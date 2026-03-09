Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 mars 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 9 mars 2026, propose une petite cagnotte mais qui devrait tout de même susciter les convoitises. Les résultats sont attendus à partir de 20h30.

Début de semaine en douceur du côté de la Française des jeux. Le tirage Loto de ce lundi 9 mars 2026 propose deux millions d'euros à qui trouvera le résultat. Mais trouver les résultats Loto n'est pas donné à tout le monde. Pour cela, il faut déjà commencer par... tenter sa chance au tirage Loto en cochant au minimum cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles.

Il vous en coûtera 2,20 euros. Tous les résultats Loto seront ensuite délivrés à partir de 20h30. La chaîne télévisée TF1 diffuse généralement le tirage Loto après son JT de 20 Heures, aux alentours de 20h45. Mais le résultat est souvent disponible un peu plus tôt sur votre site préféré, à savoir Linternaute.com :

Un Super Loto organisé vendredi 13 !

Le tirage Loto de ce lundi est un peu comme un échauffement cette semaine. En effet, dès mardi, les choses se corsent ! Un incroyable tirage Euromillions sera organisé par la FDJ et ses acolytes européens. Au programme : 209 millions d'euros. Une somme qui devrait attirer plus d'un joueur. Mais pour les aficionados du tirage Loto, le jour à ne pas manquer sera vendredi ! Vendredi 13 oblige, la Française des jeux organisera à titre exceptionnel un Super Loto avec 13 millions d'euros en jeu ! Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance !