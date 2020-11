"DIRECT. Election américaine : ultimes résultats partiels avant le verdict, Biden creuse l'écart avec Trump"

ELECTIONS USA. ELECTIONS USA. Alors que les résultats se font toujours attendre outre-Atlantique, Joe Biden est passé devant Donald Trump en Géorgie, où il mène désormais avec plus de 7000 voix d'avance et en Pennsylvanie avec près de 29 000 voix d'écart...

11:03 - Combien reste-t-il de votes à dépouiller en Pennsylvanie ? Selon les autorités de Pennsylvanie, le dépouillement des votes pour le élection américaine de 2020 touche à sa fin dans l’État. Ce samedi matin, il ne reste plus que 0,19 % des votes en présentiel et 3,39 % des votes par correspondance à comptabiliser. 10:41 - Donald Trump conserve son avance en Caroline du Nord Ce samedi matin, Donald Trump est toujours en tête en Caroline du Nord, où il a récolté 50,1 % des votes contre 48,7 % pour Joe Biden. Pour l’heure, le candidat républicain devant son rival démocrate de 76 479 voix. 10:21 - Plus de 20 000 voix d’avance pour Biden dans le Nevada Selon le dernier décompte des votes dans le Nevada, Joe Biden a récolté 632 558 votes (49,8 %) contre 609 901 votes (48 %) pour Donald Trump, soit une marge d’avance de 22 657 voix pour le candidat démocrate. 09:48 - 13 circonscriptions de Philadelphie comptent encore les bulletins À Philadelphie, en Pennsylvanie, sur les 66 circonscriptions de la ville, 13 n’ont pas encore dépouillé complètement les bulletins de votes. Selon le journaliste politique du Cook Political Report, Dave Wasserman, 21 divisions de ces 66 circonscriptions n’ont pas non plus reporté l’intégralité de leurs votes (moins de 30 % comptabilisés en moyenne). Ces 21 divisions étant majoritairement démocrates, le dépouillement total des votes pourraient ainsi conforter l’avance de Joe Biden dans l’État. 09:36 - Joe Biden "le président élu", Nancy Pelosi valide la victoire du démocrate Les paroles commencent à changer et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a parlé de Joe Biden comme "le président élu" dans une conférence de presse vendredi soir. "Ce matin, il apparaît évident que l'équipe Biden-Harris va gagner la Maison Blanche", a-t-elle affirmé. 09:17 - Selon le maire de Philadelphie, les accusations de fraude sont "sans fondement" Jim Kenney juge les accusations du président "sans fondement". Le maire de Philadelphie a pris la parole lors d’une conférence de presse vendredi et a décrit le déroulement de l’élection dans sa ville comme de la "démocratie, purement et simplement". "Je pense que ce que doit faire le président maintenant, c’est agir comme un grand garçon. Il doit reconnaître qu’il a perdu et doit féliciter le gagnant", a-t-il ajouté. 09:04 - 4 020 voix d’avance pour Biden en Géorgie Selon le dernier décompte des votes en Géorgie, l’un des États clefs de ces élections américaines de 2020, Joe Biden mènerait désormais de 4 020 voix face à son rival républicain, Donald Trump. 08:45 - Trump veut déposer des recours "jusqu’en décembre" Selon le chef des correspondants à la Maison-Blanche de CNN, Jim Acosta, Donald Trump a déclaré à son entourage vouloir "poursuivre les recours judiciaires jusqu’en décembre, date à laquelle les grands électeurs voteront". "Beaucoup de ses proches pensent que c’est fini, mais Trump persiste", a-t-il expliqué sur Twitter. 08:32 - Les pro-Trump manifestent pour l'arrêt du décompte des votes jugés "illégaux" dans le Nevada Aux États-Unis, où la nuit est tombée, les pro-Trump ne relâchent pas leurs efforts pour tenter de faire arrêter le décompte des votes jugés "illégaux" par le candidat républicain dans ces élections américaines 2020. Une manifestation est notamment en cours devant le centre de dépouillement du comté de Clark, au nord de Las Vegas, dans le Nevada, où certains partisans de Donald Trump arborent des armes, rapporte Le Monde. 08:15 - Des manifestations pro et anti-Trump aux États-Unis Dans l’Arizona, une manifestation de supporters du président a lieu depuis mercredi, raconte la correspondante du Monde. Les Américains pro-Trump demandent de "compter les votes", de les "protéger" et d’"arrêter la triche". Il s’agit d’un rassemblement organisé par une association affilée au groupe très conservateur du Tea Party. Devant la Maison Blanche, des manifestants demandent au contraire à Donald Trump de quitter la présidence. 