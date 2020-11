DIRECT. Résultat de l'élection américaine : Biden en mauvaise posture, Trump résiste

ELECTIONS USA. Les premiers résultats de l'élection américaine, qui s'est déroulée aux Etats-Unis mardi, sont en train d'être dévoilés. La victoire de Joe Biden que les sondages anticipaient depuis des semaines semble bien moins évidente qu'annoncé. Trump a l'avantage dans plusieurs Etats-clés. Suivez en direct les dernières infos venues des USA...

06:29 - Le Montana pour Trump Nouvel Etat qui vient de dévoiler ses résultats et c'est le Montana qui tombe du côté des Républicains et Donald Trump. Cela fait 3 grands électeurs de plus pour le président. 06:25 - Joe Biden va s'exprimer L'équipe de campagne de Joe Biden annonce que l'ancien vice président des Etats-Unis va communiquer à 6h30 heure française. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'un simple communiqué ou d'une vraie déclaration. 06:23 - Le Minnesota pour Joe Biden Le Swing State du Minnesota tombe du côté de Joe Biden, cela fait dix grands électeurs de plus pour le candidat démocrate mais cela ne change pas grand chose à l'heure actuelle. 06:21 - 209 grands électeurs pour Biden contre 136 pour Trump Petit point alors que nous sommes au petit matin en France, un peu plus de minuit du côté de Washington. Selon les projections de CNN, ABC et autres médias américains, Joe Biden possède pour le moment 209 grands électeurs contre 136 pour Trump. Si le démocrate est "largement" en avance, les données sont pour le moment encore trompeuses. 06:16 - Hawai pour Joe Biden Le candidat démocrate et ancien vice président des Etats Unis remporte Hawai et ses quatre grands électeurs selon les médias américains. 06:11 - Confirmé, Trump remporte l'Ohio (CNN et ABC) Nous enlevons le conditionnel, l'Ohio est pour Donald Trump avec près de 400 000 voix d'avance et un peu moins de 90% des votes dépouillés selon les projections de CNN et ABC. Une très bonne nouvelle pour le président sortant. 06:07 - L'Ohio pour Trump ? Selon les projections des médias américains et notamment ABC, l'Ohio et ses 18 grands électeurs semblerait partir du côté de Donald Trump. Rappelons que cet Etat bascule souvent du côté du futur président... 06:02 - Le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur à Washington Si pour l'heure l'ambiance est bonne enfant avec juste des slogans et quelques pétards, le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur dans les rues se rapproche de la Maison Blanche. 05:56 - Une Américaine transgenre élue dans le Delaware En plus des élections américaines, des élections locales se déroulent actuellement. Dans le Delaware, Sarah McBride, femme transgenre, a été élue mardi au Sénat de cet Etat dans le nord-est des Etats-Unis. Elle est la première à être élue à la haute assemblée d'un Etat américain. "Nous l'avons fait. Nous avons remporté l'élection", a écrit sur Twitter la démocrate. 05:52 - Le gouverneur de Caroline du Nord réclame de la patience Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, démocrate, a proclamé sa victoire et est réélu mais réclame également de la patience avec le décompte des voix en indiquant que le scrutin est très serré. Avec 95% du vote rapporté à 23h30, heure locale, le président Trump avait une avance sur Joe Biden de 50,1% à 48,7%. 05:46 - Le Nouveau Mexique pour Joe Biden L'ancien vice président des Etats-Unis Joe Biden remporte le Nouveau Mexique selon les projections des médias américains. Cela fait 5 grands électeurs de plus pour le candidat démocrate. 05:40 - L'Arizona pourrait basculer chez les démocrates Peut être un premier gros tournant dans cette nuit électorale puisque l'Arizona pourrait basculer du côté de Joe Biden, un Etat traditionnellement républicain. 05:40 - La victoire de Trump ou de Biden va se jouer dans le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie C'est désormais une certitude, avec la probable victoire de Donald Trump en Floride et au Texas, les marges de manoeuvre de Joe Biden, pour remporter cette élection sont assez limitées : le duel va se jouer dans l'Ohio, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, ces Etats qui étaient déjà au coeur de la défaite de Hillary Clinton il y a 4 ans. Dans ces 4 Etats, Donald Trump est donné en tête sur les bulletins de vote déjà comptés. Le match dans l'Ohio semble plié, pour les autres, il faudra prendre en compte les votes par correspondance. 