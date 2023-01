Grippe : les départements les plus touchés en France en 2023

La déferlante des cas de grippe continue sur le territoire Francais. Bien que l'ensemble de l'Hexagone soit dans le rouge, certains départements font face à une vague de contaminations plus importante.

Le triptyque épidémique continue d'alourdir la pression sur les soignants en France ; malgré la lente décrue des cas de Covid et de bronchiolite, la grippe inquiète toujours autant les autorités sanitaires. Depuis plusieurs semaines, les soignants luttent contre une épidémie précoce et particulièrement virulente de grippe. Dans son dernier bulletin épidémiologique en date du 28 décembre 2022, Santé publique France a relevé une "poursuite de l'augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge". Les passages aux urgences et hospitalisations continuent d'augment drastiquement, les hospitalisations ont augmentées de 75%.

Après les fêtes de fin d'années, le risque des contaminations risque bien d'augmenter. Le 28 décembre le ministre de la Santé parlait d'une "semaine de tous les dangers", l'ancien urgentiste en déplacement en Haute-Savoie disait "craindre un rebond" début janvier, rappelant à la fois l'importance des gestes barrières mais aussi de la vaccination pour éviter la crise déjà en cours.

A l'hôpital, 4% des lits occupés par des patients grippés

A l'échelle du pays, lors de la semaine du 19 au 25 décembre (dernières données à jour), une hausse de 52% des passages aux urgences en raison d'un symptôme grippal a été enregistrée par rapport à la semaine précédente, portant le nombre total, sur l'ensemble du pays , à 19 242. Les cas semblent même davantage préoccupants puisque le taux d'hospitalisation a, de son côté, augmenté plus fortement avec 2738 patients pris en charge (+75%). A noter toutefois qu'à l'échelle de l'ensemble des personnes hospitalisées, les patients pris en charge pour la grippe représentent 4,1% des lits occupés, contre 2,3% la semaine précédente.

Étienne Decroly a confirmé la virulence de la grippe cette année au micro de Franceinfo. D'abord le niveau d'immunisation a baissé comparé aux années passées masquées pour se protéger du Covid, alors un relâchement après trois ans frappent plus fort. Ensuite pour le directeur de recherches au CNRS à l'université d'Aix-Marseille, "une mutation, apparue dans le virus, échappe partiellement au vaccin". D'où une vaccination pas aussi efficace qu'espérée, d'autant que les chiffres de la vaccination sont faibles.

Quels sont les départements les plus touchés par la grippe ?

Dans ces dernières données publiées le 28 décembre, Santé publique France indiquait que, sur la semaine entre le 19 et le 25 décembre, "toutes les régions étaient en phase épidémique et les niveaux d'alerte étaient identiques à ceux de la semaine précédente", ajoutant que les régions Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient les régions les plus touchées.

Plus en détails, ces données laissent entendre une plus forte présence de la grippe dans le nord de la France. Le taux d'actes médicaux réalisés par SOS Médecins était le plus élevé en Normandie (3 3334 actes liés à la grippe sur 10 000 pratiqués) et en Île-de-France (2928). Les taux de passages aux urgences pour une grippe viennent confirmer cette tendance puisque, en Île-de-France, 894 sur 10 000 sont liés au virus, 747 dans les Hauts-de-France, 641 en Normandie. A noter également que 567 passages dans les urgences de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, sur 10 000, sont également en lien avec la grippe.

Faire un test pour détecter la grippe, c'est possible !

A la manière d'un test Covid, il est possible de réaliser un test contre la grippe en recherchant les cellules contaminées dans le nez. Il s'agit d'un TROD (test rapide d'orientation diagnostique) qui se réalise le plus souvent en pharmacie en période épidémique comme actuellement. Ce test est à réaliser dans les 24 ou 48 heures après l'apparition des premiers symptômes.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué qu'après contamination, la maladie se déclare sous 48 heures environ, avec "une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et articulaires diffuses, des maux de tête, puis une toux sèche et douloureuse".