"DIRECT. Election américaine : où en est le bras de fer Biden - Trump ? Dernières infos"

ELECTIONS USA. Joe Biden, président américain élu à l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre, a donné une conférence de presse ce mardi, lors de laquelle il a lâché un message à Donald Trump. Il accélère la transition et a choisi la nuit dernière un démocrate chevronné pour être son chef de cabinet à la Maison Blanche...

Fonctionnement de l'élection américaine L'essentiel La séquence post-élections américaines continue aux Etats-Unis. Parmi les infos clés de la nuit dernière, Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a procédé à sa toute première nomination, en plaçant Ron Klain, un démocrate chevronné, au poste de chef de cabinet à la Maison Blanche. Klain, 59 ans, a déjà travaillé avec Biden lorsqu'il était président du Comité judiciaire du Sénat mais aussi avec Al Gore et Barack Obama. Donald Trump de son côté reste accroché aux recours en justice introduits dans au moins cinq Etats-clés, arguant de fraudes ou irrégularités dans le processus électoral. Le ministre de la Justice a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités. Un recomptage s'annonce en Géorgie - où le scrutin est particulièrement serré - et n'est pas exclu dans le Wisconsin.

Joe Biden a donné une conférence de presse mardi, lors de laquelle il a reconnu que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était "source d'embarras", tout en affirmant que cela ne l'empêcherait pas de prendre sa place à la Maison Blanche, en janvier. A une journaliste qui lui demandait ce qu'il dirait à Donald Trump si ce dernier était en train de regarder sa conférence de presse, Joe Biden a répondu, en fixant la caméra et avec un sourire : "Monsieur le président, j'ai hâte de vous parler".

Donald Trump quant à lui se fait discret, il ne s'est échappé qu'à deux reprises de la Maison Blanche depuis le jour de l'élection, pour aller jouer au golf au cours du week-end, sur l'un de ses parcours près de Washington, il a aussi fait une brève apparition à Washington pour les commémorations du 11-Novembre. Il multiplie néanmoins les messages sur Twitter pour relayer ses accusations de fraude électorale, souvent épinglées par le réseau, faute d'éléments concrets pour les étayer. Trump a reçu cette semaine le soutien clair de son chef de la diplomatie Mike Pompeo, qui a promis une "transition en douceur vers une seconde administration Trump".

Le résultat de cette élection américaine a encore évolué mercredi soir : l'Alaska a été remporté par Donald Trump selon l'agence Associated Press (AP) qui fait foi en attendant les résultats officiels. Trump engrange trois grands électeurs de plus (217 au total), mais reste loin des 270 nécessaires pour l'emporter. Le résultat de l'élection semble désormais intégré par la population américaine comme par la majorité des dirigeants mondiaux. Un sondage Ipsos/Reuters a indiqué hier que près de 80% des Américains, dont plus de la moitié des républicains, reconnaissent le président élu Joe Biden comme le gagnant des élections.

Découvrez les résultats de ces élections américaines grâce au graphique et à la carte ci-dessous.