05:35 - Philadelphie poursuit son décompte Alors que plusieurs médias annonçaient que les résultats ne seront pas communiqués avant demain matin et même dans plusieurs jours, Philadelphie par l'intermédiaire de Kevin Feeley, un porte-parole des commissaires de la ville a annoncé que les décomptes se poursuivent et qu'un nouveau point sera établi dans quelques heures. 05:31 - Egalité presque parfaite en nombre de voix entre Donald Trump et Joe Biden A 5h30, sur l'ensemble des bureaux de vote qui ont donné leurs résultats, le décompte général de cette élection américaine est le suivant : 54 561 971 votes pour Joe Biden, 53 302 126 votes pour Donald Trump. Il reste près de la moitié des voix à prendre en compte. 05:30 - Donald Trump va-t-il s'exprimer ? Du monde est en train de s'amasser devant la Maison Blanche en attendant pourquoi pas une déclaration de Donald Trump qui a promis de s'exprimer cette nuit même si le résultat n'est pas encore communiqué. 05:27 - L'Utah pour Trump Selon les nouvelles projections de l'AP, l'Etat de l'Utah devrait être pour le président sortant Donald Trump qui raflerait donc les 6 grands électeurs de ce dernier. 05:20 - La Pennsylvanie ne pourra pas donner de résultat C'était attendu, mais à cause des votes par correspondance, la Pennsylvanie, Swing State très important pour cette élection américaine ne donnera pas des résultats ce soir. Les décomptes ont même été arrêtés. 05:17 - Quatre grands électeurs de plus pour Trump Donald Trump poursuit sa moisson et prend les quatre grands électeurs du petit Etat de l'Idaho. La lutte est toujours extrêmement serrée entre les deux candidats. 05:10 - Le Wyoming pour Trump Comme en 2016, Donald Trump remporte les six grands électeurs du Wyoming selon les projections de CNN. Le président sortant en est pour le moment à 108 grands électeurs. 05:05 - Californie, Oregon et Etat de Washington pour Biden Selon les projections de CNN, Joe Biden aurait remporté la Californie avec ses 55 grands électeurs, l'Oregon avec 7 électeurs et l'Etat de Washington avec 12 électeurs. La jauge augmente fortement pour le candidat démocrate avec désormais 192 électeurs. 04:53 - La Chambre des représentants reste démocrate On ne sait pas encore si Joe Biden réussira à déloger Donald Trump de la Maison Blanche, mais les démocrates ont enregistré une première victoire dans cette nuit américaine. Les démocrates gardent le contrôle de la Chambre des représentants, selon Fox News et ABC. Ils renforceraient même leur majorité en raflant 232 des 435 sièges. Les républicains, eux, contrôlent le Sénat. 04:50 - Joe Biden prend le New Hampshire (CNN) Selon CNN, l'Etat du New Hampshire va revenir à Joe Biden. Le candidat démocrate va remporter quatre grands électeurs de plus dans cet Etat. Jusqu'ici, Joe Biden a remporté les Etats normalement dévolus aux démocrates, mais on sent à cette heure de la journée qu'il peine clairement à faire le break. 04:45 - Donald Trump l'emporte dans le Missouri (AP) et l'Utah (CNN) Associated Press indique de Donald Trump remporte l'élection dans l'Etat du Missouri. Le président américain sortant en est à près de 60% des voix dans l'Etat selon les résultats partiels. Il gagne au passage 10 grands électeurs de plus. Le républicain gagne aussi l'Utah qui lui amène 6 grands électeurs selon une projection de CNN. Dans le Nebraska enfin, il empoche 3 des 5 grands électeurs. 04:41 - Le New Hampshire pour Biden, la Pennsylvanie pour Trump ? Aucune projection n'a encore été donnée pour la Floride, le Texas, la Georgie très attendus, pas plus que pour le New Hampshire et la Pennsylvanie, qui pourraient être eux aussi des Etats déterminants dans le résultat de ces élections américaines. Pour l'instant, c'est Biden qui est en tête des résultats partiels dans le New Hampshire avec près de 54% des voix sur 37% des suffrages exprimés. C'est moins bien parti en Pennsylvanie où Donald Trump mène de 54% lui aussi sur 32% des bulletins dépouillés. Attention : perdre la Pennsylvanie pourrait être fatal à Biden. LIRE PLUS

La réélection de Donald Trump semblait clairement menacée d'après la quantité très importante de consultations menées outre-Atlantique avant le scrutin. Nous avons compilé les principaux sondages publiés depuis mi-juillet 2020, ils donnent tous un net avantage à Joe Biden. Mais attention, il s'agit là d'intentions de vote à l'échelle du pays, or l'élection se joue Etat par Etat. Reste que ces sondages nationaux rendent bien compte du rapport de force existant dans cette élection américaine, et livrent des éléments significatifs sur l'opinion américaine en pleine campagne.

