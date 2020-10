"Elections américaines 2020 : les dernières infos, les résultats des sondages"

Les élections américaines se rapprochent : le 3 novembre prochain, les Etats-Unis choisiront leur prochain président, entre le sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Sondages, dernières infos... Suivez la campagne en direct.

Pour remporter l'élection, il faut acquérir le soutien de 270 grands électeurs. Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une probable victoire, avec largement plus de 250 grands électeurs sur l'ensemble du pays. La barre ci-dessous - au-dessus de la carte - indique le nombre de grands électeurs acquis à Joe Biden et Donald Trump si les sondages se confirment dans les urnes. Retrouvez plus de détails sur les sondages par Etat et sur les projections locales sur le site 270towin .

Si l'on se penche sur les sondages effectués par Etat, alors c'est encore Joe Biden qui est donné favori. Voici la compilation des études d'intention de votes effectuées dans les 50 entités administratives des Etats-Unis, réalisée par notre partenaire 270towin.com . Ce média agglomère les principaux sondages par Etat pour produire une carte actualisée 3 fois par jour. Celle-ci permet de visualiser les Etats (avec le nombre de grands électeurs) très probablement acquis à Joe Biden (bleu foncé), ceux qui penchent plutôt pour Joe Biden (bleu plus clair), ceux probablement acquis à Donald Trump (rouge vif), ceux qui penchent plutôt pour Donald Trump (rouge plus clair). Les Etats où l'élection s'annonce très serrée au vu des derniers sondages sont colorés en marron.

*Nous avons choisi de retenir, pour cette compilation, huit médias américains ou centres de recherche dont la méthodologie est la plus rigoureuse. Voici donc les sondages retenus : ABC News / The Washington Post (18/07 ; 16/08) ; Emerson College (30/07 ; 30/08), Beacon Research (2/08) ; Monmouth University (10/08 ; 09/09) ; Fox News (12/08 ; 12/09) ; Marist College (13/08 ; 17/09) ; NBC News / The Wall Street Journal (15/08 ; 20/09) ; Suffolk University (02/09).

Depuis l'investiture de Joe Biden en tant que candidat du parti démocrate pour les élections américaines, les cartes ont été rebattues dans les sondages. La réélection de Donald Trump est clairement menacée si l'on en croit la quantité très importante de consultations menées outre-Atlantique. Autre motif d'inquiétude pour le président sortant : sa cote de popularité, qui est redescendue à son plus bas niveau depuis qu'il est en poste (38% d'Américains satisfaits selon le baromètre Gallup). Nous avons compilé les principaux sondages publiés depuis mi-juillet 2020, ils donnent tous un net avantage à Joe Biden. Mais attention, il s'agit là d'intentions de vote à l'échelle du pays, or l'élection se jour Etat par Etat. Reste que ces sondages nationaux rendent bien compte du rapport de force existant dans cette élection américaine, et donne des éléments significatifs sur l'opinion américaine en pleine campagne.

12:28 - Trump dans le Nevada, Biden en Caroline du Nord A l'aube d'une semaine décisive dans la campagne de l'élection américaine, avec en point d'orgue le dernier débat ce jeudi à Nashville, Donald Trump et Joe Biden étaient ce dimanche tous les deux en meeting dans des Etats clés pour la victoire du 3 novembre. Le président républicain s'est rendu dans le Nevada et a assisté à une messe dans une église évangélique de Las Vegas. Il a ensuite gagné la capitale de cet Etat, Carson City, où une foule d'environ 5 000 de ses supporters l'attendaient. Face à ces derniers, Donald Trump s'est une fois de plus montré confiant malgré les sondages en sa défaveur, y compris dans le Nevada. "Il y a encore plus d'enthousiasme maintenant qu'il y a quatre ans", a-t-il déclaré, jurant que 2021 sera "la plus grande année économique de l’histoire de notre pays". Le milliardaire républicain s'en est pris une nouvelle fois à son adversaire démocrate, jugeant que ce dernier n'aurait même pas dû remporter l'investiture de son parti. Tout cela au lendemain de son déplacement dans le Michigan, autre Etat-clé, où il avait considéré Joe Biden comme un "criminel" qui représente "un risque pour la sécurité nationale". De son côté, l'ancien vice-président était en Caroline du Nord où il a également participé à une messe. A Durham, il s'est adressé à ses partisans en les incitant à anticiper leur vote, comme c'est possible de le faire aux Etats-Unis. Joe Biden s'est lui aussi emparé des sujets récurrents de la campagne, à savoir la gestion du Covid-19 par Donald Trump, qui "savait", selon lui, "dès janvier combien le virus était dangereux et il l'a caché au pays". Joe Biden a également abordé le racisme et la crise sécuritaire que traversent les Etats-Unis, jugeant que "cette nation est assez forte pour affronter avec honnêteté le racisme systémique et offrir des rues sûres aux familles et aux petits commerces qui sont trop souvent les plus touchés par les pillages et les incendies".

