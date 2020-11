"DIRECT. Election américaine : Trump toujours déterminé, Biden creuse l'écart"

ELECTIONS USA. Si Donald Trump continue d'affirmer qu'il est le vainqueur des élections américaines, Joe Biden a creusé l'écart en nombre de grands électeurs après avoir remporté l'Arizona. Les dernières infos en direct.

Fonctionnement de l'élection américaine L'essentiel Près de dix jours après le jour du scrutin, les élections américaines continuent de faire l'actualité . Donald Trump n'a pas concédé sa défaite, malgré la projection de plusieurs médias officiels sur la victoire de Joe Biden. Le président sortant affirme encore et toujours que cette élection lui a été volée par les démocrates, qui selon lui ont mis en place une fraude électorale. Des recours dans plusieurs Etats sont en cours et pour l'instant, "aucune preuve" de fraude, selon les autorités électorales, n'ont été identifiées. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis", ont affirmé ces autorités locales et nationales, dans un communiqué publié ce jeudi, ajoutant, malgré les allégations de Trump, qu'il "n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit".

11:49 - Le score de Joe Biden dans l’Arizona Les résultats de Joe Biden dans l’Arizona ont été consolidés dans la nuit. Le démocrate y décroche la victoire avec 49,42 % des voix contre 49,06 % pour Donald Trump (11 889 votes d’écart). Il s’agit de la première victoire d’un démocrate dans l’État lors d’une présidentielle américaine depuis 1996, souligne Le Monde. 11:28 - Pour Barack Obama, l’élection de Joe Biden "ne règlera pas le problème" À l’occasion de la sortie ce jeudi des mémoires de Barack Obama, A Promised Land, The Atlantic a publié un extrait mis à jour par l’ancien président américain, à la lumière des résultats des élections américaines. "Je suis encouragé par le nombre record d'Américains qui se sont rendus aux urnes lors de l'élection de la semaine dernière, et qui ont une confiance durable dans Joe Biden et Kamala Harris, dans leur caractère et leur capacité à faire ce qui est juste. Mais je sais aussi qu'aucune élection ne pourra régler notre problème. Nos divisions sont profondes ; nos défis sont redoutables", écrit-il. 11:06 - La Chine félicite Joe Biden pour sa victoire Une semaine après l’annonce par les médias de la victoire de Joe Biden à l’élection américaine de 2020, la Chine a finalement adressé ses félicitations au président élu. "Nous respectons le choix du peuple américain. Nous adressons nos félicitations à M. Biden et à (la vice-présidente élue Kamala) Harris", a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. 10:52 - "Aucune preuve" de bulletins perdus ou modifiés pour les agences américaines Alors que Donald Trump n’a toujours pas accepté sa défaite aux élections américaines de 2020, criant à la fraude, selon les agences américaines chargées de la sécurité du scrutin, dont l’agence CISA, qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure, il n’y a "aucune preuve d’un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit". "L’élection du 3 novembre a été la plus sûre de l’histoire des États-Unis", ont-elles affirmé dans un communiqué commun. 10:40 - Hollande sur Trump Ce vendredi matin dans la matinale de France Inter, François Hollande a été invité à donner son ressenti sur les élections américaines. Selon l'ancien président français, "Donald Trump sait qu'il ne sera plus président, mais il veut faire comprendre que son élection lui a été volée". Et de déplorer le déploiement toujours plus incisif du populisme, y compris en France : "Il ne reconnait pas le verdict des urnes. Le RN ne reconnait pas la victoire de Biden (...) Il y a bien une tension au sein des démocraties : la vague populiste n'est pas retombée, elle est toujours là".

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi 4 novembre, dans la matinée, que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden était annoncée dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, qui sont très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte dans certains Etats. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Finalement, Donald Trump, qui bénéficiait de 214 grands électeurs avant ce week-end, ne devrait encore l'emporter qu'en Alaska et en Caroline du Nord, soit 18 voix, si on se fie aux résultats partiels déjà bien avancés dans les tout derniers Etats en attente. Insuffisant pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires.

Joe Biden a déjà 279 grands électeurs soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour être élu. C'est la Pennsylvanie et le Nevada qui ont finalement permis au démocrate de l'emporter selon les résultats tombés le samedi 7 novembre, après ceux déjà déterminantes du Michigan et du Wisconsin mercredi 4 novembre au soir. Ce sont en effet ces deux victoires décisives qui ont fait passer son score au dessus de ces 270 voix. D'après les ultimes résultats partiels encore en attente, Joe Biden devrait encore rafler les voix de Géorgie et de l'Arizona, où il semble pour l'instant mener d'une courte tête, mais où le verdict se fait attendre, notamment à cause d'opérations de recomptage. Après que les citoyens ont voté pour les grands électeurs, ces derniers se réuniront début décembre pour désigner le président américain.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain selon l'élection. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.