"DIRECT. Election américaine : la contre attaque de Trump, un flop ?"

09:52 - L’équipe de campagne de Trump insiste, "cette élection est loin d’être terminée" Dans un message diffusé ce lundi destiné à lever des fonds pour financer des recours en justice, l'équipe de campagne de Trump a encore une fois montré sa détermination : "Cette élection est loin d’être terminée". "Les votes LÉGAUX déterminent qui est le président, PAS les médias… Biden n’a PAS été certifié vainqueur, dans AUCUN État" indique le communiqué. 09:25 - Justin Trudeau a appelé Joe Biden Le cabinet du Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait savoir que ce dernier a eu un entretien téléphonique avec le président élu Joe Biden. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés comme la lutte contre le Covid-19, le changement climatique ou la coopération au sein du G7 et de l'Otan. Il s'agit du premier dirigeant à s'entretenir avec l'ancien candidat démocrate. 08:55 - Trump s'en prend à Pfizer Après s'être félicité de cette grande nouvelle sur le potentiel vaccin de Pfizer, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour... Proliférer des accusations à l'encontre du laboratoire sur les réseaux sociaux en les accusant "d'avoir attendu l'élection présidentielle pour annoncer son candidat vaccin efficace à 90% contre le coronavirus". 08:40 - Deux cas de Covid à la Maison-Blanche Alors que Joe Biden a réclamé le port du masque dans un bref discours, la Maison-Blanche a indiqué deux nouveaux cas de coronavirus après la petite soirée électorale de Donald Trump sans gestes barrières. Il s'agit du ministre du logement et du développement urbain, Ben Carson, confirme à la radio publique NPR son chef adjoint de cabinet, Coalter Baker ainsi qu'un autre conseiller du président, David Bossie selon NBC News. 08:29 - Le chef du Pentagone viré Sans détour, Donald Trump a annoncé sur Twitter le limogeage du chef du Pentagone Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. "Chris va faire un SUPER travail! Mark Esper est limogé. Je le remercie pour son service" a-t-il indiqué assez laconiquement. 08:23 - Le chef des sénateurs républicains n'apporte pas un "vrai" soutien à Donald Trump Le président sortant est de plus en plus isolé face aux accusations de fraude. Le chef des sénateurs républicains a pris la parole il y a quelques heures indiquant que Donald Trump était "dans son droit" mais n'a pas pas repris dans ses paroles les accusations de "fraude". "Le président Trump est à 100 % en droit d’examiner les allégations d’irrégularités et de peser ses options légales. Une poignée de recours en justice de la part du président ne signe pas vraiment la fin de la République. Ils ne représentent aucune sorte de crise." 08:17 - Le ministre américain de la Justice Bill Barr autorise les recours Il est l'un des fidèles de Donald Trump. Le ministre de la Justice Bill Barr a autorisé les recours de Donald Trump sur d'éventuelles fraudes après le résultat de l'élection américaine. Dans une lettre, ce dernier "autorise à enquêter sur des allégations substantielles d'irrégularités concernant les votes ou le comptage de bulletins avant la certification des élections dans vos juridictions, dans certains cas".

Voici un état des lieux des résultats partiels des élections américaines dans les Etats qui n'ont pas encore livré un verdict clair selon les projections des principaux médias (dont l'agence Associated Press qui fait foi, lundi 9 novembre) :

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Finalement, Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente.

Joe Biden a déjà 279 grands électeurs soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour être élu. Après que les citoyens ont voté pour ces derniers, les grands électeurs se réuniront début décembre pour désigner le président américain. C'est la Pennsylvanie et le Nevada qui ont finalement permis à Joe Biden de l'emporter, une troisième et une quatrième victoires décisives après celles du Michigan et du Wisconsin.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.