16/10/20 - 18:03 - Les candidats se sont exprimés sur deux chaînes différentes L'actu du 16 octobre - Après le refus de Donald Trump de participer à un débat virtuel avec Joe Biden, les candidats ont dû s'adapter pour s'adresser aux électeurs ce jeudi 15 octobre. Le démocrate a pris la parole sur ABC depuis son fief, la Pennsylvanie, tandis que son opposant était confronté à la journaliste Savannah Guthrie sur NBC, en Floride. Le président sortant a été mis face à ses contradictions, notamment sur les résultats de son test de dépistage au Covid-19 réalisé avant son premier débat contre Joe Biden, bien avant que l'on apprenne sa contamination au Covid-19. Donald Trump a précisé à ce sujet : "Je ne me souviens pas", puis "oui probablement" avant d'enchaîner par "peut-être que oui, peut-être que non"... Le président des États-Unis a par la suite défendu sa gestion de la pandémie de coronavirus face aux électeurs, en se félicitant d'un "travail fantastique". Du côté du candidat démocrate, le climat était plus calme. Joe Biden a par exemple regretté son soutien à la réforme pénale de 1994, la communauté afro-américaine l'ayant grandement critiqué pour cela. L'ancien sénateur a également évoqué auprès du journaliste George Stephanopoulos le mandat de son adversaire concernant la lutte contre le coronavirus. "Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts et qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il ne porte toujours pas de masque", s'est offusqué Joe Biden.

15/10/20 - 16:59 - Qu'est-ce que cette affaire mystérieuse des boites à lettres ? L'actu du 15 octobre - Cette campagne des élections américaines ne ressemblent décidément à aucune autre. Tout dernièrement, une affaire mystérieuse de boites aux lettres a émergé, à mesure que ces boites sont apparues dans trois comté de Californie, disséminées ça et là, notamment autour de magasins de vente d'armes, d'églises et de bureaux locaux du parti républicain, fait remarquer Franceinfo. Le but affiché de ces boites installées par le parti de Donald Trump est de récolter les votes des électeurs souhaitant recourir au vote anticipé, autorisé en Californie. Le New York Times rapporte même qu'il est inscrit la mention "boîte officielle de dépôt de vote" ou "boîte de dépôt de votes", pouvant laisser penser qu'il s'agit d'un dépôt officiel de bulletin de vote. Les démocrates n'ont pas manqué de s'emparer de la polémique, dénonçant une tromperie pour les électeurs et une manoeuvre illégale. Les autorités californiennes, d'obédience démocrate, a fini par ordonner le retrait de ces boites, assurant qu'elles étaient bien illégale. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Il s'agirait en réalité d'un manège orchestré par le parti républicain pour montrer par l'absurde la non fiabilité du vote par correspondance, que Donald Trump combat depuis le début de la campagne, estimant que cette façon de voter est source de fraudes. "Les républicains ne cessent de dire : 'Vous ne pouvez pas faire confiance au système, c'est de la fraude' et s'engagent à leur tour dans une attitude qu'on pourrait qualifier de frauduleuse, créant le problème qu'ils dénoncent", explique Jessica Levinson dans le Guardian, citée en France par Franceinfo. Le parti démocrate s'est insurgé contre cette opération, jugeant que les républicains "érodent" la confiance des Américains envers la fiabilité de leur système électoral. Les bulletins ayant été collectés dans ces boites vont malgré tout être comptabilisées, mais les autorités californiennes ont malgré tout invité les électeurs ayant voter ainsi de se manifester auprès du dispositif de suivi de ces bulletins pour être sûr que leur vote a été pris en compte.

