'agace Avec le fils de Donald Trump, l'ancien maire de New York a martelé que des fraudes étaient présentes lors du décompte des voix et maintient la pression sur les autorités locales. "Vous pensez qu'on est stupides ? Les démocrates pensent que vous êtes stupides !"



Rudy Giuliani soutient la victoire de Donald Trump pic.twitter.com/HYtzIz9SPX — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2020 10:04 - Les résultats au Nevada ? Pas avant 18h, heure de Paris Selon les différents médias américains, les résultats du Nevada, qui attendent surtout les bulletins de la ville de Las Vegas, devraient intervenir en fin d'après-midi en France. D'après les dernières projections et avec 86% des votes déployés, Joe Biden serait en tête avec 8000 voix d'écart. 09:59 - La suspension du dépouillement demandée par Trump est-elle possible ? Oui mais cela est très compliqué. Comme l'explique Le Monde, seule la Cour suprême peut décider d'interrompre le dépouillement dans un Etat. Etant une juridiction d'appel, il faut donc qu'un ou plusieurs juges dans un Etat donné prennent une décision allant dans ce sens pour qu'ensuite la Cour suprême décide de se saisir du dossier et rende son jugement, à la majorité de ses neuf membres. Pour l'heure et malgré les contestations du clan Trump, aucune situation flagrante de fraude n'a été constatée et la décision des juges ne serait quoi qu'il arrive pas suspensive et le dépouillement pourrait se poursuivre. 09:47 - Trump de retour en 2024 ? S'il est prématuré de parler d'une défaite de Donald Trump, le candidat républicain pourrait ne pas quitter le paysage politique et se présenter lors de la prochaine élection en 2024. En effet, la Constitution des Etats-Unis limite à deux le nombre de mandats que peut effectuer une personne à la Maison Blanche mais ces derniers peuvent être consécutifs, ou non. 09:35 - Des résultats tardifs en Alaska En Alaska, 56 % des bureaux de vote sont dépouillés, Donald Trump serait largement en tête, mais les bulletins par correspondance ne seront pas ouverts avant une semaine après le jour de l'élection, le résultat définitif ne devrait donc pas être public avant plusieurs jours. Pour rappel, trois grands électeurs composent cet Etat. 09:26 - Où en sommes-nous en Pennsylvanie ? Alors qu'il était potentiellement un Etat clé, la Pennsylvanie pourrait ne pas être si importante que cela. Selon les dernières projections des médias américains après 89% des bulletins dépouillés, près de 175 000 voix séparent les deux candidats et c'est en faveur de Donald Trump ! 09:15 - Des manifestations en Oregon La situation est tendue dans plusieurs Etats et plusieurs manifestations se déroulent aux Etats-Unis. En Oregon, les forces de la police et de la Garde nationale de l'Oregon ont pourchassé mercredi soir des centaines de manifestants d'extrême gauche dans le centre de Portland et ont procédé à au moins dix arrestations. 09:05 - L'écart se réduit encore en Arizona ! Un nouveau point a été réalisé en Arizona et l'avance de Joe Biden est toujours en train de se réduire. Le plus grand comté d'Arizona vient de publier la deuxième des deux séries de nouveaux votes promis mercredi soir réduisant l'avance de Joe Biden là-bas d'un peu plus de 10000 voix. Moins de 80 000 voix séparent désormais les deux candidats. 08:58 - La Fox protégée en Arizona par la police Face aux tensions en Arizona avec des militants de Donald Trump armés, l'équipe de la Fox a été escortée hors du bureau de vote en guise de protection. Rappelons qu'en temps normal, la chaine Fox News est considérée comme pro Donald Trump. Our crew being escorted out of ⁦@MaricopaVote⁩ #AZ2020 ⁦@FoxNews⁩ pic.twitter.com/LgiD56drFb election americaine election americaine election americaine election americaine — Alicia Acuna (@aacuna1) November 5, 2020 08:40 - Le procureur général du Nevada pas du tout inquiet "Le Nevada est prêt à rejeter toutes les contestations