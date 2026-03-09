Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 mars 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 9 mars 2026 proposait deux millions d'euros. Si les résultats n'annoncent pas de grand gagnant... il y a tout de même des heureux élus !

Le tirage Loto de ce lundi 9 mars 2026 proposait deux millions d'euros à qui trouverait le résultat. Malheureusement, la répartition des gains est formelle : personne n'a eu suffisamment de chance pour trouver les résultats Loto gagnants. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il y a eu aucun vainqueur. En effet, deux grilles correctement cochées des cinq bons chiffres ont permis à leurs propriétaires respectifs de remporter 65 333 euros.

Il y a également 33 grilles dont les détenteurs sont parvenus, semble-t-il, à cocher au moins quatre des cinq bons chiffres ainsi que le numéro Chance. Chacune permet à son ou ses propriétaires de repartir avec 966 euros. Enfin, quelque 424 grilles ont été cochées de seulement quatre des cinq bons chiffres, permettant à leurs propriétaires de repartir chacun avec 271,20 euros. Voici tous les résultats Loto gagnants du jour :

Tirage du Loto du lundi 09 mars 2026 5 - 12 - 16 - 24 - 35 4

Joker+ : 1 421 145

Option 2nd tirage : 11 - 13 - 20 - 27 - 32

10 codes gagnants : U62927365 - I86370387 - H13117856 - T23116328 - H81935659 - R96189315 - A07619212 - Q68696170 - D31538773 - K19355826

Un Super Loto organisé vendredi 13 !

Le tirage Loto de ce lundi était un peu comme un échauffement cette semaine. En effet, dès mardi, les choses vont se corser ! Un incroyable tirage Euromillions sera organisé par la FDJ et ses acolytes européens. Au programme : 209 millions d'euros. Une somme qui devrait attirer plus d'un joueur. Mais pour les aficionados du tirage Loto, le jour à ne pas manquer sera vendredi !

Vendredi 13 oblige, la Française des jeux organisera à titre exceptionnel un Super Loto avec 13 millions d'euros en jeu ! Mais ce n'est pas tout ! Cinquante codes LOTO permettant chacun de repartir avec 20 000 euros seront également tirés au sort pour l'occasion. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance, moyennant toutefois 3 euros. Pour ce tirage Loto spécial, le nombre de vainqueurs promis étant bien plus élevé qu'en temps normal, le prix de la grille l'est tout autant !