14/10/20 - 19:07 - Trump partage un montage anti-Biden polémique L'actu du 14 octobre - Donald Trump n'en est plus à cela près, après avoir tant mis en avant l'âge avancé de Joe Biden, mais le président américain a franchi un pallier de plus ce mercredi, en publiant un photomontage polémique mettant en scène son adversaire du 3 novembre prochain. On y voit le visage du candidat démocrate collé sur celui d'un résident d'une maison de retraite, en fauteuil roulant, au milieu d'autres personnes âgées. Une légende vient détourner le logo de campagne de Joe Biden, incitant l'ancien vice-président de Barack Obama à rejoindre une maison de retraite. Cela intervient alors que Donald Trump s'est justement emparé du sujet des séniors, électorat décisif pour son éventuelle réélection, lors d'un meeting dans l'Etat clé de Pennsylvanie. “Le programme de Biden serait catastrophique pour les séniors", a dénoncé le président sortant, jugeant que Joe Biden “se préoccupe plus des immigrés clandestins que des citoyens seniors”. Ce à quoi le démocrate a répondu, depuis l'autre grand Etat clé, la Floride : “Le seul senior qui intéresse Donald Trump c’est le senior Donald Trump lui-même”.

14/10/20 - 16:33 - Des faux comptes de supporters noirs de Trump suspendus L'actu du 14 octobre - Comme prévu, les réseaux sociaux ont un rôle déterminant à jouer dans cette campagne des élections américaines. Ce mercredi, on apprend que Twitter a suspendu plusieurs milliers de faux comptes de soutien de Donald Trump. Particularité de ces comptes : ils étaient tous attribués à des Afro-Américains, représentés en photo de profil. Ils utilisaient des photos de vrais Américains sur leur profil et certains avaient réussi à compter plusieurs milliers d'abonnés en quelques jours seulement. "Nos équipes travaillent sans relâche pour enquêter sur cette activité et prendront des mesures conformément aux règlements de Twitter si les tweets sont en infraction", a déclaré un porte-parole de Twitter. Ces faux comptes ayant pour objectif de maintenir l'illusion que le vote afro-américain n'est pas acquis en majorité à Joe Biden relayaient des messages sans équivoque. "Oui JE SUIS NOIR ET JE VOTE POUR TRUMP ! Les gauchos ne vont pas aimer mais je m'en fous !!!", avait posté l'un d'eux. Un message retwitté plus de 6 000 fois et "aimé" plus de 16 000. Cette affaire fait ressurgir les fantômes de 2016, lorsque Twitter, mais aussi Facebook, avaient hébergé des campagnes de désinformation massive, notamment venues de la Russie. Depuis, les deux réseaux sociaux se sont investis à grande échelle pour empêcher cela n'empêche pas les tentatives à plus petite échelle de persister.

13/10/20 - 17:16 - L'élection est lancée, plus de 10 millions de vote déjà L'actu du 13 octobre - C'est l'une des particularité du mode de scrutin américain : certains Etats autorisent le vote anticipé par correspondance plusieurs semaines avant le jour officiel de l'élection. A trois semaines tout pile du scrutin, on compte déjà dix millions d'électeurs ayant donné leur voix soit pour Donald Trump, soit pour Joe Biden. Il s'agit d'un record, selon l'US Elections Project de l'Université de Floride, auquel la pandémie de coronavirus n'est probablement pas étrangère puisque le vote par correspondance permet à de nombreuses personnes, notamment à risque, de voter sans se déplacer en bureau de vote. Pendant ce temps, Donald Trump continue de communiqué sur son état de santé, que le président sortant considère comme optimale. "Je me sens si puissant", a-t-il lancé lors d'un déplacement en Floride, l'un des Etats clés de l'élection, paradant tout sourire devant son public et se lançant même dans quelques pas de danse au son de "YMCA".