juridiques de la campagne Trump contre les résultats des élections de l'État", a déclaré le procureur général démocrate de l'État, Aaron Ford dans un point presse. "Nous avons en fait des garanties pour empêcher la fraude, telles que la vérification des signatures et des codes-barres uniques, qui font également partie intégrante du processus ici" explique-t-il. 08:31 - Une mise à jour des résultats prévue cette nuit à Philadelphie Selon le site web de l'Etat de Pennsylvanie cité par CNN, une mise à jour des résultats de Philadelphie est prévue dans la nuit aux Etats-Unis. Il y aurait encore 20 000 bulletins de vote par correspondance à compter. 08:22 - Quel est le taux de participation de cette élection américaine ? Le taux de participation de l'élection américaine 2020 n'est pas encore connu et devrait l'être dans plusieurs jours. Mais pour l'heure, sachez qu'un peu plus de 143 millions de bulletins ont été dépouillés pour 248,5 millions d'électeurs inscrits environ, ce qui représente déjà une participation de l'ordre de 58 %. En 2016 le taux était de 55,7%. 08:13 - La conseillère spirituelle de Trump réalise une prière très étrange Alors que son candidat est en mauvaise posture au fur et à mesure que les dépouillements se poursuivent dans plusieurs Etats, la conseillère spirituelle de Donald Trump y croit encore et réalise une prière très intense pour son candidat. La prière de la conseillère spirituelle de Donald #Trump pour sa victoire, c’est quelque chose ????????????#Elections2020 #Election2020pic.twitter.com/i3dchEcQQ9 — Antoine Llorca (@antoinellorca) November 5, 2020 08:05 - Un résultat imminent en Géorgie ? Selon CNN qui cite Richard Barron, le directeur des élections du comté de Fulton, il resterait 14 000 bulletins à dépouiller dans l'Etat clé de la Géorgie ajoutant qu'ils comptaient à un rythme d'environ 3 000 bulletins par heure... Par conséquent, si Joe Biden termine en tête, il pourrait y avoir un nouveau président des Etats-Unis en fin de matinée, début d'après-midi en France. 07:57 - Joe Biden n'aura pas la majorité du Sénat Si et seulement si Joe Biden devient le tout nouveau président des Etats-Unis, le mandat de Joe Biden risque d'être difficile car si la Chambre des représentants est en faveur des démocrates, le Sénat est toujours en faveur des républicains. 07:52 - La Caroline du Nord, toujours favorable à Trump Avec 95% des bulletins dépouillés, la Caroline du Nord est proche de divulguer ses résultats. Pour l'heure et selon les dernières projections des médias américains, Donald Trump est en tête avec près de 80 000 voix d'écart sur Joe Biden. 07:39 - Les bookmakers changent d'avis, Biden favori ! Il n'y a pas que les résultats qui basculent, les bookmakers aussi. Alors que Donald Trump avait pris une grosse avance lors du D-Day, la tendance s'est sensiblement inversée depuis la fin de matinée ce mercredi en France et semble irrémédiable ce jeudi avec les victoires de Joe Biden dans le Wisconsin et le Michigan. 07:35 - La Pennsylvanie, pas si essentielle que ça ? Oui et non. Alors que les yeux étaient rivés en Pennsylvanie et que l'équipe de Donald Trump parle de fraude dans cet Etat, Donald Trump est toujours en tête selon le dernier décompte avec un peu moins de 200 000 voix d'écart. Mais si la Pennsylvanie devient moins importante que prévue c'est parce que le décompte des votes par correspondance prend du temps et pourrait durer jusqu'à vendredi. Par conséquent, les résultats du Nevada, de la Géorgie pourraient intervenir avant et donc valider ou non la victoire de Joe Biden. 