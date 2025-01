Mpox en France : un premier cas du nouveau variant découvert, ce que l'on sait

Cette nouvelle variante du virus Mpox, également connu sous le nom de variole du singe, est baptisée clade 1b et serait "plus transmissible et plus dangereuse" que les souches de clade 2 qui avaient fait parler du virus en 2022.

Fièvre, gonflement des ganglions, éruptions cutanées et même décès pour les cas les plus graves, tels sont les symptômes du Mpox, anciennement appelé variole du singe. Comme le révèle ce lundi 6 janvier Ouest-France, un premier cas du nouveau variant (clade 1b) du virus a été découvert en France. La patiente serait une femme domiciliée en Bretagne. Elle a été prise en charge dans le service des maladies infectieuses du CHU de Rennes et se porterait bien.

Il s'agit du troisième cas de contamination autochtone en Europe, après la découverte d'un premier, importé pour sa part, en Suède l'été dernier, suivi d'une contamination sur le sol européen au Royaume-Uni en octobre et d'une autre en Allemagne en décembre. Des transmissions, semble-t-il, survenues au sein de familles pour ces deux autres cas. La patiente française aurait, quant à elle, pu se faire contaminer par un homme récemment revenu de République démocratique du Congo.

Jusqu'à présent, d'autres cas de Mpox avaient déjà pu être recensés dans l'Hexagone - 215 rien qu'en 2024 selon BFMTV -, mais il s'agissait à chaque fois de souches du clade 2, celles-là même qui avaient tant fait parler de la variole du singe en 2022. Mi-août 2024, le nouveau variant du Mpox a toutefois contraint l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à replacer le virus en "urgence de santé publique de portée internationale", les autorités estimant notamment que les virus de clade 1 sont "plus transmissibles" mais aussi "plus dangereux" que ceux du clade 2.