"DIRECT. Elections américaines 2020 : l'heure du vote, un résultat historique pour Biden ?"

C'est le D-Day aux Etats-Unis. Ce mardi 3 novembre près de 200 millions d'électeurs doivent départager le président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Les premiers bureaux de vote ouvriront à 6 heures locales sur la côte Est, soit midi en France. Quant au résultat, il pourrait donner une très large victoire à Joe Biden...

Résultat L'essentiel Quatre années de plus avec Donald Trump ou un changement de ligne radical avec Joe Biden ? Les élections américaines débutent ce mardi 3 novembre 2020 et doivent départager, d'ici 24 heures, le président républicain sortant et l'ancien vice-président démocrate. Deux lignes et deux styles radicalement opposés s'affrontent lors de cette élection présidentielle, qui devrait marquer durablement le pays. Une réélection de Donald Trump serait le signe que la surprise de 2016 n'était pas un accident et que l'opinion américaine a clairement basculé en faveur du tonitruant milliardaire. Le choix de Joe Biden marquerait la volonté d'un changement de ton à la Maison Blanche et sans doute une forme de retour à une certaine normalité.

Les premiers bureaux de vote ouvriront sur la côte Est des Etats-Unis à 6 heures locales, soit midi en France. Les Etats-Unis étant un vaste pays traversé par quatre fuseaux horaires (six en comptant l'Alaska, sept en comptant Hawaï), le scrutin s'achèvera environ 16 heures plus tard, avec la fermeture des bureaux de la côte Ouest, vers 4 heures françaises. Des estimations seront déjà données à cette heure tardive de la nuit. Les premiers chiffres sont attendus vers 1 heure.

Première tendance inédite avant même l'ouverture des bureaux de vote aux USA : ce sont près de 100 millions d'électeurs sur les 200 millions d'Américains invités aux urnes qui ont déjà voté. Un vote par anticipation, très souvent par correspondance, qui sera une donnée clé du scrutin. C'est la première fois que les élections débutent aux USA avec près de la moitié des votes déjà effectués. Pour la plupart, ces bulletins seront en revanche dépouillés à la fermeture des bureaux de vote.

Le résultat des élections américaines 2020 est entouré de nombreuses inconnues. Il pourrait être consolidé tard dans la nuit voire dans la journée de mercredi. Dans les sondages en tout cas, c'est Joe Biden qui est en tête depuis des mois. Les enquêtes d'opinion donnent d'ailleurs un avantage inédit au démocrate, avec un écart de 10 points dans les derniers pointages. Si ces sondages se traduisaient en résultat concret, il s'agirait d'une victoire inédite pour le parti démocrate, potentiellement mortelle pour le parti républicain. Mais méfiance : la victoire surprise de Trump il y a quatre ans contre une Hillary Clinton favorite est encore dans tous les esprits. Aux USA, l'élection du président se fait au suffrage indirect et un avantage populaire ne se traduit pas toujours par une victoire en nombre de grands électeurs. Dans les "swing states", le résultat de l'élection semble d'ailleurs plus incertain. Sondages La réélection de Donald Trump est clairement menacée si l'on en croit la quantité très importante de consultations menées outre-Atlantique. Nous avons compilé les principaux sondages publiés depuis mi-juillet 2020, ils donnent tous un net avantage à Joe Biden. Mais attention, il s'agit là d'intentions de vote à l'échelle du pays, or l'élection se jour Etat par Etat. Reste que ces sondages nationaux rendent bien compte du rapport de force existant dans cette élection américaine, et donne des éléments significatifs sur l'opinion américaine en pleine campagne. Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici *Nous avons choisi de retenir, pour cette compilation, une dizaine de médias américains ou centres de recherche dont la méthodologie est la plus rigoureuse. Voici donc les sondages retenus qui apparaissent sur notre graphique avec les dates de publication de chaque étude : ABC News / The Washington Post (18/07 ; 16/08 ; 27/09 ; 10/10) ; Emerson College (30/07 ; 30/08 ; 30/09), Beacon Research (2/08) ; Monmouth University (10/08 ; 09/09 ; 28/09) ; Fox News (12/08 ; 12/09 ; 6/10) ; Marist College (13/08 ; 17/09) ; NBC News / The Wall Street Journal (15/08 ; 20/09 ; 3/10) ; Suffolk University (02/09) ; IBD/TIPP (1/10 ; 13 au 17/10) ; Survey USA (5/10) ; Public Religion Research Institute (19/10). Sondages Etat par Etat Si l'on se penche sur les sondages effectués par Etat, alors c'est encore Joe Biden qui est donné favori. Voici la compilation des études d'intention de votes effectuées dans les 50 entités administratives des Etats-Unis, réalisée par notre partenaire 270towin.com. Ce média agglomère les principaux sondages par Etat pour produire une carte actualisée 3 fois par jour. Celle-ci permet de visualiser les Etats (avec le nombre de grands électeurs) très probablement acquis à Joe Biden (bleu foncé), ceux qui penchent plutôt pour Joe Biden (bleu plus clair), ceux probablement acquis à Donald Trump (rouge vif), ceux qui penchent plutôt pour Donald Trump (rouge plus clair). Les Etats où l'élection s'annonce très serrée au vu des derniers sondages sont colorés en marron. Pour remporter l'élection, il faut acquérir le soutien de 270 grands électeurs. Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une probable victoire, avec largement plus de 250 grands électeurs sur l'ensemble du pays. La barre ci-dessous indique le nombre de grands électeurs acquis à Joe Biden et Donald Trump si les sondages se confirment dans les urnes. Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

