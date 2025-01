Cette méthode méconnue peut prévenir les migraines - ceux qui l'ont testée en redemandent

15 % des adultes français sont touchés par des crises de migraines, qui impactent considérablement la qualité de vie.

Plus d'un adulte sur dix en France est concerné, et particulièrement les femmes qui sont deux fois plus touchées. Les migraines peuvent être difficiles à traiter, et encore plus à prévenir. Heureusement, de nouvelles méthodes montrent leur efficacité. Parmi elles : l'auriculothérapie. Cette méthode qui consiste à stimuler divers points de l'oreille est utilisée contre les douleurs, les troubles anxieux ou encore les addictions. Et d'après plusieurs études, l'auriculothérapie serait également efficace contre les crises de migraines, et notamment pour les prévenir.

Une étude française a justement été récemment menée au sein de l'hôpital Foch. Les médecins font en effet face aux "limites" de la prise en charge des patients : "effets secondaires désagréables, lassitude par rapport à un traitement de fond, sensation d'être drogués"... liste dans un communiqué le Dr Michel-Cherqui, spécialiste de la douleur à l'hôpital Foch et en charge de l'étude. Son équipe s'est donc "orientée vers les thérapeutiques non médicamenteuses", comme l'auriculothérapie. Même si peu d'études ont été menées sur l'intérêt de cette méthode dans la prise en charge de la migraine, elle est déjà "utilisée au sein des consultations douleurs hospitalières ou en médecine de ville", d'après le communiqué de l'hôpital Foch.

Pour en savoir plus sur l'efficacité de cette méthode, le Dr Michel-Cherqui et son équipe ont mené un essai clinique auprès de 90 patientes. La moitié d'entre elles ont reçu 3 séances d'auriculothérapie espacées d'un mois, et l'autre moitié n'en ont pas bénéficié. Cette essai a montré des "résultats encourageants", se réjouissent les médecins français. Ces séances d'auriculothérapie ont en effet permis aux patientes "une diminution du recours aux médicaments et une amélioration de la qualité de vie". Les patientes qui ont eu les séances d'auriculothérapie ont notamment pris moins de triptans (des médicaments largement prescrits contre les crises migraineuses) que les autres.

L'avantage de cette méthode par rapport aux traitements médicamenteux habituellement prescrits est qu'il y a très peu d'effets secondaires. Les patients semblent en être satisfaits puisque dans le cadre de l'étude menée à l'hôpital Foch, "presque tous les patients souhaitaient poursuivre le traitement auriculaire sur une base régulière à la fin de l'étude", se réjouissent les auteurs de l'étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Neurology.

L'auriculothérapie, si elle prouve ses bienfaits dans d'autres études menées sur des patients migraineux, pourrait se montrer particulièrement utile pour les personnes chez qui les traitements ne sont pas suffisamment efficaces ou qui souffrent d'effets indésirables liés aux médicaments. À l'heure actuelle, la prévention des migraines reposent principalement sur une bonne hygiène de vie, ainsi que la prise de traitements médicamenteux de fond.