07:18 - Pourquoi "la vague bleue" intervient tardivement ? En tête dans plusieurs Swing States il y a encore 24h, Donald Trump perd de plus en plus de terrain et conteste les résultats attestant que des bulletins sont retrouvés "bizarrement'" dans la nuit. En réalité, il s'agit surtout du dépouillement des votes par correspondance, pratiqué massivement par les Américains face à la situation sanitaire du Covid. Ce décompte se fait tardivement car dans plusieurs "swing states" comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, le comptage de ces bulletins n'a pu légalement commencer que le 3 novembre. Autre élément très important, le vote par correspondance est surtout réalisé par les partisans de Joe Biden qui n'a pas arrêté de vanter les mérites de ce système durant sa campagne électorale afin de protéger les Américains face au Covid. 07:12 - Joe Biden, le candidat ayant recueilli le plus de voix dans une élection Le candidat démocrate, ancien vice-président de Barack Obama, a justement battu son ancien président en devenant le candidat ayant recueilli le plus de voix dans une élection américaine. A 17h30, heure de Washington, 23h30, heure de Paris, alors que le dépouillement se poursuivait, il avait déjà obtenu 71 millions de suffrages, contre 68 millions pour Donald Trump, selon l'agence AP. Le précédent record avait été établi par Barack Obama en 2008 avec 69,5 millions de voix. 07:06 - Un bug data aurait perturbé le dépouillement en Arizona Alors que le résultat de l'Arizona semblait être acquis à Joe Biden avec plus de 95% du dépouillement, ce dernier n'est toujours pas officiel et pour cause, un bug data aurait perturbé le décompte indiquant un pourcentage erroné. The latest plot twist comes from Arizona, which had reportedly counted 95%+ of its votes. NYT notes that "due to an error in an Edison Research data feed of results ... the actual estimate is that 86% of the vote has been counted." — Jeff Dufour (@dcdufour) November 4, 2020 06:57 - Le comté de DeKalb en Géorgie a terminé son dépouillement Traditionnellement démocrate, le comté de DeKalb a livré son verdict peu après minuit heure locale. Selon les résultats communiqués, 127 019 bulletins de vote par correspondance ont été traités donnant 83% pour Biden et 16% pour Trump. 06:54 - Joe Biden promet de revenir dans l'Accord de Paris sur le climat Pas encore élu président des Etats-Unis, Joe Biden a déjà annoncé sur son compte twitter que les USA retrouveront l'Accord de Paris sur le climat, un accord que Donald Trump a abandonné durant son mandat. Rappelons que les Etats-Unis ne sont plus liés avec ce dernier depuis le 3 novembre, jour de l'élection américaine. Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020 06:45 - Le dépouillement stoppé en Arizona ! Des militants de Donald Trump perturbent le dépouillement à Phoenix dans l'Arizona et obligent les autorités locales à stopper ce dernier pour des raisons de sécurité. Alors qu'il est distancé en nombre de grands électeurs depuis les premiers résultats communiqués mardi soir, Donald Trump semble en outre rattrapé par son rival dans les Etats qui n'ont pas encore livré leur verdict. Le président sortant passe donc à la stratégie du pire en hurlant à la fraude. Il multiplie les recours pour tenter de stopper les dépouillements toujours en cours et exiger un recomptage des voix, comme dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie. "Un petit groupe de personnes très tristes essaient de priver les électeurs américains de leurs droits, de nous voler la victoire et nous ne l'accepterons pas", a assuré le président sortant avant d'évoquer "une fraude contre la nation" au sujet du vote par correspondance : "On ne veut pas qu'ils retrouvent des bulletins à 4h du matin", a-t-il raillé mercredi matin, évoquant la possibilité d'aller devant la Cour suprême. "Notre objectif maintenant est d'assurer l'intégrité du scrutin. Nous voulons que la loi soit correctement appliquée. Nous allons gagner et, de ce que j'en pense, nous avons déjà gagné" (voir le discours de Trump en vidéo). Le président sortant peut encore espérer la victoire s'il parvient à s'imposer dans plusieurs Etats qui n'ont pas encore comptabilisé tous les votes. Voici les cas de figure qui assureraient une victoire à Donald Trump :