12/10/20 - 17:11 - "Immunisé", Donald Trump va enchaîner les meetings "Ce soir (samedi NDLR), je suis heureux d’annoncer qu’en plus du fait que le président remplit tous les critères des CDC (Centres de prévention et de lutte contre les maladies) pour une cessation en sécurité de l’isolement, au regard des standards actuellement reconnus, il n’est plus considéré comme risquant de transmettre [le virus] à d’autres personnes" a indiqué le médecin de Donald Trump Sean Conley samedi soir sans divulguer le dernier résultat du test Covid de l'homme d'Etat. À l'issue de cette annonce, Donald Trump a organisé, sans masque, un rassemblement au sein même de la Maison Blanche qui avait des allures de mini meeting électoral, en martelant que son pays "va vaincre ce terrible virus chinois" tout en exhortant sa base électorale à se rendre aux urnes et a martelé le thème de la sécurité, assurant que le parti républicain avait le soutien des forces de police du pays. pic.twitter.com/CMNUGJNgYJ élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines élections américaines — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020 Au-delà de ce premier "petit meeting" depuis son infection au coronavirus, le président va enchaîner les vrais meetings avec trois jours de folie dans des états charnières. Son équipe de campagne a annoncé le programme dans un communiqué avec un premier rendez-vous ce lundi en Floride, mardi en Pennsylvanie du côté de Johnstown et mercredi à Des Moines dans l’Iowa. Avec l'annulation du second débat, Donald Trump espère probablement inverser la tendance dans les sondages avec plus de terrain. Selon les derniers sondages compilés, le président compte près de dix points de retard sur Joe Biden et perd du terrain également dans les Swing States. En Floride par exemple, il y avait 1,7 point d'écart fin septembre, 4,5 désormais le 10 octobre selon les chiffres de FiveThirtyEight.

09/10/20 - 16:01 - Donald Trump est-il capable de gouverner ? Nancy Pelosi veut créer une commission L'actu du 9 octobre - Encore en phase de guérison du Covid malgré la disparition de ses symptômes selon les mots de son médecin en chef, Donald Trump a relancé sa campagne présidentielle tambour battant avec des tweets très critiques sur les démocrates, de nombreuses vidéos et surtout l'envie d'en découdre face à Joe Biden lors du prochain débat présidentiel le 15 octobre prochain. Face à ce regain de forme, les démocrates ne sont pas en reste et relancent les hostilités. En effet, ce vendredi 9 octobre, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi va présenter une loi afin de créer une commission pour enquêter sur les capacités à diriger les Etats-Unis de Donald Trump. "Cette loi créera la commission sur la capacité présidentielle à exercer les pouvoirs et les devoirs liés à ses fonctions" indique le communiqué. Cette commission que souhaite Nancy Pelosi, "l'ennemie biologique des républicains" comme le souligne Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de la politique américaine, entre dans le cadre du 25e amendement de la Constitution américaine, qui prévoit que le président cède les rênes du pouvoir à son vice-président s’il n’est plus en situation de gouverner. Si pour l'heure, cette dernière a très peu de chance d'aboutir car Donald Trump possède une majorité au Sénat, Nancy Pelosi "estime que les citoyens doivent connaître l’état de santé du président" et de savoir "quand, avant qu’il n’attrape le virus et l’admette publiquement, fut son dernier test négatif" comme il refuse de le dire afin de "juger des initiatives prises ensuite". Face à cette requête, Donald Trump n'est pas resté sans réaction en indiquant via un tweet que "c’est Nancy la Folle qui devrait être en observation. Ils ne l’appellent pas la Folle pour rien !"

08/10/20 - 16:41 - Biden prend le large dans les sondages L'actu du 8 octobre - L'attitude agressive de Donald Trump lors du premier débat de cette campagne des élections américaines pourrait lui coûter cher. Elle lui coûte, déjà, de nombreux points dans les sondages puisque trois consultations réalisées tout récemment créditent Joe Biden de onze, quatorze et seize points d'avance, du jamais vu depuis le début de la campagne. A moins d'un mois de l'élection, le candidat démocrate passe la barre des 50% d'intentions de vote, tandis que le président sortant passe en dessous des 40%. Si un tel écart venait à se confirmer dans les urnes, ce serait une excellente nouvelle pour Joe Biden puisqu'au-delà de sept points d'avance, il ne risquerait plus de perdre le vote du collège électoral des grands électeurs, qui élisent le président, même en ayant remporté le vote populaire. Une mésaventure qui avait coûté la victoire à Hillary Clinton en 2016, face à Donald Trump.

