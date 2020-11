"DIRECT. Election américaine : ce qui peut faire gagner Trump ou Biden, les derniers résultats"

ELECTIONS USA. Pas de vainqueur pour l'instant dans l'élection présidentielle américaine ! Plusieurs Etats n'ont pas fini les dépouillements et les écarts très faibles promettent de prochaines heures et jours très tendus. Trump croit en sa victoire et a dénoncé une "fraude", Biden ne lâchera pas et semble pouvoir revenir. Retrouvez les dernières infos et résultats en direct.

16:19 - Pas de résultat dans le Nevada avant le 10 novembre ? Joe Biden est pour le moment devant son rival dans cet État où rien n'est encore joué, puisque son avance est d'environ 8000 voix et qu'il reste 580 000 votes à compter. Dans cet Etat les règles électorales permettent d'accepte les bulletins jusqu'au 10 novembre inclus, c'est à dire mardi prochain. Il faudra donc attendre une semaine pour avoir le résultat définitif et peut-être même le nom du gagnant si le vote s'avère très serré. 16:06 - Donald Trump peut-il faire annuler les votes comptés après le 3 novembre ? Le président américain avait sans doute ce scénario en tête depuis des semaines : dans le cas où il arrivait en tête dans les Etats où le vote par correspondance peut lui coûter la victoire, ses avocats s'activeraient pour faire annuler le décompte de ses votes non enregistrés le 3 novembre. "Nous ferons un recours devant la Cour suprême, nous voulons interrompre le vote, nous ne voulons pas qu’ils trouvent des bulletins à 4h du matin pour essayer de les rajouter de manière frauduleuse. C’est une grande fraude que l’on essaie d’imposer à notre pays", a-t-il déjà annoncé ce mercredi matin. Reste qu'il y a quelques jours, la Cour suprême a déjà rejeté la demande du camp Trump de ne pas compté les votes arrivant jusqu'à 3 jours après le vote (mais envoyés avant) par la poste. Il est probable que la Cour Suprême ne valide pas l'interprétation de Donald Trump sur la validité des bulletins. 15:50 - Retournement de situation dans le Michigan pour Biden et Trump ? Joe Biden et ses partisans regardent de très près ce qu'il se passe dans l'Etat du Michigan, cet Etat dans lequel les premières tendances étaient nettement en faveur de Donald Trump. Avec le décompte des voix par correspondance et le vote dans les pôles urbains - Detroit, Marquette, Flint, Lansing - la tendance est en train de se retourner. Associated Press indique que sur 95% des bureaux de vote, c'est Joe Biden qui est en tête, avec 49,4% des voix, contre 49,1% des voix pour Donald Trump. 15:25 - Donald Trump a fait mentir les sondages en Floride, une victoire éclatante Le président sortant peut se targuer d'avoir pu mobiliser bien plus d'électeurs que prévus dans l'Etat de Floride. Les sondeurs prédisaient que ce territoire historiquement républicain allait passer dans le camp démocrate cette année. Force est de constater que Donald Trump a fait mentir les sondages, une nouvelle fois, 4 ans après son échec annoncé dans cet Etat. 15:11 - Enorme enjeu en Pennsylvanie Selon les décomptes de The Associated Press, Donald Trump est très nettement en avance dans cet Etat qui peut faire basculer l'élection avec ses 20 grands électeurs. Le président a plus de 10 points d'avance, avec 54% des bulletins pour lui, contre seulement 44% pour Joe Biden sur les résultats de 64% des bureaux de vote. Mais le résultats final est très indécis en réalité, puisque le vote par correspondance est très important dans cet Etat et les résultats dans les grandes villes sont plus longs à dépouiller. Sur ces derniers résultats, l'avantage devrait être démocrate. Suffisant pour repasser devant le républicain ? 15:07 - Le comté de Fulton, en Géorgie, débute le décompte Alors que le soleil se lève aux Etats-Unis, le comté de Fulton en Géorgie débute le décompte des voix. Ce dernier est le comté le plus peuplé de Géorgie avec plus d'un million d'habitants et pourrait donc changer les projections qui donnent Trump en tête. 14:52 - Quoi qu'il arrive, l'élection doit se terminer le 8 décembre Il semblerait qu'une grosse bataille juridique se présente dans cette élection américaine, du moins Donald Trump a déjà menacé de faire recours à la Cour suprême. Quoi qu'il arrive, si les votes doivent être contestés, la Constitution américaine prévoit un délai maximal de cinq semaines après le vote, pour que celui-ci soit discuté et éventuellement remis en question. On appelle cela la "safe harbor period". La date butoir est fixée au 8 décembre, soit six jours avant la décision du collège électoral prévue le 14. 14:42 - Encore 1,4 millions de votes par correspondance en Pennsylvanie ? Selon le New York Times, il resterait environ 1,4 millions de votes par correspondance dans l'Etat de Pennsylvanie. Alors que Donald Trump est pour l'heure crédité d'une avance de quasiment 700 000 voix, le scrutin peut donc encore totalement basculer. 14:32 - Le décompte du Wisconsin bientôt terminé ? Selon les différentes cartes et projections de CNN, du New York Times ou encore d'ABC, 97% des bulletins seraient dépouillés dans le Wisconsin et Joe Biden serait en passe de rafler ce Swing State et ses 10 grands électeurs. 