Qui est Kamala Harris, la première vice-présidente des Etats-Unis ?

Alors sénatrice, Kamala Harris s'est lancée en personne dans la bataille à l'investiture présidentielle en 2019 sous l'étiquette de la Californie. Mais sa campagne a été inégale. Elle a notamment mis trop de temps à éclaircir son positionnement sur son choix de couverture santé, une question centrale pour les démocrates. Le 27 juin 2019, lors du premier débat opposant les prétendants démocrates, elle a attaqué... l'ex-vice-président Joe Biden, alors favori. De quoi relancer la campagne de Kamala Harris, mais de façon éphémère. Ses intentions de votes peinent à décoller, et elle doit renoncer le 3 décembre 2019, abandonnant la course à l'investiture démocrate car, explique-t-elle, elle ne dispose plus de fonds suffisants pour poursuivre sa campagne. En mars 2020, la centriste et pragmatique Kamala Harris apporte son soutien à Joe Biden, et fait campagne avec lui dans le Michigan contre Bernie Sanders, un rendez-vous décisif. On connaît la suite...