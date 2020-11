"DIRECT. Election américaine : Trump en meeting pour contester les résultats de Biden ?"

ELECTIONS USA. Le résultat de l'élection américaine est désormais très clair, mais Donald Trump poursuit sa croisade contre Joe Biden, les médias et les "fraudes électorales" dont il n'a pas donné la moindre preuve... Il faut s'attendre à de nouvelles tensions cette semaine.

11:28 - La Chine ne félicite toujours pas Biden Même si le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré avoir "pris note que M. Biden a déclaré être le vainqueur de l'élection", la Chine se refuse pour l'instant à considérer le démocrate comme le président-élu des Etats-Unis. "A notre connaissance, le résultat de l'élection sera déterminé par les lois et les procédures en vigueur aux États-Unis", a ajouté le chef de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. 11:00 - Première étape vers une transition compliquée Comme redouté, la transition de d'un peu plus de deux mois entre Donald Trump et Joe Biden risque d'être compliquée. Le président sortant a toujours entretenu ce doute quant à une transition apaisée durant la campagne et un premier élément semble aller dans ce sens, puisque Emily Murphy, chargée de l'administration des services généraux à la Maison Blanche, a refusé de signer une lettre permettant à l'équipe de transition de Joe Biden de commencer officiellement son travail cette semaine. Selon les informations du Washington Post, la signature de cette lettre n'est jamais remise en cause habituellement, mais "l'administration Trump, conformément au refus du président de concéder l'élection, n'a pas l'intention de la signer dans l'immédiat", précise le quotidien. Un porte-parole de Joe Biden a réagi à cette information dans un communiqué. "Maintenant que l'élection a été officiellement remportée par Joe Biden, nous attendons avec impatience que l'administrateur de la GSA (General Services Administration, ndlr) identifie rapidement Joe Biden et Kamala Harris en tant que président élu et vice-président élu. La sécurité nationale et les intérêts économiques des États-Unis dépendent du fait que le gouvernement fédéral signifie clairement et rapidement que le gouvernement des États-Unis respectera la volonté du peuple américain et s'engagera dans une transition harmonieuse et pacifique du pouvoir", écrit-il. 10:37 - Poutine temporise avant de commenter l'élection Selon des informations relayées par Reuters, le Kremlin a fait savoir qu'il attendrait les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine avant de commenter son résultat et qu'il avait pris note de la volonté de Donald Trump de contester judiciairement le vote. Vladimir Poutine est resté silencieux sur le sujet et le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a fait savoir lors d'une conférence de presse que le président russe avait déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à travailler avec n'importe quel dirigeant américain. La Russie espère pouvoir établir un dialogue avec la nouvelle administration pour normaliser ses relations avec les Etats-Unis, a ajouté Peskov. 10:10 - Joe Biden aura comme priorité d'agir contre le réchauffement climatique Le président nouvellement élu a déjà affirmé qu’il voudrait rejoindre l’accord de Paris de 2015, que Donald Trump avait quitté. Dans son programme, il envisage de faire des États-Unis un pays à zéro émission carbone d’ici 2050 et de produire une élection propre d’ici 2035. Des emplois verts doivent également être créés. 09:55 - Joe Biden met en place une cellule de cris contre le Covid-19 L’épidémie de coronavirus est placée en tête de ses priorités. En plus de la création d’une cellule de crise spéciale, dont il annoncera les membres dans quelques heures, l’administration Biden-Harris envisage de doubler les lieux de dépistages, de développer les tests faits à la maison, de mobiliser au moins 100 000 personnes pour tracer les cas contacts et protéger les populations à risque. Par ailleurs, Joe Biden envisage d’investir 25 milliards de dollars dans le développement et la commercialisation d’un vaccin qui sera gratuit pour tous les Américains. Son plan d'action ne sera mis en oeuvre que lundi prochain. 