14:22 - Encore "des centaines de milliers de votes" au Michigan Selon le secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson, des "centaines de milliers de bulletins de vote par correspondance restent à comptabiliser". "Les bulletins de vote des absents sont toujours comptés dans des villes comme Detroit, Flint et Grand Rapids". 14:12 - Trump toujours en tête en Géorgie Dans l'Etat de Géorgie, Swing State très important dans cette élection, Donald Trump serait toujours en tête selon les projections de CNN et ABC avec un peu plus de 118000 voix d'avance après 90% des votes dépouillés. 14:02 - Un responsable du comté de Wayne ne veut pas prendre position Sur CNN, la greffière d'un comté du Michigan Cathy M. Garrett a refusé de donner un délai précis sur la fin du dépouillement. "En raison de la taille de notre comté, je ne veux pas être coincé avec ça. Mais sachez simplement que nous ne sommes pas en compétition. Il est juste très important que nous soyons précis, et nous serons là jusqu'à ce que le travail soit terminé". 13:52 - Pas de masque et distanciation lors de l'allocution de Trump On ne peut pas dire que Donald Trump vient se soucier des mesures sanitaires, lui qui estime que le coronavirus est beaucoup trop présent dans cette campagne. Lors de son allocution, aucune distanciation et seulement deux ou trois masques étaient présents. The only mask I could see on any of the guests in the East Room of the White House tonight was on Alex Azar. pic.twitter.com/q4vRMTcpBL — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 4, 2020 13:42 - "Nous sommes encore dans le brouillard" explique Leah Pisar Leah Pisar, ancienne conseillère à la Maison Blanche de Bill Clinton se veut extrêmement prudente et parle d'un "brouillard". "Nous sommes encore dans le brouillard et il est trop tôt pour lire ces résultats. On a une course serrée. Il y a eu beaucoup de votes anticipés par courrier qui n'ont pas encore été comptés. Il faut attendre que tous les votes soient dépouillés." 13:31 - Des scores serrés dans le Michigan Comme dans le Wisconsin, l'écart est très faible dans le Michigan avec seulement 21 000 d'écart entre les deux candidats après 86% des bulletins dépouillés. 13:20 - Biden "augmente" son avance dans le Wisconsin Selon une toute nouvelle mise à jour des résultats dans le Wisconsin, après 92% des votes comptabilisés, Joe Biden augmente légèrement son avance avec 22 000 voix d'avance. 13:13 - Pourquoi le Nebraska et le Maine divisent les grands électeurs ? Dans le Nebraska et le Maine, les grands électeurs sont divisés car les deux Etats ne pratiquent pas le "winner takes it all". Pour l'heure Donald Trump en a 4 sur 5 dans le Nebraska alors que Joe Biden en possède 3 sur 4 dans le Maine. Le vainqueur du vote populaire obtient deux grands électeurs, puis un grand électeur est attribué au vainqueur de chaque district. 13:04 - Des résultats au Nevada seulement jeudi ? Selon le New York Times, "la division électorale du Nevada a annoncé qu’aucun autre résultat ne serait donné avant midi, heure de l’Est jeudi. Les votes restants comprennent les bulletins de vote reçus le jour du scrutin." 12:56 - 8 000 voix entre Biden et Trump dans le Wisconsin Avec quasiment près de 90% des votes comptabilisés, le Wisconsin peut basculer d'un côté comme de l'autre puisque seulement 8000 voix séparent à l'heure actuelle les deux candidats. 12:51 - Panne d'encre dans le Wisconsin Ce n'est pas un trait d'humour de notre part, mais bien une information d'un journaliste du New York Times qui indique qu'une panne d'encre sur une machine comptabilisant les votes a perturbé le dépouillement. 12:42 - Quels Etats n'ont pas encore les résultats ? Même si l'Arizona n'a pas encore officiellement donné les résultats, il manque pour l'heure les résultats de la Pennsylvanie, du Wisconsin, du Michigan, de l'Alaska, du Nevada et de la Caroline du Nord ainsi qu'un grand électeur dans le Maine. 12:33 - Une lutte également au Sénat En plus de l'élection, le Sénat est également en jeu et la course est également serrée puisqu'à l'heure actuelle, 47 sièges sont pour les Républicains contre 44 pour les démocrates. 12:23 - "Une nation divisée", la Une du Washington Post Alors que nous sommes en plein dans la nuit aux Etats-Unis, la Une du Washington Post est bien évidemment sur ce résultat incertain de l'élection américaine et titre sur une "nation divisée" entre Donald Trump et Joe Biden. ???????? "Il apparait clairement que les Américains ont élu Donald Trump" explique-t-il. 12:05 - Des referendums locaux en plus de l'élection américaine Au-delà de l'élection américaine, des referendums locaux sont organisés un peu partout. Par exemple, ce mardi, les électeurs de l'Oregon ont voté pour décriminaliser la possession de drogues "dures" pour usage personnel, et en Californie, Uber a remporté une bataille juridique importante et ne sera pas obligé de salarier ses milliers de chauffeurs ayant le statut de travailleur indépendant.

