Antioxydant parfait, ce fruit qu'on trouve partout rendrait plus intelligent selon des scientifiques

La consommation de ces fruits, disponibles en supermarché, est bénéfique pour les capacités intellectuelles selon une étude.

Les fruits sont bons pour la santé et certains le seraient même pour les capacités intellectuelles. C'est en tout cas le résultat d'une récente étude publiée dans Nutrients. Des participants ont mangé une demi-tasse de ce fruit par jour pendant 12 semaines et en a résulté une amélioration de leurs capacités d'apprentissage, de mémoire ainsi que des fonctions exécutives, comme la prise de décision, la planification, l'organisation... Les participants ont également connu des niveaux d'insuline plus faibles, signifiant un traitement efficace des glucides.

Ces fruits sont riches en antioxydants et notamment en anthocyanes, ce qui peut expliquer de tels résultats. Cet antioxydant favorise, en effet, la production d'énergie au niveau cellulaire. Les flavonoïdes, d'un autre côté, protègent le cerveau des dommages liés aux radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré des cellules.

Ainsi, avec ces fruits, il est possible de renforcer ses performances mentales tout en prévenant des maladies neurodégénératives. Cependant, la consommation annuelle de ce fruit en France n'est pas très importante. En 2020, elle ne montait qu'à 207 g par habitant sur l'année, soit deux à quatre fois moins que dans les pays voisins. Les Français ne sont en fait que 11% à en manger.

Ce fruit, vous pouvez le trouver partout : il s'agit de la myrtille. "Nous avons observé de meilleures performances pour le groupe myrtille sur les mesures d'accès lexical et d'interférence de mémoire, et les participants traités aux myrtilles ont signalé une réduction des difficultés d'encodage de la mémoire dans les activités de la vie quotidienne", écrivent les auteurs de l'étude. Celle-ci suggère qu'une "supplémentation continue en myrtilles peut contribuer à la protection contre le déclin cognitif lorsqu'elle est mise en œuvre tôt". Elles sont, en plus, riches en vitamine K et C et contiennent du potassium, du magnésium et du phosphore.

Evidemment, il ne s'agit pas d'un fruit miracle qui règle tout. Il doit être accompagné d'une alimentation saine et d'exercice pour réduire le déclin cognitif lié à l'âge. La myrtille est l'un des fruits phares des supermarchés l'été, notamment de juillet à septembre, mais on en trouve toute l'année, dans toutes les enseignes, au rayon des surgelés. Fraîches, elles peuvent être conservées environ une semaine au réfrigérateur. Le prix est généralement compris entre 2 et 4 euros la barquette de 125g.