09:42 - Les équipes de Trump demandant à ses partisans de nouveaux financements Depuis l’élection, mardi, Donald Trump demande à ses supporters de nouveaux fonds pour financer les multiples recours judiciaires entrepris pour faire valoir la fraude dont il serait victime. Les abonnés à sa newsletter reçoivent ainsi un message affirmant que "l’élection est loin d’être terminée" et demandant de contribuer pour "défendre l’intégrité" de l’élection, comme le raconte le correspondant de RTL aux États-Unis, Philippe Corbé. 09:37 - "Ils pensent encore que l’élection a été volée" Témoignage éclairant ce lundi 9 novembre dans un article du Monde consacré au climat politique et à la manière dont les partisans et sympathisants des deux camps vivent les résultat de cette élection américaine. Une commerçante de Washington, démocrate, assure que les mots de Joe Biden, prononcés ce week-end, font sens chez elle. "Nous sommes prêts pour la réconciliation et la guérison du pays", dit-elle, ajoutant qu'elle se retient pour le moment de contacter les membres de sa famille ayant voter pour Donald Trump. "Ils pensent encore que l’élection a été volée", précise-t-elle. 09:24 - Melania Trump publie un message ambigu, sans soutien manifeste à son mari Alors que le président sortant martèle dans de courts tweets que l'élection est marqué par une fraude et par une tentative des démocrates de voler cette élection, son épouse Melania est parvenue à publier un message qui peut apparaître comme un soutien public. "Le peuple américain mérite des élections justes. Chaque vote légal - et pas illégal - doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie avec une totale transparence", a-t-il posté sur Twitter. Un message qui peut aussi être lu comme une approbation à ce que disent les partisans de Joe Biden : chaque vote doit être compté, même ceux parvenus par correspondance dans les Etats les plus disputés. Avec cette évidence : si votes frauduleux il y a, il faudra les supprimer des décomptes. 09:14 - George W. Bush a félicité Joe Biden pour sa victoire L'ancien président républicain, que l'on sait peu disposé à féliciter des démocrates, a téléphoné à Joe Biden hier soir, mais aussi à sa colistière Kamala Harris. Selon un communiqué qui a été publié dans la presse américaine, l'ancien chef de l'Etat a indiqué aux deux démocrates victorieux : "Les Américains peuvent avoir confiance dans cette élection dont l'intégrité sera confirmée et dont le résultat est clair". George W. Bush, rappelons-le, a plusieurs fois pris ses distances avec Donald Trump durant son mandat. 09:09 - Donald Trump contre-attaque avec des meetings pour contester les résultats Comme le rapporte l'agence de presse Reuters, le président sortant Donald Trump prévoit d’organiser une série de rassemblements afin de contester les résultats de l’élection présidentielle de Joe Biden. Le porte-parole de la campagne du président républicain, Tim Murtaugh, a assuré hier soir que d'importants meetings allaient se tenir, sans donner de date. Il faut s'attendre à une recrudescence des tensions et des crispations si un nouveau rapport de force médiatique s'instaure sous l'impulsion de Donald Trump. L'organisation de ces rassemblements confirme en tout cas que le locataire de la Maison Blanche s'enferre dans la négation des résultats, alors que l'ensemble des observateurs rappellent depuis samedi qu'aucun début de fraude n'a été révélé dans cette élection.

Voici un état des lieux des résultats partiels des élections américaines dans les Etats qui n'ont pas encore livré un verdict clair selon les projections des principaux médias (dont l'agence Associated Press qui fait foi, lundi 9 novembre) :

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Finalement, Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente.

Joe Biden a déjà 279 grands électeurs soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour être élu. Après que les citoyens ont voté pour ces derniers, les grands électeurs se réuniront début décembre pour désigner le président américain. C'est la Pennsylvanie et le Nevada qui ont finalement permis à Joe Biden de l'emporter, une troisième et une quatrième victoires décisives après celles du Michigan et du Wisconsin.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.