DIRECT. Joe Biden investi président : des images fortes et un discours consensuel

BIDEN. Joe Biden est devenu le 46e président des Etats-Unis. Il a prononcé un discours axé sur sa volonté d'unir tous les Américains. Il a assuré que les Etats-Unis allaient "redevenir un partenaire de confiance pour la paix dans le monde".

18:51 - Mike Pence a quitté le Capitole Accompagnés de la vice-présidente Kamala Harris Harris et son mari Doug Emhoff, l'ancien vice-président Mike Pence et son épouse Karen Pence ont quitté le Capitole, après la cérémonie d'investiture de Joe Biden. 18:44 - Des juges de la Cour suprême n'ont pas assisté à l'investiture de Biden Samuel Alito, Clarence Thomas et Stephen Breyer, trois des juges de la Cour suprême, n'ont pas assisté à l'investiture du président Joe Biden en raison des risques pour la santé publique posés par la pandémie de Covid-19, selon le responsable de l'information publique. Ces juges sont également les membres les plus âgés de la plus haute juridiction des Etats-Unis. Le juge en chef John Roberts et la juge Sonia Sotomayor ont quant à eux fait prêter les serments de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Sotomayor, qui souffre de diabète, s'est montrée extrêmement prudente. 18:36 - Le compte Twitter de la présidence à l'effigie de Biden Le compte Twitter de la présidence est désormais à l'effigie de l'administration Joe Biden, tout comme celui de la vice-présidence, qui affiche des photos de Kamala Harris. Le compte de la première dame est lui désormais à l'effigie de Jill Biden. 18:28 - Lecture d'un poème Après les prestations de serments, les performances musicales, place désormais à la lecture d'un poème. C'est Amanda Gorman, poétesse de seulement 22 ans, qui se prête à l'exercice en lisant un texte sur l'unité nationale baptisé "The Hill We Climb" ("La colline que nous gravissons"). Il s'agit d'une initiative de Jill Biden, qui a fait savoir qu'elle appréciait l'oeuvre de la jeune poétesse. 18:22 - Le show se poursuit Alors que le discours de Joe Biden vient de s'achever, le chanteur de country Garth Brooks s'est avancé sur la scène pour chanter Amazing Grace. 18:16 - Fin du discours de Biden "Que Dieu bénisse l'Amérique" : c'est par ces mots que Joe Biden a conclu un discours résolument porté sur l'espoir et l'unité. Le 46e président s'est engagé à apaiser son pays après quatre années de turbulences. 18:13 - Biden sur le Covid-19 Il a promis d'en faire sa priorité absolue : Joe Biden a évoqué la lutte contre la pandémie de Covid-19, alors que les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 400 000 décès liés au virus. "Nous allons avoir besoin les uns des autres pour tenir face à cet hiver difficile. Nous devons écarter les divisions politiques et faire face à cette pandémie comme une nation. Nous allons traverser cette pandémie ensemble", a-t-il lancé. 18:07 - Biden met en avant sa décision d'avoir nommé Harris "Aujourd’hui, alors que vient d’être investie la première femme au poste de vice-présidente, qu’on ne vienne pas me dire que les choses ne peuvent pas changer !", a plaidé Joe Biden dans son discours d'investiture. 18:04 - Biden promet que les violences du Capitole ne se reproduiront "jamais" Dans son discours d'investiture, Joe Biden vient d'évoquer les violences ayant eu lieu au Capitole il y a tout juste deux semaines. "Je vous promets que cela ne se reproduira jamais, jamais", a déclaré le tout nouveau président des Etats-Unis. 18:00 - "Faire baisser la température" Dans un discours résolument tourné vers l'apaisement et l'optimisme, Joe Biden a appelé ses concitoyens à "baisser la température", évoquant des tensions empêchant le progrès et l'unité de l'Amérique. "Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à réparer, à construire, à soigner (...) Peu de personnes dans notre histoire ont eu à faire face à des temps aussi troublés", a-t-il également déclaré. 17:54 - "C'est la journée de la démocratie" "Aujourd'hui, nous ne célébrons non pas la victoire d’un candidat mais celle d’une Nation. La parole du peuple a été entendue. La démocratie a prévalu", s'est félicité Joe Biden lors du propos liminaire de son discours d'investiture. 17:54 - "C'est la journée de la démocratie" "Nous avons suivi la volonté du peuple, la démocratie a prévalu !", s'est félicité Joe Biden lors du propos liminaire de son discours d'investiture. 17:51 - Et maintenant, le discours La main gauche sur la Bible, la main droite levée, Joe Biden a donc prêté serment et est devenu officiellement le 46e président des Etats-Unis. Il s'apprête à prononcer un discours d'une petite demi-heure. 17:49 - Joe Biden prête serment Le moment est venu pour Joe Biden d'entrer en fonction officiellement. Le nouveau président des Etats-Unis prête serment devant le président de la Cour suprême des Etats-Unis John G. Roberts. 17:44 - Au tour de Jennifer Lopez de chanter Après Lady Gaga et l'hymne américain, le show va continuer avec l'entrée en scène de Jennifer Lopez, pour une nouvelle performance musicale. LIRE PLUS