08:03 - Peut-on encore s’attendre à un retournement de situation ? Dans son allocution de vendredi soir, Joe Biden a affirmé mener face à Donald Trump avec 4 millions de votes d’avance. Pour autant, la situation peut-elle encore changer dans la journée ? Pour Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis, l’issue des résultats des élections américaines de 2020 "ne fait plus beaucoup de doutes", d’autant plus que "toutes les incantations autour de possibles fraudes ne sont pas étayées". "Lorsque vous avez une bascule de la Pennsylvanie où Joe Biden était à -750 000 voix il y a un jour et demi, c’est difficile de dire qu’il y a une fraude aussi massive. Je crois que l’on peut se projeter sur ce que serait une présidence Biden", a-t-il estimé sur le plateau de BFMTV. 07:45 - Quels sont les scénarios de la victoire pour chaque candidat Le décompte des votes est toujours en cours dans les cinq États clefs, où Joe Biden semble avoir pris de l’avance, à l’exception de la Caroline du Nord. Pour remporter les élections américaines de 2020, le candidat démocrate doit soit gagner en Pennsylvanie, soit dans deux des quatre autres États clefs, à savoir la Géorgie, la Caroline du Nord, l’Arizona et le Nevada. De son côté, pour repartir sur un mandat de quatre ans, Donald Trump doit gagner en Pennsylvanie et en Géorgie, mais aussi remporter deux des trois autres États clefs. 07:31 - Joe Biden assure que "tous les votes seront comptés" Alors que Donald Trump ne cesse de clamer depuis plusieurs jours l’illégalité des votes par correspondance arrivés après le 3 novembre, multipliant les recours pour arrêter leur décompte, Joe Biden a tenu à rassurer ses électeurs lors de son allocution télévisée de vendredi soir, en affirmant que "tous [les] votes vont être comptés". 07:13 - Une avance pour Joe Biden de "4 millions de votes" Dans son allocution télévisée, Joe Biden a également évoqué le score récolté pour l’heure par les démocrates lors de ces élections américaines de 2020. "74 millions de votes, c’est plus que n’importe quel ticket présidentiel dans l’histoire des États-Unis et le décompte est encore en cours. Nous sommes au-dessus de Trump de 4 millions de votes, une marge qui progresse encore. Nous serons les premiers démocrates à gagner en Arizona en 24 ans. Nous serons les premiers démocrates à gagner la Géorgie en 28 ans. Nous avons reconstruit le mur bleu dans ce pays, qui était tombé il y a quatre ans", a-t-il lancé. 06:56 - Joe Biden confiant sur sa victoire Vendredi soir, Joe Biden s’est adressé aux Américains lors d’une brève allocution télévisée, les assurant de sa progression dans ces élections américaines de 2020. "Nous n’avons pas encore de victoire, mais les chiffres sont clairs : nous allons gagner. C’est ce que l’on ressent depuis hier. Il y a 24 heures, nous étions en retard en Géorgie, et nous sommes désormais passés en tête. Il y a 24 heures, nous étions en retard en Pennsylvanie et nous allons gagner la Pennsylvanie. Aujourd’hui, nous gagnons en Arizona et au Nevada, notre avance a doublé. Je vais gagner l’élection avec une claire majorité", a affirmé le candidat démocrate. 06:45 - "C’est fini", lance une source proche de la Maison Blanche Selon les informations de CNN, les proches de Donald Trump "commencent à s’écarter" de lui. Un des conseillers de son administration a lâché "c’est fini". Son entourage semble prendre ses distances avec les accusations de fraude lancées par Donald Trump et le président s’en retrouve isolé, explique la chaîne américaine. Il reste toutefois quelques alliés du président qui "lui disent ce qu’il a envie d’entendre", selon ces mêmes sources. 06:30 - Le point sur les votes dans les derniers États La bataille continue de se mener dans les États clefs où les scores sont toujours très serrés ce samedi matin, à l’exception de l’Alaska, où Donald Trump devance largement Joe Biden, avec 62,1 % des votes contre 33,5 % pour son adversaire démocrate. Nevada : Joe Biden est en tête avec 49,8 % des votes, contre 48 % pour Donald Trump. 88 % des bulletins ont été dépouillés.