Suspense en Caroline du Nord où 95% des bulletins avaient été dépouillés mercredi midi, heure française. Favori dans les sondages, Joe Biden n'a que très peu de marge. C'est même Donald Trump qui faisait la course en tête ce mercredi à la mi-journée. Le président sortant peut toutefois s'inquiéter, son avance n'était que de 80 000 voix et les bulletins envoyés avant ou jusqu'au 3 novembre par correspondance pourront encore être dépouillés et pris en compte pendant plus d'une semaine ! Pour ajouter à la tension et à l'incertitude de ce scrutin, la Caroline du Nord fait partie des Etats très divisés politiquement où les sondages sont souvent démentis dans les urnes. Les grandes villes comme Charlotte ou Raleigh votent majoritairement démocrates mais les zones rurales sont elles davantage en faveur des républicains. De quoi en faire une vraie carte postale de l'électorat américain. Donald Trump peut y croire, il s'y était imposé d'une courte avance en 2016 et son prédécesseur Mitt Romney avait fait de même en 2012, renversant Barack Obama vainqueur quatre ans plus tôt face à John McCain.

Traditionnellement conservatrice, la Géorgie a beaucoup évolué ces dernières années avec l'arrivée de nouvelles populations urbaines, plus jeunes mais aussi plus diverses. La mobilisation des nombreux électeurs noirs de l'Etat est l'une des clés du scrutin. L'émergence du mouvement Black Live Matters et les positions anti-Trump participeront-elles à faire basculer l'Etat dans le camp démocrate ? Joe Biden peut en rêver puisque, comme les sondages le pressentaient, l'écart est très faible entre les deux candidats. Certes Donald Trump était encore crédité de plus de deux points d'avance à la mi-journée mercredi mais l'écart s'est fortement réduit. Alors que 92% des bulletins auraient été dépouillés, il reste une donne importante. Les bulletins manquants viennent principalement de l'immense zone urbaine d'Atlanta. La ville de Coca-Cola, connue pour être le plus grand hub aéroportuaire des Etats-Unis, apparaît comme plus favorable aux idées de Joe Biden. La Géorgie rapportera pas moins de 16 grands électeurs à son vainqueur.

