Swing States : où va se jouer l'élection américaine ? Les sondages 

SWING STATES. Comme lors de toutes les élections américaines, le scrutin se jouera probablement à travers quelques Etats clés appelés Swing States. Quels sont-ils ? Que disent les derniers sondages ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 14h21] Contrairement à notre élection, l'élection américaine a de nombreuses différences et notamment sur la comptabilisation des votes. Aux USA, un élément clé peut tout faire basculer, les "Swing States". Traditionnellement, ce sont des Etats avec des populations divisées politiquement, une partie étant en faveur des démocrates, l'autre étant plutôt républicaine. La dichotomie est d'autant plus particulière que d'une élection à l'autre, la majorité des électeurs peut changer de camp. Pour preuve, le Nevada avait été remporté par Bill Clinton en 1992 et 1996 alors que George W.Bush l'avait récupéré en 2000 et 2004... Le vote évoluant souvent en raison de la classe sociale des votants.

Certains de ces "Swing States" ont plus d’intérêt que d'autres pour Donald Trump et Joe Biden en raison du nombre de grands électeurs que composent l'Etat en question. Pour rappel, le président n'est pas élu par le vote populaire mais bien par celui du collège des grands électeurs (538 au total). Par exemple, la Floride en compte 29, l'Ohio 18 et la Caroline du Nord 15 alors qu'à titre de comparaison, l'Etat du Nevada, également considéré comme un "Swing State" en compte 6. Pour en savoir plus, voici les explications sur le fonctionnement de l'élection américaine.

Alors que nous sommes J-1 des élections américaines, la course dans les Swing States fait rage. C'est même une course essentielle pour les deux candidats et plus particulièrement pour Donald Trump. À la traine dans les derniers sondages, le président sortant veut faire le même coup qu'en 2016 et prendre les Etats charnières.

Sondages Etat par Etat

Voici la carte des Etats dits à bascule, où se jouera l'élection américaine. Apparaissent ici en couleurs les Etats où le scrutin est très indécis, avec en rose un avantage donné à Donald Trump par les récents sondages et en bleu clair les Etats où un avantage est donné à Joe Biden.

Voici la compilation des études d'intention de votes effectuées par notre partenaire 270towin.com. La carte est actualisée 3 fois par jour en regroupant plusieurs sondages.



Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une probable victoire, avec plus de 250 grands électeurs sur l'ensemble du pays. La barre au-dessus de la carte - indique le nombre de grands électeurs acquis à Joe Biden et Donald Trump si les sondages se confirment dans les urnes (voir également notre ancre Etat par Etat).

L'Etat charnière par excellence ? Composé de 18 grands électeurs, l'Etat a été remporté par celui qui fut ensuite désigné président lors des trois dernières élections et pourrait de nouveau faire basculer l'élection. Donald Trump reste en mesure de rafler l'Etat d'Ohio malgré le vote par correspondance qui pourrait lui couter cher (déjà plus de 2 millions de votes). Au 31 octobre, les rapports de force étaient les suivants, en termes d'intention de votes, selon la compilation de sondages de FiveThirtyEight :

Biden 47,2%

Trump 47,4%

Il s'agit d'un Etat charnière mais avec un caractère limité. Avec seulement 6 grands électeurs, l'élection américaine ne se gagnera pas sur cet Etat. Mais chaque vote compte et pour Joe Biden souhaite remporter les six électeurs après sa mauvaise performance lors du caucus de l'Iowa. Pour l'heure, le candidat démocrate serait donné gagnant, d'après les derniers sondages FiveThirtyEight alors que 924 000 Américains ont voté par correspondance au 1er novembre selon le site United States Elections Project :

Biden 45,8%

Trump 47,4%

38 grands électeurs ! Si Joe Biden remporte le Texas, le candidat démocrate pourrait créer un petit séisme aux USA. Il faut dire que cet Etat est pro républicain depuis de nombreuses années, la dernière défaite en date du partie remonte à Jimmy Carter en 1976. Mais pour l'heure, la course est serrée, notamment à cause de la politique du Covid menée par Trump qui fait réfléchir de nombreux électeurs. Sachez que pour l'heure, c'est l'Etat qui a le plus voté par correspondance au 1er novembre avec 9 718 000. Voici la dernière compilation de sondages FiveThirtyEight :

Trump 48,5%

Biden 47,4%

Un Etat que les démocrates souhaitent acquérir depuis de nombreuses années mais qu'ils n'arrivent pas à rafler à l'image de l'élection américaine de 2016. En cas de victoire, Joe Biden ferait un grand pas vers la victoire grâce aux 16 grands électeurs qui composent l'Etat. Si la tendance était très favorable en faveur du démocrate au mois de juillet, la course s'est sensiblement resserrée depuis le mois d'août. Selon le site United States Elections Project, 3 900 000 votes par correspondance ont déjà été enregistrés. Voici ce que nous indique également la dernière compilation de sondages FiveThirtyEight :