08:37 - Un dernier meeting de Trump dans le Michigan cette nuit Donald Trump a donné son dernier meeting avant le début des élections aux USA. Et comme pour se donner une chance de plus de rester à la Maison Blanche, il a choisi Grand Rapids, ville industrielle du Michigan, où il avait terminé sa campagne il y a quatre ans exactement. Une fin de campagne sous la pluie face à des milliers de partisans parfois sans masque. La minorité de gens au visage couvert portaient des masques "Trump". Il s'agit du 17e meeting du candidat républicain en quatre jours, une tournée express de plusieurs milliers de kilomètres lors de laquelle Donald Trump a assuré qu'il allait "gagner quatre ans de plus dans cette très belle, belle, belle Maison Blanche". "Nous avons écrit une page d'histoire il y a quatre ans, et demain nous allons une nouvelle fois écrire une page d'histoire", a lancé le 45e président américain devant ses fans. 08:34 - Les bureaux de vote ouvriront dans quelques heures aux Etats-Unis Bonjour et bienvenue dans ce direct dans lequel nous allons suivre le journée et la nuit américaines. 200 millions d'électeurs désignent leur président pour les 4 prochaines années. Donald Trump croit toujours en ses chances, face à un Joe Biden favori. Les premiers bureaux de vote ouvriront à 12 heures françaises, décalage horaire oblige. Ils fermeront à 4 heures du matin. Tout au long de la nuit, les estimations vont se succéder et les résultats tomber Etat par Etat.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.

Parti démocrate

Les primaires démocrates se sont déroulées dans un climat très particulier. Lancée avec le caucus de l'Iowa à l'aube de la crise du coronavirus dans le monde, l'élection du candidat démocrate a finalement tourné court, après le retrait de Bernie Sanders de la course à la présidentielle. Le candidat de l'aile gauche du parti, d'abord devant l'ancien vice-président de Barack Obama, en a décidé ainsi début avril dernier face au statut de favori de plus en plus affirmé de la part de Joe Biden d'une part, et la présence du virus sur le territoire américain d'autre part, empêchant le bon déroulement de la campagne.

Parti républicain

Au parti républicain, les choses sont claires, vu que le candidat officiel du parti n'est autre que Donald Trump, qui brigue donc un second mandat. Malgré tout, deux républicains ont fait office de dissidents et avaient annoncé leur candidature à la présidentielle américaine. Il y a d'abord eu William Weld, longtemps républicain à la ligne modérée avant de rejoindre le Parti libertarien... puis de réintégrer les républicains. Joe Walsh fut également un temps candidat, avant de se désister.

Autres candidats

Si le système politique aux Etats-Unis repose sur un bipartisme très solidement installé, cela n'empêche pas des candidats indépendants de se présenter à l'élection présidentielle. Ce scrutin 2020 a notamment été marqué par la candidature de Kanye West, même si son lancement de campagne a davantage provoqué des inquiétudes sur sa santé mentale qu'un réel engouement politique. Par ailleurs, le Green Party, le parti écologiste américain, présente deux candidats, Howie Hawkins, pour la présidence, et Angela Walker, pour la vice-présidence. Enfin, citons les libertariens, proches des républicains mais dans un autre registre, qui se présentent au travers de la candidature de Jo Jorgensen. Faute de financements, ces "petits candidats" ne peuvent pas se présenter dans tous les Etats américains, rendant leurs chances de succès quasi-impossible au niveau national.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis a lieu en un seul et unique tour, qui se déroulera le mardi 3 novembre 2020. Avant cela, plusieurs dates ont marqué la campagne. Entre le 17 et le 20 août s'est tenue la Convention nationale démocrate, événement traditionnel se tenant quelques mois avant les élections et censé poser les bases de la candidature du parti. En cette année particulière, la convention nationale démocrate, lors de laquelle le programme de Joe Biden a été présenté, s'est tenue entièrement à distance et en ligne. Puis, entre le 24 et le 27 août, Donald Trump a officiellement été investi candidat lors de la convention nationale républicaine. A l'inverse des démocrates, les républicains ont choisi d'organiser l'événement en "présentiel", avec plusieurs personnalités ayant prononcé un discours sur scène, devant du public, certes en nombre très restreint.

Le résultat de l'élection présidentielle américaine est censé être connu le mardi 3 novembre 2020, mais cette année, le contexte lié au Covid-19 pourrait changer la donne. Le vote par correspondance étant massivement utilisé pour ce scrutin, afin d'éviter les contacts physiques, le spectre d'un retard dans l'annonce des résultats se fait de plus en plus pressant. Et pour cause, le vote par correspondance est utilisé majoritairement par les électeurs démocrates, le dépouillement des bulletins pourrait se retrouver bouleversé dans de nombreux Etats, y compris dans ceux qui font basculer l'élection, à l'image du Wisconsin ou de la Pennsylvanie. Ces deux Etats-clés ont d'ailleurs prévu de compter les votes par correspondance qu'à partir du jour du scrutin, le 3 novembre. La Pennsylvanie a même indiqué que les bulletins reçus jusqu'à trois jours après cette date pourraient être pris en compte. Ce contexte va inévitablement provoquer un embouteillage dans le dépouillement des voix, voire créer un déséquilibre trompeur entre les deux candidats, et cela pourrait, en cas de résultats serrés entre Donald Trump et Joe Biden, retarder l'annonce définitive du vainqueur. On se souvient pour preuve de l'élection américaine 2000, lorsque Al Gore et George W. Bush s'étaient disputés seulement quelques centaines de voix en Floride, avec des recours devant la justice, qui avait finalement tranché, après de multiples recomptages, en faveur du candidat républicain. Et tout cela sans crise sanitaire. Alors en 2020, il est tout à fait possible qu'il faille attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour avoir le résultat définitif de l'élection et connaître l'identité du futur président des Etats-Unis.