08/10/20 - 16:12 - Trump refuse le débat virtuel L'actu du 8 octobre - Donald Trump n'a pas traîné : quelques minutes après l'officialisation de la tenue à distance, en virtuel, du prochain débat qu'il l'opposera à Joe Biden, le 15 octobre prochain, le président américain a fait savoir qu'il refuserait d'y participer. "Ce n’est pas acceptable. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n’est pas cela", a-t-il déclaré sur la chaîne Fox Business. Cela intervient quelques jours seulement après la sortie de l'hôpital de Donald Trump, qui a assuré ne plus être contagieux. Son équipe de campagne a suggéré dans la foulée la tenue d'un meeting en lieu et place du débat avec son adversaire démocrate.

08/10/20 - 12:38 - Que retenir du débat entre Harris et Pence ? L'actu du 8 octobre - Très attendu après le spectacle avare en enseignement offert par Donald Trump et Joe Biden la semaine passée, le débat ayant opposé les deux candidats à la vice-présidence s'est tenu dans un climat plus serein et plus conforme à ce que l'on attend d'un tel exercice. Kamala Harris, le ticket démocrate, et Mike Pence, actuel vice-président républicain, ont échangé de manière courtoise, ce qui n'a pas empêché les moments de tension et les injonctions. La colistière de Joe Biden ne s'est évidemment pas privée pour rappeler le bilan du Covid-19 sous la présidence de Trump, l'un des pires des pays développés rapporté au nombre d'habitants, tout comme Mike Pence a pris un malin plaisir à rappeler les engagements passés très à gauche de son adversaire du soir, mis sous cloche pour rallier les positions centristes du candidat démocrate. Quand l'une accusait la Maison Blanche d'avoir volontairement caché aux Américains la gravité de l'arrivée du coronavirus sur le sol des Etats-Unis, l'autre se défendait d'avoir "mis la priorité sur la santé" des citoyens, accusant le couple Biden/Harris de "saper la confiance des Américains dans un futur vaccin". L'environnement s'est naturellement invité à la table du débat, Mike Pence ayant défendu un bilan dont il s'est dit "fier", tout comme les violences policières, le droit à l'avortement - chacun ayant rappelé ses positions diamétralement opposées -, Obamacare... Dynamique, souriante, Kamala Harris a sans doute rassuré les sceptiques du camp Biden sur sa capacité à assumer le rôle de deuxième personnage de l'Etat, alors que Mike Pence s'est efforcé, avec réussite, à lisser l'aspect fantasque de la gestion du pays par Donald Trump, qui s'est encore distingué ces dernières heures par d'innombrables tweets en lettres capitales et par une vidéo en forme d'allocution, promettant des remèdes miracles contre le Covid et parlant de sa propre contamination comme d'une "bénédiction".

06/10/20 - 17:07 - Biden en colère après la sortie de Trump L'info du 6 octobre (2) - La sortie de Donald Trump de l'hôpital de Walter Reed s'est faite de manière très spectaculaire et a été accompagnée d'un clip mettant en scène le président américain de retour à la Maison Blanche en hélicoptère, retirant son masque et prétendument en excellente forme. Il y a également eu les nombreux tweets de Donald Trump, qui a invité les Américains à ne pas avoir peur du Covid et à sortir de chez eux. "Ne le laissez pas vous dominer. N'en ayez pas peur", a-t-il écrit. Une réaction qui a fait bondir Joe Biden, qui a rappelé que les Etats-Unis étaient le pays le plus touché au monde. "J'ai vu un tweet qu'il a fait, ils me l'ont montré, il a dit 'Ne laissez pas le Covid contrôler votre vie'. Allez dire cela aux 205 000 familles qui ont perdu quelqu'un", s'est-il agacé sur une chaîne locale de Floride. Sur NBC, quelques instants plus tard, Joe Biden a confié qu'il n'était "pas surpris" de voir son concurrent à l'élection avoir été contaminé au Covid-19. "Il y a de quoi être inquiet, quelque 210 000 personnes sont mortes. (...) J'espère que personne n'en ressortira en pensant que ce n'est pas un problème. C'est un problème sérieux", a-t-il confié. Ce mardi, le candidat démocrate se rendait à Gettysburg, en Pennsylvanie, lieu d'une des plus lourdes batailles de la guerre de Sécession. Une opportunité de taille pour lui, dans un des Etats-clés pour l'élection, alors que la campagne lui est pour l'heure quasi exclusive tant que Donald Trump sera en convalescence à la Maison Blanche. Il doit ensuite se rendre en Arizona, bastion républicain depuis 1996.

