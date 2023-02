Fin de vie en France : peut-on choisir sa mort ?

La convention citoyenne sur la fin de vie s'est exprimée en faveur d'une "ouverture" de l'"aide active à mourir" en France jugeant la prise en charge actuelle de la fin de vie insuffisante. Quels dispositifs sont prévus par la loi ?

"Une aide active à mourir" doit être prévue en France. C'est ce qu'a conclu, à l'écrasante majorité (84%), la convention citoyenne sur la fin de vie le dimanche 19 février 2023. La convention, formée de 180 citoyens tirés au sort, a adopté la même position que celle défendue par le Comité d'éthique le 13 septembre 2022, à savoir : il est possible d'apporter une assistance médicale pour aider un patient en souffrance à mettre fin à ses jours. Si cette aide active à mourir doit être mise en place, selon l'avis de la convention citoyenne et du Comité d'éthique, elle doit être pensée dans un cadre et avec des conditions. Et c'est là que se posent de nombreuses questions.

Ce premier avis rendu, la convention citoyenne qui débat depuis trois mois, a encore trois week-ends pour déterminer les conditions dans lesquelles une aide à mourir doit être prévue. Le 19 mars, le travail des citoyens prendra fin avec le rendu de leurs conclusions et leur réponse définitive à la question posée par la Première ministre, Elisabeth Borne : "Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?" La présidente du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie, Claire Thoury, a toutefois rappelé le lundi 20 février sur franceinfo que l'exécutif sera libre de se plier ou non aux recommandations de la convention. Selon elle, la Première ministre a promis de "répondre aux propositions en argumentant, en expliquant pourquoi ils ont retenu telle ou telle proposition et pourquoi pas telle ou telle autre proposition", avant de conclure : "Après, la balle sera dans le camp du gouvernement".

L'euthanasie et le suicide assisté interdits en France

Impossible de donner la mort ou d'aider un patient à mourir, la loi française est claire à ce sujet : ni l'euthanasie, ni le suicide assisté par l'injection d'un produit létal ne sont autorisés. Un médecin ou professionnel de santé qui pratique de tels actes, même à la demande du patient, commet une infraction pénale. Une seule forme d'euthanasie est envisageable dans le système de santé français et elle ne peut être utilisée qu'à certaines conditions : l'euthanasie passive, c'est-à-dire celle entrainée par l'arrêt des soins prévu par l'interdiction de l'acharnement thérapeutique ou par le refus du patient de recevoir des traitements.

Le droit à une sédation longue et profonde

Le droit sur la fin de vie a évolué avec la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui a ouvert le droit au patient de demander une "sédation longue et profonde jusqu'au décès". Mais seuls les patients en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme - délai allant de quelques heures à quelques jours selon la Haute autorité de santé - ou ceux dont le décès est reconnu comme inévitable et imminent peuvent profiter de ce droit. Droit qui n'est pas une aide à mourir mais plutôt un soulagement de la douleur jusqu'à la mort. Le patient est endormi et continue de recevoir des antidouleurs ou des soins palliatifs jusqu'à ce que la maladie l'emporte, tous les traitements étant stoppés.

En plus d'être réservée à une poignée de patient, la sédation longue et profonde ne peut être mise en place qu'après discussions des professionnels de santé en procédure collégiale, même si les directives anticipées ou la personne de confiance appuient ce choix.

L'arrêt des traitements est-il possible en France ?

Les médecins et le corps médical se doivent de proposer à leurs patients toutes les solutions pour les sauver et les maintenir en vie, seul le malade lui-même peut s'opposer à un traitement. Cela vaut également si le non-recours aux médicaments et autres actes médicaux entraine la mort. A noter que la nutrition et l'hydratation artificielle des personnes inconscientes sont considérées comme des traitements. Le refus du traitement peut donc être un moyen pour les patients d'abréger leur existence.

La loi Claeys-Leonetti de 2016 a rendu le refus de traitement contraignant pour les médecins, même si l'arrêt du traitement peut être mortel. Dans ce cas, le patient doit simplement réitérer son refus d'être soigné en connaissance de cause. Si tout traitement est alors interdit, les médecins ont l'obligation de "sauvegarder la dignité du patient, assurer sa qualité de vie et soulager sa souffrance" en recourant aux soins palliatifs si nécessaire. Un refus de traitement peut dans certains cas conduire à une sédation longue et profonde.

L'obstination déraisonnable est-elle autorisée ?

Anciennement appelée acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable et la prolongation artificielle de la vie sont proscrites depuis 2005 et la loi Leonetti, première loi à légiférer la fin de vie. Cette mesure s'apparente au pendant du refus de traitement, à ceci près que la décision d'arrêter les soins vient du corps médical. Cette décision doit toutefois être collégiale et nécessite obligatoirement l'accord du patient ou de sa personne de confiance lorsque ce dernier n'est plus en mesure de s'exprimer. Là encore, malgré l'arrêt des soins, les médecins doivent prendre en charge la douleur du patient.

Si faire entendre sa volonté de mourir au corps médical peut être difficile dans certains cas, la situation est nettement plus complexe lorsque le patient n'est plus en mesure de s'exprimer. Pourtant, des dispositions existent pour permettre aux médecins d'être au fait de la volonté des patients d'en finir. C'est notamment à cela que servent les directives anticipées, en place depuis 2005 avec la loi Leonetti, alors limitées à trois ans de validité, les directives n'ont plus de limites dans le temps et surtout elles sont contraignantes depuis la revalorisation du principe depuis 2016. Toute personne majeure est en mesure de rédiger des directives anticipées concernant sa fin de vie pour faire part de sa volonté.

L'autre moyen de défendre ses envies pour la fin de vie est de nommer une personne de confiance : une tiers-personnes désignée par le malade pour l'accompagner dans son parcours médical et aussi pour défendre et exprimer sa volonté quand celui-ci n'est plus capable de le faire. Lorsque le patient n'est plus en mesure de se faire entendre, c'est la personne de confiance qui est consultée en priorité par les médecins avant la famille proche.