14:02 - L'administration Trump bloque des messages de dirigeants étrangers pour Biden C'est CNN qui rapporte l'information ce jeudi 12 novembre : une pile de messages de dirigeants étrangers au président élu Joe Biden serait actuellement bloquée au sein du Département d'Etat (l'équivalent du ministère des Affaires étrangères en France), mais l'administration Trump l'empêcherait d'y accéder. Ce sont des "responsables du Département d'Etat" eux-mêmes qui ont soufflé l'information à la chaîne. C'est cet endroit qui, traditionnellement, prend en charge toutes les communications destinées au président élu. Les premiers messages arrivés depuis samedi et l'annonce de la victoire de Biden ont donc logiquement été adressés à ce service du gouvernement. Signe du blocage institutionnel dans lequel se trouvent pour l'instant les Etats-Unis, Joe Biden s'est vu interdire l'accès aux ressources du Département d'Etat par l'administration Trump, "des dizaines de messages n'ont pas été reçus", indique CNN. D'autres communications, comme le coup de fil d'Emmanuel Macron mardi, mais aussi des échanges avec l'Allemande Angela Merkel et le Canadien Justin Trudeau, ont pu passer par contact direct entre l'équipe de Biden et les gouvernements étrangers, le tout sans le soutien logistique et de traduction que fournit le centre d'opérations du département d'Etat. 13:47 - Des républicains veulent aider Joe Biden dans la transition Le sénateur James Lankford, un républicain de l'Oklahoma qui siège dans un comité de surveillance clé du Sénat, le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, a déclaré qu'il n'avait aucune objection à ce que le président élu Joe Biden reçoive des briefings quotidiens de la Maison Blanche et qu'il agirait lui-même en ce sens. Les fameux "President's Daily Brief", qui informent le président des Etats-Unis sur les dossiers clés, sont d'ordinaire partagés par le président sortant et le président élu dans la période de transition. "Si cela ne se produit pas d'ici vendredi, j'interviendrai", a déclaré ce sénateur qui acte lui aussi la défaite de Donald Trump. Il est ainsi prêt à faire pression sur l'équipe du président sortant et indique que l'administration ouvrira bientôt la voie "à une transition plus formelle". Emily Murphy, directrice de "l'Administration des services généraux", nommée par Trump à ce poste en 2017, a pour l'instant refusé de commencer la transition. Son rôle est clé pour reconnaitre officiellement Biden comme nouveau président, débloquer des fonds fédéraux, rendre des bureaux disponibles pour l'équipe Biden et lui permettre d'échanger avec les agences fédérales à travers le pays. Jusqu'à présent, elle a refusé d'accorder ces autorisations au motif que les résultats de l'élection ne sont pas clairs. 12:06 - Où en sont les recours déposés par Donald Trump contre la victoire de Joe Biden ? Des recours en justice ont été introduits dans au moins cinq Etats-clés par Donald Trump. Le ministre de la Justice a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin. Pour l'instant, le comptage initial se poursuit dans quelques Etats-clé, dont la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Un recomptage manuel vient d'être annoncé en Géorgie, où le scrutin est particulièrement serré. Il n'est pas exclu qu'un second ait lieu dans le Wisconsin. Des démarches qui n'ont cependant quasiment aucune chance de changer l'issue du scrutin. Chaque Etat a une date limite à laquelle les responsables des élections doivent avoir certifié les résultats et validé le comptage des voix obtenues par chaque candidat: la Géorgie a jusqu'au 20 novembre, la Pennsylvanie jusqu'au 23, l'Arizona jusqu'au 30. Le 14 décembre est la véritable date-butoir : les grands électeurs de chaque Etat doivent alors se réunir pour voter formellement pour l'un ou l'autre des candidats, selon la majorité du vote populaire dans cet Etat. 11:27 - Biden accélère, Trump bloque En dehors d'une confirmation de la victoire de Biden et d'une nomination, la situation n'a guère évolué depuis ce week-end aux Etats-Unis. Depuis que sa victoire aux élections du 3 novembre a été annoncée samedi dernier par les principaux médias américains, Joe Biden s'est adressé à la nation, a mis en place un groupe de travail sur le coronavirus, s'est entretenu avec des dirigeants mondiaux, y compris des alliés de Donald Trump, et a commencé à passer en revue les membres potentiels de son cabinet. Le président Trump, qui abhorre les "perdants", a quant à lui jusqu'à présent refusé de concéder sa défaite et continue de mener une lutte judiciaire dans l'espoir de renverser le résultat de l'élection. En adoptant cette même ligne de déni, un responsable clé de l'administration Trump a déjà empêché qu'elle fournisse financement et coopération à l'équipe de transition. 