06/10/20 - 10:56 - Sorti de l'hôpital, Donald Trump met en scène son retour à la Maison Blanche L'info du 6 octobre. A quelques semaines de l'élection, le chef de l'Etat américain s'offre une séquence surréaliste : touché par le Covid-19 et pris en charge par une armée de médecins qui lui ont prodigué un traitement très élaboré, Donald Trump a fait son retour à la Maison Blanche lundi 5 octobre. Les services de communication ont pris le temps d'immortaliser cet instant, filmant la descente du président de son hélicoptère et son arrivée dans le bâtiment. Donald Trump, au balcon a ostensiblement ôté son masque, ajustant sa veste et levant les pouces. Quelques heures après, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux du président, montée comme un clip de film hollywoodien. pic.twitter.com/Sn4yTTg8eB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020 Donald Trump, toujours à la traîne dans les sondages, encore fragilisé dans l'opinion pour sa gestion de la crise sanitaire, tente d'apparaître désormais comme un leader ayant affronté la maladie, parvenant à la vaincre. "Ne le laissez pas vous dominer. N’en ayez pas peur, vous allez le battre, nous avons les meilleurs équipements médicaux", a-t-il déclaré, ajoutant : "Sortez, soyez prudents. Nous allons reprendre le travail". Joe Biden a réagi, invitant son rival à "écouter la science" et à "se protéger, à protéger les autres, avec un masque".

05/10/20 - 17:13 - Donald Trump va-t-il quitter l'hôpital ? L'actu du 5 octobre - Les tractations sur l'état de santé de Donald Trump, testé positif au Covid en fin de semaine dernière, vont bon train. Après un week-end assez rocambolesque, fait de révélations sur l'atténuation de son véritable état puis d'une sortie en voiture pour saluer ses fans, le président américain pourrait rester encore quelques heures à l'hôpital, alors que sa sortie a été envisagée pour ce lundi. A la mi-journée, son chef de cabinet Mark Meadows faisait savoir que la décision serait prise "plus tard dans la journée". La communication officielle de Donald Trump reste malgré tout très positive, M. Meadows ayant ajouté que "sa santé continue à s'améliorer" et le médecin du président sortant jugeant que "sur la base de ses progrès incroyables […], nous sommes toujours optimistes sur le fait qu'il pourra sortir" dès ce lundi, après une hospitalisation d'abord présentée comme préventive, avant les révélations sur l'état réel du chef de l'Etat américain. Pour rappel, les médecins de la Maison Blanche ont révélé que Donald Trump avait connu deux épisodes de déficit d'oxygène et une forte fièvre. Ce week-end, en plus de la polémique liée à sa sortie en voiture, la communication présidentielle n'a pas été épargnée par les observateurs après la publication de deux photos montrant Donald Trump en plein travail malgré le Covid. Problème, ces deux clichés censés avoir été pris à des moments différents - Trump n'étant pas habillé pareil - se sont révélés être distants d'une dizaine de minutes seulement, enfonçant le clou des suspicions de communication mensongère de la part de l'équipe du milliardaire américain, qui a fait son retour sur Twitter ce lundi en se montrant particulièrement bavard et expressif. "MARCHES BOURSIERS EN HAUSSE. VOTEZ! ", "L'ARMEE LA PLUS FORTE QUI SOIT. VOTEZ! ". "LA LOI ET L'ORDRE. VOTEZ! ". "LIBERTE RELIGIEUSE. VOTEZ! ", a notamment twitté le président américain.