Joe Biden a prononcé son grand discours d'intronisation devant une l'immense esplanade du National Mall sans public. Mais ce haut-lieu de la démocratie américaine n'était pas vide : elle avait été recouverte de 191 500 drapeaux américains. La foule habituellement regroupée au National Mall, immense esplanade située au pied du Capitole fermée depuis le 15 janvier, avait été priée d'assister à l'événement derrière la télévision. Pas question de transformer le premier jour de Joe Biden à la tête des Etats-Unis en cluster géant, mais surtout, pas question de voir les graves incidents du 6 janvier se répéter. Le pays est encore sous le choc de ces scènes à peine croyables de manifestants envahissant le Capitole, alors que le démocrate faisait l'objet d'un vote entérinant son statut de président-élu. Washington ressemble depuis ce jour-là à une ville sous couvre-feu permanent. En plus de la police, vingt mille soldats de la Garde nationale ont été dépêchés depuis les Etats voisins.

C'est une curiosité vu de France, mais il est établi par la tradition que le président américain prête serment sur la Bible lors de son investiture. Les Etats-Unis sont bien une République laïque, mais la distinction entre l'Etat et la religion n'a pas les mêmes implications outre-Atlantique ; l'investiture du président n'échappe pas à une solennité spirituelle, sacralisée par le serment prononcé la main gauche posée sur le texte chrétien. Joe Biden a prononcé ces quelques mots : "Je promets d'assurer loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis".

Le FBI avait officiellement fait savoir qu'il redoutait des violences et plus précisément des exactions d'un "groupe armé identifié" qui pouvait se préparer à "prendre d'assaut" des bâtiments officiels, que ce soit à Washington ou dans d'autres villes américaines. Le bureau d'investigation s'était même résolu à éplucher le profil de l'ensemble des soldats.

En plus des moyens humains, les autorités n'ont pas fait les choses à moitié et cela dit tout de l'inquiétude qui règne autour de l'investiture de Joe Biden. Les ponts passant au-dessus du fleuve Potomac et reliant l'Etat de Washington à la Virginie avaient été fermés, tout comme treize stations de métro. Un périmètre de sécurité, appelé "zone rouge", avait été instauré sur des kilomètres autour de la Maison-Blanche.

Malgré le contexte sécuritaire très singulier, l'Amérique reste l'Amérique et un show a bien eu lieu. Plusieurs artistes se sont produits devant le Capitole et notamment Lady Gaga, la "grande amie" de Joe Biden, choisie pour chanter l'hymne américain. Ont aussi participé à la cérémonie Jennifer Lopez et le groupe New Radicals.

Programme, biographie, famille... Qui est Joe Biden ?

Lors de la campagne pour l'élection américaine, chaotique, Joe Biden a changé de ton, s'en prenant d'une part avec une virulence croissante au fil des semaines à Donald Trump, et fait des annonces que lui-même qualifiait de trop radicales il y a quelques mois. Avec des propositions plus à gauche et un plan de relance que son ancien rival Bernie Sanders observe d'un bon oeil. Il s'est aussi fixé comme priorité la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis. Voici les points principaux du programme de Joe Biden.

Investissement massif pour endiguer le Covid-19 - Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays.

- Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays. Hausse des impôts des plus fortunés - Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture.

- Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture. Salaire minimum doublé - Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Bernie Sanders : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis.

- Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Bernie Sanders : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis. Financement du système de santé et de retraite sur les revenus les plus élevés - La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution.

- La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution. Renforcement des aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an.

des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an. Augmentation de la taxe sur le capital , pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate.

, pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate. Augmenter de taux d'imposition sur les profits des entreprises , avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%).

, avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%). Consacrer 2 000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique , sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier.

, sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier. Sur le plan international, il a par indiqué qu'il allait faire revenir les Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et reprendre des relations normalisées avec l'Otan.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 78 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le nouveau président des Etats-Unis a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.