Victoire en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie

Victoire en Pennsylvanie, au Michigan et au Névada

Victoire en Pennsylvanie, en Géorgie et au Névada

Victoire au Michigan en Géorgie et au Névada

Joe Biden a aussi prononcé un discours depuis son QG, au petit matin mercredi. Se disant confiant dans l'issue du scrutin, il a estimé être toujours dans la course, notamment en Géorgie et a même affirmé : "On va gagner la Pennsylvanie". Suite au discours de Donald Trump mentionné plus haut, l'équipe de campagne de Joe Biden a réagi dans des propos repris par CNN, évoquant des "propos outrageux, sans précédents et incorrects" (voir le discours de Biden en vidéo). Le démocrate dispose de davantage d'options que son rival républicain pour remporter l'élection américaine, puisqu'il peut remporter le scrutin avec seulement deux Etats remportés. Voici les cas de figure qui suffiraient à valider une victoire à Joe Biden :

Victoire au Wisconsin (acquise ce mercredi soir), au Michigan et au Névada

Victoire en Pennsylvanie et en Géorgie

Victoire en Pennsylvanie et au Michigan

Victoire en Pennsylvanie et au Névada

Victoire au Michigan et en Géorgie

Victoire au Michigan et au Névada

Suspense en Caroline du Nord où 95% des bulletins avaient été dépouillés jeudi matin, heure française. Favori dans les sondages, Joe Biden n'a que très peu de marge. C'est même Donald Trump qui faisait la course en tête ce mercredi à la mi-journée. Le président sortant peut toutefois s'inquiéter, son avance n'était que de 80 000 voix et les bulletins envoyés avant ou jusqu'au 3 novembre par correspondance pourront encore être dépouillés et pris en compte pendant plus d'une semaine ! Pour ajouter à la tension et à l'incertitude de ce scrutin, la Caroline du Nord fait partie des Etats très divisés politiquement où les sondages sont souvent démentis dans les urnes. Les grandes villes comme Charlotte ou Raleigh votent majoritairement démocrates mais les zones rurales sont elles davantage en faveur des républicains. De quoi en faire une vraie carte postale de l'électorat américain. Donald Trump peut y croire, il s'y était imposé d'une courte avance en 2016 et son prédécesseur Mitt Romney avait fait de même en 2012, renversant Barack Obama vainqueur quatre ans plus tôt face à John McCain.

Traditionnellement conservatrice, la Géorgie a beaucoup évolué ces dernières années avec l'arrivée de nouvelles populations urbaines, plus jeunes mais aussi plus diverses. La mobilisation des nombreux électeurs noirs de l'Etat est l'une des clés du scrutin. L'émergence du mouvement Black Live Matters et les positions anti-Trump participeront-elles à faire basculer l'Etat dans le camp démocrate ? Joe Biden peut en rêver puisque, comme les sondages le pressentaient, l'écart est très faible entre les deux candidats. Alors que 95% des bulletins auraient été dépouillés et que ce dernier va durer toute la nuit, l'écart se resserre de plus en plus. Les bulletins manquants viennent principalement de l'immense zone urbaine d'Atlanta. La ville de Coca-Cola, connue pour être le plus grand hub aéroportuaire des Etats-Unis, apparaît comme plus favorable aux idées de Joe Biden. La Géorgie rapportera pas moins de 16 grands électeurs à son vainqueur.

C'est l'un des traditionnels Etats clés d'une élection présidentielle américaine et 2020 s'apprête à ne pas déroger à la règle. Comme le Wisconsin également incertain, le Michigan fait partie des vieux Etats industriels de l'Est américain, près de la région des grands Lacs, une zone baptisée "ceinture de la rouille". Annoncé gagnant très régulièrement ces dernières semaines, Joe Biden fait face à un scrutin bien plus serré qu'escompté au point que Donald Trump a été annoncé en avance mercredi midi alors que 76% des bulletins de vote ont été dépouillés. Comme en Pennsylvanie, c'est le vote par correspondance qui pourrait faire basculer l'Etat dans un camp ou dans un autre. Donald Trump a martelé son opposition au décompte de ces voix qui pourraient être davantage favorables à son adversaire démocrate. Joe Biden a consacré beaucoup d'efforts à convaincre cet électorat qui avait fait largement défaut à Hillary Clinton il y a quatre ans. Les résultats ne sont pas attendus avant la journée de vendredi.