Pennsylvanie : Joe Biden est en tête avec 49,6 % des votes contre 49,2 % pour Donald Trump. 97 % des bulletins ont été dépouillés.

Georgia : Joe Biden est en tête avec 49,4 % des votes, contre 49,3 % pour Donald Trump. 100 % des votes ont été dépouillés, mais l’État va procéder à un nouveau décompte des bulletins.

Caroline du Nord : Donald Trump est en tête avec 50,1 % des votes, contre 48,7 % pour Joe Biden. 100 % des votes ont été dépouillés. 06:16 - Les votes par correspondance traités séparément en Pennsylvanie Vendredi soir, le parti républicain a déposé un nouveau recours dans l’État de Pennsylvanie pour arrêter le dépouillement des bulletins envoyés par correspondance après le 3 novembre, jugés, selon lui, invalides. Un recours auquel a accédé partiellement le magistrat conservateur Samuel Alito, en ordonnant que ces bulletins soient traités séparément, sans toutefois prononcer l'arrêt de leur décompte.

Alors qu'il est distancé en nombre de grands électeurs depuis les premiers résultats communiqués mardi soir, Donald Trump semble en outre rattrapé par son rival dans les Etats qui n'ont pas encore livré leur verdict. Le président sortant passe donc à la stratégie du pire en hurlant à la fraude. Il multiplie les recours pour tenter de stopper les dépouillements toujours en cours et exiger un recomptage des voix, comme dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie. "Un petit groupe de personnes très tristes essaient de priver les électeurs américains de leurs droits, de nous voler la victoire et nous ne l'accepterons pas", a assuré le président sortant avant d'évoquer "une fraude contre la nation" au sujet du vote par correspondance, évoquant la possibilité d'aller devant la Cour suprême. "Notre objectif maintenant est d'assurer l'intégrité du scrutin. Nous voulons que la loi soit correctement appliquée. Nous allons gagner et, de ce que j'en pense, nous avons déjà gagné". Mathématiquement, le président sortant peut encore espérer la victoire s'il parvient à s'imposer dans plusieurs Etats qui n'ont pas encore comptabilisé tous les votes. Mais depuis que le Michigan et le Wisconsin ont basculé mercredi, il ne reste qu'un seul scénario de victoire à Donald Trump, en admettant qu'il rafle la Caroline du Nord et l'Alaska, où il est nettement en avance, mais où l'élection n'est pas bouclée : il lui faut terminer en tête en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Nevada.

Joe Biden a aussi prononcé plusieurs discours depuis son QG. Se disant confiant dans l'issue du scrutin, il a estimé être toujours dans la course, notamment en Géorgie et a même affirmé : "On va gagner la Pennsylvanie". Suite aux accusations de Donald Trump mentionnées plus haut, l'équipe de campagne de Joe Biden a réagi, évoquant des "propos outrageux, sans précédents et incorrects". Le démocrate dispose de davantage d'options que son rival républicain pour remporter l'élection américaine, puisqu'il peut remporter le scrutin avec seulement deux Etats. Voici les cas de figure qui suffiraient à valider une victoire à Joe Biden :

Victoire en Arizona et en Pennsylvanie

Victoire en Arizona et dans le Nevada

Victoire en Arizona et en Géorgie

Victoire dans le Nevada et en Pennsylvanie

Victoire dans le Nevada et en Géorgie

Victoire en Pennsylvanie et en Géorgie

Les derniers résultats partiels samedi 10h30

Voici un état des lieux des résultats partiels des élections américaines dans les Etats qui n'ont pas encore livré un verdict clair selon les projections des principaux médias (dont l'agence Associated Press qui fait foi) :

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.