*Nous avons choisi de retenir, pour cette compilation, une dizaine de médias américains ou centres de recherche dont la méthodologie est la plus rigoureuse. Voici donc les sondages retenus qui apparaissent sur notre graphique avec les dates de publication de chaque étude : ABC News / The Washington Post (18/07 ; 16/08 ; 27/09 ; 10/10) ; Emerson College (30/07 ; 30/08 ; 30/09), Beacon Research (2/08) ; Monmouth University (10/08 ; 09/09 ; 28/09) ; Fox News (12/08 ; 12/09 ; 6/10) ; Marist College (13/08 ; 17/09) ; NBC News / The Wall Street Journal (15/08 ; 20/09 ; 3/10) ; Suffolk University (02/09) ; IBD/TIPP (1/10 ; 13 au 17/10) ; Survey USA (5/10) ; Public Religion Research Institute (19/10).

Sondages Etat par Etat

Si l'on se penche sur les sondages effectués par Etat, alors c'est encore Joe Biden qui était donné favori avant l'élection. Voici la compilation des études d'intention de votes effectuées dans les 50 entités administratives des Etats-Unis, réalisée par notre partenaire 270towin.com. Ce média a aggloméré les principaux sondages par Etat pour produire une carte actualisée 3 fois par jour. Celle-ci permet de visualiser les Etats (avec le nombre de grands électeurs) qui semblaient très probablement acquis à Joe Biden (bleu foncé), ceux qui penchaient plutôt pour Joe Biden (bleu plus clair), ceux probablement acquis à Donald Trump (rouge vif), ceux qui penchaient plutôt pour Donald Trump (rouge plus clair). Les Etats où l'élection s'annonçait très serrée au vu des derniers sondages étaient colorés en marron.

Pour remporter l'élection, il faut acquérir le soutien de 270 grands électeurs. La barre ci-dessous indique le nombre de grands électeurs acquis à Joe Biden et Donald Trump selon les sondages effectués avant l'élection.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis a lieu en un seul et unique tour, qui s'est déroule ce mardi 3 novembre 2020. Les premiers bureaux de vote ont ouvert sur la côte Est des Etats-Unis à 6 heures locales, soit midi en France. Les Etats-Unis étant un vaste pays traversé par quatre fuseaux horaires (six en comptant l'Alaska, sept en comptant Hawaï), le scrutin s'est achevé, vers 4 heures du matin en France, avec la fermeture des bureaux de la côte Ouest. De nombreuses estimations ont déjà été données à cette heure tardive de la nuit. Les premiers chiffres sont arrivés vers 1 heure, mais la suite pourrait durer jusqu'à la mi-journée mercredi. Si l'un des candidats parvient à s'imposer dans tous ses Etats, le match sera plié.

Le résultat de l'élection présidentielle américaine est censé être connu ce mercredi 4 novembre à l'aube en France. Mais cette année, le contexte lié au Covid-19 changeait la donne. Le vote par correspondance ayant été massivement utilisé pour ce scrutin (près de 100 millions de votants), afin d'éviter les contacts physiques, le spectre d'un retard dans l'annonce des résultats se planait depuis des semaines sur cette élection. Et pour cause : le vote par correspondance est utilisé majoritairement par les électeurs démocrates, le dépouillement des bulletins pouvait se retrouver bouleversé dans de nombreux Etats, y compris dans ceux qui font basculer l'élection, à l'image du Wisconsin ou de la Pennsylvanie. Ces deux Etats-clés avaient d'ailleurs prévu de compter les votes par correspondance à partir de la fermeture des bureaux. La Pennsylvanie a même indiqué que les bulletins reçus jusqu'à trois jours après le vote pourraient être pris en compte. On se souvient de l'élection américaine 2000, lorsque Al Gore et George W. Bush s'étaient disputés seulement quelques centaines de voix en Floride, avec des recours devant la justice, qui avait finalement tranché, après de multiples recomptages, en faveur du candidat républicain. Et tout cela sans crise sanitaire. Alors en 2020, il est tout à fait possible qu'il faille attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour avoir le résultat définitif de l'élection et connaître l'identité du futur président des Etats-Unis.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.