L'Ouest américain illustre à merveille le clivage profond de l'Amérique dans cette élection présidentielle de 2020. Les Etats côtiers pour Joe Biden (Californie, Oregon, Etat de Washington), les ruraux et montagneux pour Donald Trump (Idaho, Utah, Texas), jusque-là pas de surprise. Sauf que l'un des coups de tonnerre est venu de la prise de l'Arizona, Etat traditionnellement conservateur, par Joe Biden. Les sondages ne s'étaient sur ce point pas trompés ! Le Nevada voisin suivra-t-il la tendance ? Certes, cet Etat ne rapporte "que" six grands électeurs mais il pourrait bien faire la différence. Il faudra sans doute être patient. Les dépouillements ont été arrêtés mercredi alors que 92% avaient été faits. 8000 voix seulement séparaient Joe Biden en tête de Donald Trump après plus d'un million de votes dépouillés. Les autorités ont annoncé qu'aucun nouveau résultat ne sera donné avant le début de soirée jeudi, heure française. Et cela ne sera sans doute pas fini ! Au Nevada, les bulletins par correspondance seront acceptés jusqu'au 10 novembre, à condition toutefois d'avoir été postés au maximum le jour de l'élection, soit le 3 novembre. Parmi ces votes, sont attendus de nombreux bulletins de Las Vegas, une donne que les démocrates espèrent favorables à leur cause.

C'était l'un des Etats à l'issue la plus indécise selon les sondages et cela se confirme heure après heure. La Pennsylvanie fait traditionnellement partie des "swing states", ceux qui peuvent faire basculer l'élection et l'essor du vote par correspondance rend le verdict encore plus incertain. Mercredi à la mi-journée, les autorités annonçaient un dépouillement terminé à hauteur de 75% ce qui représente déjà plus de 5 millions de vote. Donald Trump était crédité d'une avance de 600 000 voix. Un petit matelas suffisant qui garantit une nouvelle victoire du milliardaire, quatre ans après un succès de justesse face à Hillary Clinton ? Non selon de nombreux médias américains qui rappellent que les votes manquants sont surtout ceux par correspondance. En Pennsylvanie, les bulletins adressés par courrier devaient être dépouillés après la fermeture des bureaux de vote. Ce devrait donc être les derniers à être comptabilisés. Or, les sondages montrent que le vote par correspondance a été davantage utilisé par les électeurs démocrates lors de ce scrutin marqué par la crise du Covid-19 et les inquiétudes de contagion. De même, le vote des grandes villes encore en partie manquantes pourrait favoriser Joe Biden.

Le Wisconsin concentre beaucoup de regards depuis le début du scrutin, surtout depuis que Donald Trump a su conquérir la Floride et le Texas pour refaire son retard sur Joe Biden. C'était en effet l'une des prises de guerre de Donald Trump en 2016, lui qui avait su rallier les électeurs de cette région fortement touchée par la crise industrielle qui a mis à mal l'économie de l'Etat. Donald Trump le sait, son succès en 2016 s'était joué à un souffle et Joe Biden a logiquement porté ses efforts sur la reconquête de cet ancien fief démocrate. L'ex-vice-président de Barack Obama était même annoncé nettement en tête dans les sondages avant de visiblement déchanter au fil de la journée décisive... 90% des bulletins avaient été dépouillés mercredi à la mi-journée heure française et les deux candidats semblaient au coude à coude. Mais Joe Biden aura finalement refait peu à peu son retard initial. Selon CNN ce mercredi soir, il remporte les 10 grands électeurs de l'Etat. Comme dans le Michigan, c'est le vote par correspondance qui concentre les discussions des médias américains au sujet du Wisconsin. Dépouillés après les bulletins des bureaux de vote, ils ont conduit à une annonce des résultats là aussi plus tardive.

Alors qu'il semblait être acquis par Joe Biden et qu'il était le premier Etat à basculer des républicains vers les démocrates, le résultat dans l'Arizona n'est pas encore officiel ce jeudi en France. Un "bug" data aurait perturbé le dépouillement des votes indiquant que 95% de ces derniers étaient dépouillés alors que seulement 86% étaient vraiment comptés. Selon les dernières projections d'ABC, l'écart est même en train de se resserrer entre les deux candidats avec moins de 100 000 voix d'écart en faveur de Joe Biden. À Phoenix, des militants de Donald Trump, armés, ont provoqué l'arrêt du dépouillement pendant quelques minutes en encerclant le bureau de vote.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.