13 phrases qui prouvent que vous avez une intelligence émotionnelle élevée, selon les experts en psychologie

Vous avez un don pour connecter avec les gens ? L'intelligence émotionnelle est la capacité d'identifier et de comprendre les émotions - les vôtres et celles des autres. Les recherches ont montré que c'est un atout rare et précieux. L'intelligence émotionnelle peut vous aider à construire et à renforcer des relations, à désamorcer les conflits et à améliorer la satisfaction globale au travail. Les experts en psychologie Kathy et Ross Petras affirment que si vous utilisez ces 13 phrases tous les jours sans même y penser, vous avez une intelligence émotionnelle supérieure à celle de la plupart des gens :

"Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet ?"

Les personnes qui manquent de conscience de soi ne s'intéressent qu'à leurs propres pensées et opinions. Mais les personnes ayant une intelligence émotionnelle sont intéressées par les sentiments et les expériences des autres.

Communiquez d'une manière qui encourage les gens à parler de leurs sentiments et de leurs expériences, et utilisez leurs réponses comme une occasion d'apprentissage.

"Je vous entends."

En disant à quelqu'un que vous le comprenez, vous créez un environnement de coopération parfait pour renforcer une équipe.

D'autres phrases similaires comme "Je vois ce que vous voulez dire" et "Je comprends ce que vous cherchez à dire" signalent que vous écoutez vraiment et ouvrent les lignes de communication.

"Je comprends ce que vous dites, mais..."

Cette phrase met en évidence un autre aspect important de l'intelligence émotionnelle : la capacité d'agir diplomatiquement lorsqu'on traite avec des personnes et des situations difficiles.

Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, exprimez-le de manière tactfulle et non confrontationale. Le but est de faciliter l'arrivée à une solution mutuellement acceptable.

"Comment vous sentez-vous à ce sujet ?"

Pour que les gens se sentent reconnus et respectés, faites attention et prenez le temps de les comprendre et de vous mettre à leur place de manière significative pendant que vous les écoutez.

"Je ne suis pas sûr de ce qui ne va pas. Pourriez-vous expliquer le problème ?"

Avec cette phrase, vous savez que quelqu'un a un problème, et au lieu de réagir négativement, vous l'invitez à partager ses pensées.

Des alternatives similaires : "Pouvez-vous clarifier cela pour moi ?" ou "Ce que j'entends de vous, c'est que [X]. Est-ce correct ?"

"Que voulez-vous dire ?"

Lorsque vous demandez à quelqu'un des éclaircissements, vous lui demandez de dire quelque chose d'une manière différente ou de fournir plus d'informations pour mieux le comprendre. Cela diffère de demander à une personne de répéter quelque chose.

"Super boulot !"

Montrer son appréciation va très loin. Cela reconnaît les efforts et les réalisations des autres.

Lorsque vous complimentez quelqu'un, vous créez immédiatement une ambiance positive. Dire "Je vous apprécie" fait que les autres vous apprécient encore plus.

"Vous avez tous les deux de bons points. Voyons comment nous pouvons travailler ensemble."

Cette phrase peut vous aider à travailler diplomatiquement sur les points difficiles en reconnaissant les points de vue différents.

Une fois que vous avez encouragé tout le monde à exprimer ses préoccupations, vous pouvez résoudre plus facilement un problème potentiel. Les études montrent que la capacité à résoudre les conflits est une marque de fabrique de l'intelligence émotionnelle.

"J'aimerais avoir votre avis sur cela."

Cette phrase, et d'autres similaires comme "Puis-je avoir des conseils de votre part ?" ou "Est-ce que cela vous dérange si je demande votre avis ?", sont en or.

Vous permettez à quelqu'un d'autre de se sentir fier de lui-même, ce qui le fait penser très positivement à vous.

"Cette situation me rend inquiet [ou perplexe ou contrarié]."

Lorsqu'il y a un problème, les personnes ayant une intelligence émotionnelle ne se concentrent pas sur la personne qui l'a créé, mais sur la situation générale.

De cette façon, vous ne blâmez pas quelqu'un ou ne le mettez pas sur la défensive. Au lieu de cela, vous expliquez comment vous vous sentez à propos de ce qui s'est passé, ce qui vous aide à éviter de paraître passif-agressif ou antagoniste.

"Je ressens cela à propos de..."

Lorsque vous avez une intelligence émotionnelle, vous vous connectez à vos émotions au moment où elles se produisent.

Cette forme de conscience de soi vous permet de mieux partager vos propres émotions et impressions avec les autres, ce qui les rapproche de vous et les encourage à faire de même.

"Je suis désolé."

Avoir une dose saine d'humilité est courant chez les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée. N'ayez pas peur de dire "Je suis désolé." Lorsque vous commettez une erreur, reconnaissez-la et excusez-vous sincèrement auprès de la personne qui le mérite.

"Merci !"

N'oubliez pas ces "mots magiques" que vous avez appris lorsque vous étiez enfant. "S'il vous plaît", "merci" et "de rien" sont toujours appréciés.

La courtoisie commune n'est malheureusement pas si courante de nos jours, selon les études. Être poli n'est pas seulement une marque d'intelligence émotionnelle élevée, c'est aussi une façon de montrer du respect aux autres, ce qui les fait vous considérer plus hautement.

Kathy et Ross Petras sont les co-auteurs frère et sœur de "Awkword Moments: A Lively Guide to the 100 Terms Smart People Should Know", "You're Saying It Wrong" et "That Doesn't Mean What You Think It Means: The 150 Most Commonly Misused Words and Their Tangled Histories". Ils ont également été présentés dans des médias tels que The New York Times, The Chicago Tribune, The Washington Post et Harvard Business Review.