11:00 - 80% des Américains considèrent que Biden a gagné C'est l'autre info clé de ces derniers jours : un sondage Ipsos/Reuters indique que 80% des Amércains considèrent que Joe Biden a bel et bien gagné l'élection du 3 novembre. Menée samedi dernier, l'enquête révèle que seuls 13% des sondés déclarent que le résultat de l’élection n'est pas encore décidé. 3% estiment que Trump a gagné et 5% ont déclaré ne pas savoir. Autre chiffre notable : plus de la moitié des sympathisants républicains considèrent que Biden est le président élu, malgré les accusations et les recours de leur candidat. Joe Biden a reçu les félicitations d'une large partie des dirigeants mondiaux, il s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron mardi. Hier, il a reçu par téléphone les félicitations des Premiers ministres australien Scott Morrison et japonais Yoshihide Suga, ainsi que du président sud-coréen Moon Jae-in, après celles d'autres alliés traditionnels des Etats-Unis les jours précédents. Même le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a félicité le démocrate. 10:22 - Deux apparitions pour les commémorations du 11-Novembre Les deux candidats à l'élection américaine ont participé, chacun de leur côté, aux commémorations du 11-Novembre hier. Donald Trump a assisté à une cérémonie d'hommage aux anciens combattants au cimetière national d'Arlington, près de Washington, où il a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, tandis que Joe Biden assistait à une cérémonie au mémorial de la guerre de Corée, à Philadelphie (nord-est). Comme tous les jours depuis l'élection, Donald Trump avait entamé sa journée sur son canal de communication favori, Twitter, pour continuer à relayer sans aucun élément concret à l'appui ses accusations de fraude électorale. 10:18 - L'info de la nuit : Biden nomme déjà un membre de son cabinet Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous continuons à suivre les faits marquants qui se déroulent aux Etats-Unis après l'élection américaine du 3 novembre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Joe Biden a décidé d'accélérer la transition alors que Donald Trump ne concède toujours pas sa défaite : le président américain élu a choisi de nommer Ron Klain au post de chef de cabinet à la Maison Blanche. Cette toute première nomination a été annoncée dans un communiqué par l'équipe de la transition présidentielle Biden-Harris. Ron Klain, 59 ans, est une figure démocrate bien connue. Il a travaillé avec Joe Biden quand celui-ci était président du Comité judiciaire du Sénat, a été chef de cabinet du vice-président Al Gore sous la présidence Clinton, a travaillé aussi pour Barack Obama, notamment sur la crise Ebola en 2014. "L'expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays", a déclaré Joe Biden. "Ron a été d'une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble", a ajouté le président élu à propos de celui qui fut son premier chef de cabinet lorsqu'il était vice-président, à partir de 2009. Ron Klain a assuré de son côté que c'était "l'honneur d'une vie" d'être nommé à ce poste. "J'ai hâte de les aider, lui et la vice-présidente élue, à rassembler une équipe talentueuse et diversifiée pour travailler à la Maison Blanche, pour nous atteler à leur ambitieux programme de changement, et chercher à combler les divisions dans notre pays", a-t-il ajouté.

Voici le nombre de grands électeurs acquis par candidat (victoire à 270)

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi 4 novembre, dans la matinée, que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Finalement, Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente. Insuffisant pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires.

Joe Biden a déjà 279 grands électeurs soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour être élu. C'est la Pennsylvanie et le Nevada qui ont finalement permis au démocrate de l'emporter selon les résultats tombés le samedi 7 novembre, après ceux déjà déterminantes du Michigan et du Wisconsin mercredi 4 novembre au soir. Ce sont en effet ces deux victoires décisives qui ont fait passer son score au dessus de ces 270 voix. D'après les ultimes résultats partiels encore en attente, Joe Biden devrait encore rafler les voix de Géorgie et de l'Arizona, où il semble pour l'instant mener d'une courte tête, mais où le verdict se fait attendre, notamment à cause d'opérations de recomptage. Après que les citoyens ont voté pour les grands électeurs, ces derniers se réuniront début décembre pour désigner le président américain.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain selon l'élection. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.