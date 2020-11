"Election américaine : Donald Trump est-il sur le point de lâcher ?"

Vaincu par le démocrate Joe Biden lors des élections américaines 2020, Donald Trump continue de refuser sa défaite. Il a néanmoins évoqué, pour la première fois, la possibilité d'une nouvelle administration. Toutes les infos en direct ci-dessous.

Sommaire Résultat de l'élection américaine

Résultats par Etat (carte des USA)

Résultat de Donald Trump

Résultat de Joe Biden

Fonctionnement de l'élection américaine L'essentiel Vendredi 13 novembre, la Géorgie (gagnée par Biden) et la Caroline du Nord (gagnée par Trump) ont livré leur verdict. Joe Biden est donc bien le vainqueur de l’élection présidentielle américaine. Si le président sortant Donald Trump continue de nier sa défaite, il a évoqué la possibilité d’une "nouvelle administration" lors de son allocution à la Maison-Blanche, dédiée principalement au vaccin anti Covid-19. "Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement", a-t-il déclaré. Si, de son côté, Joe Biden intensifie la transition, Donald Trump n'en a pas dit plus sur l'élection présidentielle et a conclu son intervention sans répondre aux questions des journalistes, un exercice auquel il s'est pourtant prêté très régulièrement au cours de son mandat. Joe Biden a réagi sur Twitter, indiquant qu'il ne sera président que "l'année prochaine" (l'investiture ayant lieu le 20 janvier), il presse Trump d'agir contre le Covid-19 : "C'est maintenant qu'il faut une action urgente, de la part de l'administration actuelle." Retrouvez les dernières infos post-élections aux USA en direct. ​​​​​​En direct Recevoir nos alertes live !

10:27 - Un nombre record de femmes élues aux États-Unis Avec Kamala Harris, première femme vice-présidente des Etats-Unis, et un record d’élues au Congrès, dont un nombre inédit de républicaines, la RTBF indique que la rentrée politique en janvier marquera une étape historique à Washington. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren ou l’une des responsables de la Banque centrale américaine (Fed), Lael Brainard, sont pressenties pour le ministère du Trésor, qui n’a jamais été dirigé par une femme, précise le média. Les Etats-Unis pourraient aussi avoir leur première femme ministre de la Défense.

Voici le nombre de grands électeurs acquis par candidat (victoire à 270)

Le résultat de Donald Trump semblait plus flamboyant qu'annoncé par les sondages, quand on a appris mercredi 4 novembre, dans la matinée, que le président remportait la Floride et conservait le Texas dans le giron républicain, alors qu'une victoire de Joe Biden avait été anticipé par les pronostics dans ces deux Etats. Donald Trump était en outre en avance selon les premiers résultats partiels dans plusieurs Etats-clés, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment, deux Etats où il état écrit que l'élection américaine se jouerait. Finalement, le candidat républicain a subi la flamboyante "remontada" de son adversaire grâce notamment aux votes par correspondance, très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte. Donald Trump a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. De quoi alimenter ses accusations de bourrage d'urnes à certains endroits qui, rappelons-le, ne sont pour l'instant appuyées que sur ses propres théories conspirationnistes. Donald Trump qui a récolté plus de 72,6 millions de voix au total, enregistre un très bon score pour un président sortant. Mais il est insuffisant pour remporter cette élection : il devrait bénéficier, début décembre, du vote de 232 grands électeurs lors de la prochaine étape de cette élection résidentielle américaine alors que 270 sont nécessaires.

Avec le résultat annoncé dans les deux derniers Etats en attente, la Géorgie et la Caroline-du-Nord, vendredi 13 novembre, Joe Biden termine cette élection américaine avec 306 grands électeurs, soit 36 de plus que les 270 nécessaires pour être élu. Le candidat démocrate a glané près de 78 millions de voix, soit 5,3 millions de plus que son adversaire. C'est la Pennsylvanie, le Nevada et la Géorgie qui ont finalement permis au démocrate de l'emporter selon les résultats tombés cette semaine, après ceux déjà déterminantes du Michigan et du Wisconsin mercredi 4 novembre au soir. Ce sont en effet ces trois victoires décisives qui ont fait passer son score au dessus des 270 voix. Après que les citoyens ont voté pour les grands électeurs le 3 novembre, le collège électoral se réunira le 14 décembre pour désigner le président américain.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain selon l'élection. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.