Trump 47,1%

Biden 48,1%

Il s'agit de l'un des Etats les plus cruciaux dans cette élection américaine. Si Barack Obama l'avait remporté en 2008, les Républicains ont repris la main sur l'Etat lors des autres scrutins. En cas de défaite, Donald Trump perdrait 15 grands électeurs qui lui semblaient acquis il y a quelques semaines. De nombreux votes par correspondances se sont déjà exprimés dans cet Etat avec plus de 4,5 millions. Voici la dernière compilation de sondages FiveThirtyEight :

Trump 46,9%

Biden 48,7%

Avec ses 29 grands électeurs, la Floride est l'un des "Etats Swing" avec le plus gros collège électoral. Le vote étant particulièrement indécis, surtout avec le vote par correspondance qui a déjà concerné pratiquement 9 millions de personnes. Si Trump gagne ici, Biden devra probablement renverser les Etats de l'Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Au contraire, une victoire de Biden pourrait l'assurer de la victoire finale. Voici la dernière compilation de sondages FiveThirtyEight :

Trump 46,6%

Biden 48,8%

Un Etat qui pourrait être crucial pour Joe Biden. En effet, si le candidat démocrate remporte les 11 grands électeurs, il pourrait se permettre de perdre soit le Michigan, la Pennsylvannie ou le Wiconsin. Pour l'heure, Joe Biden aurait une grosse avance selon les derniers sondages alors que 2 300 000 (environ) suffrages se sont déjà exprimés. Voici la dernière compilation FiveThirtyEight :

Trump 45,8%

Biden 48,8%

Un Etat indécis à cause de sa population latino-américaine et également de son électorat "blanc". Pourtant et pour rappel, Barack Obama et Joe Biden s'étaient imposés en 2008, mettant le parti en position de force. Toujours démocrate depuis les deux dernières élections, les tendances se confirment pour cette élection selon le dernier sondage alors que pour l'heure plus d'un million de votes par correspondance ont été recensés.

Trump 44,5%

Biden 49,4%

Avec 20 grands électeurs, l'Etat de Pennsylvanie est l'un des Etats les plus importants de l'élection américaine, plus de 2 400 000 électeurs ont déjà voté par correspondance. Lieu de naissance de Joe Biden, le candidat démocrate se doit de remporter l'Etat et son collège électoral. Pourtant, en 2016, c'est bien Donald Trump qui l'avait remporté dans un des bastions démocrates. Pour l'heure et selon les derniers sondages, le président sortant serait battu.

Trump 45,1%

Biden 50,2%

Pour l'heure si on se réfère au comptage du site United States Elections Project au 25 octobre, 1 333 843 personnes se sont déjà exprimées à travers des votes par correspondance. Avec ses 10 grands électeurs, le Wisconsin est traditionnellement démocrate, mais en 2016, Trump avait réussi à faire basculer l'Etat du côté des Républicains. Alors que les sondages au début de l'année confirmaient la position de force de Trump, la tendance s'est inversée et s'est creusée durant tout l'été mettant les démocrates en position de force.

Trump 44%

Biden 51,9%

Un Etat qui a accéléré l'élection de Donald Trump en 2016 avec ses 16 grands électeurs. Bastion des démocrates, l'Etat avait basculé chez les Républicains provoquant un véritable séisme. En 2020, la donne évolue, notamment à cause de la crise sanitaire et les restrictions imposées au gouverneur actuel, les derniers sondages le prouvant.

Trump 43%

Biden 51,2%

Perdu d'un demi point par Donald Trump en 2016 au profit d'Hillary Clinton, l'Etat, composé de seulement 4 grands électeurs, ne devrait pas faire basculer l'élection présidentielle même si les résultats dans ce territoire pourraient permettre de refaire quelques calculs... 181 000 personnes se sont d'ailleurs déjà exprimées au 25 octobre. Le dernier sondage :

Trump 42,9%

Biden 53,8%

Si Donald Trump veut conserver la Maison Blanche, remporter le Minnesota fait partie de la short list. Un peu moins de 2 millions de personnes se sont pour le moment exprimés par des votes par correspondance. En cas de défaite dans le Michigan, Pennsylvanie ou encore le Wisconsin, l'autre chemin vers la place de président pourrait passer par la victoire au Minnesota avec ses 10 grands électeurs. Mais selon les derniers sondages, l'écart se creuse en la défaveur de Trump :