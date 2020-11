"DIRECT. Election américaine : le message de Biden à Trump, dernières infos"

ELECTIONS USA. Joe Biden, président américain élu à l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre a donné une conférence de presse hier, lors de laquelle il lui a été demandé un message à Donald Trump. La séquence post-élections s'enlise dans le déni du président sortant, qui refuse toujours de reconnaitre sa défaite...

Fonctionnement de l'élection américaine L'essentiel Le président américain élu Joe Biden a donné une conférence de presse mardi, lors de laquelle il a reconnu que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était "source d'embarras", tout en affirmant que cela ne l'empêcherait pas de prendre sa place à la Maison Blanche, en janvier. A une journaliste qui lui demandait ce qu'il dirait à Donald Trump si ce dernier était en train de regarder sa conférence de presse, Joe Biden a répondu, en fixant la caméra et avec un sourire : "Monsieur le président, j'ai hâte de vous parler".

Le président sortant Donald Trump quant à lui se fait discret, il ne s'est échappé qu'à deux reprises de la Maison Blanche depuis le jour de l'élection, pour aller jouer au golf au cours du week-end, sur l'un de ses parcours près de Washington. Il multiplie néanmoins les messages sur Twitter pour relayer ses accusations de fraude électorale, souvent épinglées par le réseau, faute d'éléments concrets pour les étayer. Le ministre de la Justice a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin. Trump a reçu le soutien clair de son chef de la diplomatie Mike Pompeo, qui a promis une "transition en douceur vers une seconde administration Trump".

quant à lui se fait discret, il ne s'est échappé qu'à deux reprises de la Maison Blanche depuis le jour de l'élection, pour aller jouer au golf au cours du week-end, sur l'un de ses parcours près de Washington. Il multiplie néanmoins les messages sur Twitter pour relayer ses accusations de fraude électorale, souvent épinglées par le réseau, faute d'éléments concrets pour les étayer. Le ministre de la Justice a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin. Trump a reçu le soutien clair de son chef de la diplomatie Mike Pompeo, qui a promis une "transition en douceur vers une seconde administration Trump". Le résultat de cette élection américaine semble désormais intégré par la population américaine comme par la majorité des dirigeants mondiaux. Un sondage Ipsos/Reuters indique que près de 80% des Américains, dont plus de la moitié des républicains, reconnaissent le président élu Joe Biden comme le gagnant des élections. Menée samedi dernier, l'enquête révèle que seuls 13% des sondés déclarent que le résultat de l’élection n'est pas encore décidé. 3% estiment que Trump a gagné et 5% ont déclaré ne pas savoir. Joe Biden a reçu les félicitations d'une large partie des dirigeants mondiaux, il s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron hier. Même le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a félicité le démocrate.

Le résultat de cette élection américaine semble désormais intégré par la population américaine comme par la majorité des dirigeants mondiaux. Un sondage Ipsos/Reuters indique que près de 80% des Américains, dont plus de la moitié des républicains, reconnaissent le président élu Joe Biden comme le gagnant des élections. Menée samedi dernier, l'enquête révèle que seuls 13% des sondés déclarent que le résultat de l'élection n'est pas encore décidé. 3% estiment que Trump a gagné et 5% ont déclaré ne pas savoir. Joe Biden a reçu les félicitations d'une large partie des dirigeants mondiaux, il s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron hier. Même le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a félicité le démocrate. Découvrez les résultats de ces élections américaines grâce au graphique et à la carte ci-dessous.

12:05 - Que fera Donald Trump après le 20 janvier ? Une confortable retraite de président ? Lancer toutes ses forces dans le sauvetage de son empire immobilier et hôtelier ? S’investir à plein temps dans un média conservateur pour propager sa vision du monde ? Continuer à allumer controverse sur controverse à travers les réseaux sociaux ? Ou fourbir ses armes pour une candidature présidentielle en 2024 ? Toutes ces options sont évoquées par le média belge RTBF. L’avenir de Donald J. Trump après la passation de pouvoir du 20 janvier 2021 pourrait prendre diverses formes, voire en combiner plusieurs, précise le média. 11:30 - Qui sont les membres de la cellule de crise Covid-19 de Joe Biden ? Treize médecins et experts scientifiques, dont trois co-présidents, composent cette "task force" anti-coronavirus, comme le rapporte L’Express. Ils devront travailler avec les autorités nationales et locales, pour enrayer la progression de l'épidémie, comme le précise le média. "Faire face à la pandémie de coronavirus est l'une des batailles les plus importantes auxquelles notre administration sera confrontée, et je serai informé par la science et par des experts", a notamment déclaré le nouveau président des États-Unis. Avant d’ajouter : "La cellule de crise aidera à façonner mon approche de la gestion de la flambée des infections signalées ; à s'assurer que les vaccins sont sûrs, efficaces et distribués de manière efficace, équitable et gratuite ; et à protéger les populations à risque." 10:50 - Qu’ont dit les dirigeants européens à Joe Biden ? Dès le 7 novembre au soir, dans les heures qui ont suivi l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, les principaux dirigeants européens ont adressé leurs messages de félicitations à l'ancien vice-président de Barack Obama, comme le rapporte L’Express. Mardi, il a discuté avec Angela Merkel, qui a joint Joe Biden pour émettre "le voeu d'une collaboration étroite et basée sur la confiance". Le démocrate s’est également entretenu avec Emmanuel Macron mardi 10 novembre. Enfin, mardi à nouveau, il a eu au téléphone les Premiers ministres britannique et irlandais, qui l'ont félicité de vive voix, précise le média. Boris Johnson, qui n'a pas bonne presse dans l'entourage du futur président des États-Unis, compte sur son engagement sur le climat pour sauver la "relation spéciale" entre les deux pays 10:10 - Kamala Harris, vers un vrai changement pour l’Amérique ? Première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis, Kamala Harris espère que son exemple déclenchera d'autres vocations dans les jeunes générations, comme le rapporte le média Challenges. Samedi 7 novembre, l'ancienne procureure et fille d'immigrés avait rendu dans son discours de victoire un vibrant hommage aux générations de femmes qui ont "ouvert la voie" à son élection, assurant qu'elle ne serait "pas la dernière". "Car chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c'est un pays de tous les possibles", avait-elle ajouté, comme le précise le média. "Kamala Harris représente l'Amérique métissée, l'Amérique qui permet aux enfants d'immigrés de réussir. Elle représente la difficulté que peuvent rencontrer les femmes pour accéder à ces niveaux de pouvoir", rapporte Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et autrice de "La démocratie féministe. Réinventer le pouvoir".

Voici le nombre de grands électeurs acquis par candidat (victoire à 270)

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi 4 novembre, dans la matinée, que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Finalement, Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente. Insuffisant pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires.

Joe Biden a déjà 279 grands électeurs soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour être élu. C'est la Pennsylvanie et le Nevada qui ont finalement permis au démocrate de l'emporter selon les résultats tombés le samedi 7 novembre, après ceux déjà déterminantes du Michigan et du Wisconsin mercredi 4 novembre au soir. Ce sont en effet ces deux victoires décisives qui ont fait passer son score au dessus de ces 270 voix. D'après les ultimes résultats partiels encore en attente, Joe Biden devrait encore rafler les voix de Géorgie et de l'Arizona, où il semble pour l'instant mener d'une courte tête, mais où le verdict se fait attendre, notamment à cause d'opérations de recomptage. Après que les citoyens ont voté pour les grands électeurs, ces derniers se réuniront début décembre pour désigner le président américain.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain selon l'élection. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.