C'est l'un des traditionnels Etats clés d'une élection présidentielle américaine et 2020 s'apprête à ne pas déroger à la règle. Comme le Wisconsin également incertain, le Michigan fait partie des vieux Etats industriels de l'Est américain, près de la région des grands Lacs, une zone baptisée "ceinture de la rouille". Annoncé gagnant très régulièrement ces dernières semaines, Joe Biden fait face à un scrutin bien plus serré qu'escompté au point que Donald Trump a été annoncé en avance mercredi midi alors que 76% des bulletins de vote ont été dépouillés. Comme en Pennsylvanie, c'est le vote par correspondance qui pourrait faire basculer l'Etat dans un camp ou dans un autre. Donald Trump a martelé son opposition au décompte de ces voix qui pourraient être davantage favorables à son adversaire démocrate. Joe Biden a consacré beaucoup d'efforts à convaincre cet électorat qui avait fait largement défaut à Hillary Clinton il y a quatre ans. Les résultats ne sont pas attendus avant la journée de vendredi.

L'Ouest américain illustre à merveille le clivage profond de l'Amérique dans cette élection présidentielle de 2020. Les Etats côtiers pour Joe Biden (Californie, Oregon, Etat de Washington), les ruraux et montagneux pour Donald Trump (Idaho, Utah, Texas), jusque-là pas de surprise. Sauf que l'un des coups de tonnerre est venu de la prise de l'Arizona, Etat traditionnellement conservateur, par Joe Biden. Les sondages ne s'étaient sur ce point pas trompés ! Le Nevada voisin suivra-t-il la tendance ? Certes, cet Etat ne rapporte "que" six grands électeurs mais il pourrait bien faire la différence. Il faudra sans doute être patient. Les dépouillements ont été arrêtés mercredi alors que 92% avaient été faits. 8000 voix seulement séparaient Joe Biden en tête de Donald Trump après plus d'un million de votes dépouillés. Les autorités ont annoncé qu'aucun nouveau résultat ne sera donné avant le début de soirée jeudi, heure française. Et cela ne sera sans doute pas fini ! Au Nevada, les bulletins par correspondance seront acceptés jusqu'au 10 novembre, à condition toutefois d'avoir été postés au maximum le jour de l'élection, soit le 3 novembre. Parmi ces votes, sont attendus de nombreux bulletins de Las Vegas, une donne que les démocrates espèrent favorables à leur cause.

C'était l'un des Etats à l'issue la plus indécise selon les sondages et cela se confirme heure après heure. La Pennsylvanie fait traditionnellement partie des "swing states", ceux qui peuvent faire basculer l'élection et l'essor du vote par correspondance rend le verdict encore plus incertain. Mercredi à la mi-journée, les autorités annonçaient un dépouillement terminé à hauteur de 75% ce qui représente déjà plus de 5 millions de vote. Donald Trump était crédité d'une avance de 600 000 voix. Un petit matelas suffisant qui garantit une nouvelle victoire du milliardaire, quatre ans après un succès de justesse face à Hillary Clinton ? Non selon de nombreux médias américains qui rappellent que les votes manquants sont surtout ceux par correspondance. En Pennsylvanie, les bulletins adressés par courrier devaient être dépouillés après la fermeture des bureaux de vote. Ce devrait donc être les derniers à être comptabilisés. Or, les sondages montrent que le vote par correspondance a été davantage utilisé par les électeurs démocrates lors de ce scrutin marqué par la crise du Covid-19 et les inquiétudes de contagion. De même, le vote des grandes villes encore en partie manquantes pourrait favoriser Joe Biden.

Le Wisconsin concentre beaucoup de regards depuis le début du scrutin, surtout depuis que Donald Trump a su conquérir la Floride et le Texas pour refaire son retard sur Joe Biden. C'était en effet l'une des prises de guerre de Donald Trump en 2016, lui qui avait su rallier les électeurs de cette région fortement touchée par la crise industrielle qui a mis à mal l'économie de l'Etat. Donald Trump le sait, son succès en 2016 s'était joué à un souffle et Joe Biden a logiquement porté ses efforts sur la reconquête de cet ancien fief démocrate. L'ex-vice-président de Barack Obama était même annoncé nettement en tête dans les sondages avant de visiblement déchanter au fil de la journée décisive... 90% des bulletins avaient été dépouillés mercredi à la mi-journée heure française et les deux candidats semblent au coude à coude, Joe Biden refaisant peu à peu une partie de son retard initial. Comme dans le Michigan, c'est le vote par correspondance qui concentre les discussions des médias américains. Dépouillés après les bulletins des bureaux de vote, ils pourraient conduire à une annonce des résultats là aussi plus tardive.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.