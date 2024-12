Voici combien de minutes de vie coûte chaque cigarette fumée - encore une bonne raison d'arrêter en 2025

Une étude anglaise a estimé l'espérance de vie perdue à cause de la cigarette. Les résultats sont inquiétants.

Fumer tue, c'est bien connu. Mais savez-vous combien de temps de vie est perdu avec seulement une cigarette ? Pour le savoir, une étude a été demandée par le ministère de la Santé britannique et menée par l'University College London. Les résultats, publiés ce lundi 30 décembre dans la revue Addiction, sont plus inquiétants que ce qui était estimé jusqu'à présent. Une cigarette fumée enlèverait ainsi environ 20 minutes d'espérance de vie. C'est deux fois plus que ce que les études précédentes avaient conclu. Pour chaque paquet de cigarette fumé, sept heures de vie seraient ainsi perdues. Au final, en une année, une personne qui fume 10 cigarettes par jour perdrait ainsi 50 jours d'espérance de vie. Le constat est d'autant plus grave pour les femmes, qui perdraient 22 minutes de vie par cigarette fumée, contre 17 pour les hommes. "Un temps qui serait probablement passé en relativement bonne santé", insistent les auteurs de l'étude.

"La plupart des fumeurs sont conscients que fumer peut raccourcir leur vie, mais pas de l'impact de chaque cigarette qu'ils fument", d'après les auteurs de l'étude. D'autant plus que les effets négatifs se cumulent à chaque cigarette fumée : "Les dommages causés par le tabagisme sont cumulatifs. Plus la personne s'arrête tôt et plus elle évite de fumer de cigarettes, plus elle vit longtemps", rappellent-ils.

Le tabac peut en effet provoquer de nombreuses maladies : cancer du poumon, maladies cardiaques, diabète, accidents vasculaires cérébraux... Des maladies qui peuvent être évitées en arrêtant de fumer le plus tôt possible. "Arrêter de fumer à tout âge améliore considérablement la santé et les bénéfices sont presque immédiats", a rappelé le ministre britannique de la Santé publique Andrew Gwynne dans un communiqué de presse du département de santé britannique.

En France, près de 12 millions de personnes fument chaque jour. D'après le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, "chaque année, 75 000 décès sont attribuables au tabac (soit 13% de l'ensemble des décès survenus en France), dont 45 000 décès par cancers. Le tabac constitue, ainsi, le premier facteur de risque évitable de cancers". De nombreuses raisons de faire la bonne résolution d'arrêter de fumer en 2025 !