Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 10 mars 2026, 209 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 10 mars 2026 promet d'être riche en émotions. Près de 209 millions d'euros sont en jeu. Trouverez-vous les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce mardi 10 mars 2026 aura lieu aux alentours de 21 heures. Ce soir, ce sont pas moins de 209 millions d'euros qui sont promis à qui trouvera les résultats Euromillions gagnants. Cette énorme gros lot est le fruit d'un méga jackpot de 130 millions d'euros mis en jeu il y a plusieurs tirages Euromillions déjà et qui n'a depuis pas trouvé preneur. Conséquence, le montant de la cagnotte grossit et les joueurs sont de plus en plus nombreux à essayer de trouver le résultat Euromillions gagnant. Comme lors de chaque tirage, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique. Les résultats seront dévoilés ci-dessous dès qu'ils seront connus :

En ne jouant qu'une combinaison de base, soit cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles, un joueur dispose d'une chance sur très exactement 139 838 160. Et cela, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il y ait un ou quatre millions de participants. Le chiffre ne varie pas car la chance d'un joueur ne dépend pas du nombre de joueurs qui tentent de trouver les résultats Euromillions lors du tirage, mais bien du nombre de combinaisons que la grille et ses nombreux chiffres permettent de réaliser. Par ailleurs, notons que la combinaison 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et les numéros étoile 6 et 7 a autant de chance d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison.

Comment joueur au tirage Euromillions ?

Jouer à l'Euromillions est un véritable jeu d'enfant. Gagner en revanche le jackpot l'est beaucoup moins. En effet, pour tenter sa chance, il suffit de se rendre dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de presse ou de tabac, ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, et de cocher cinq chiffres et deux numéros étoile sur une grille.

Attention : la grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage Euromillions sinon elle n'est pas valide. À noter également que pour participer, un joueur doit être âgé d'au moins 18 ans et avoir en poche 2,50 euros.

Comment trouver les résultats Euromillions ?

L'affaire est là beaucoup plus délicate. Avec une chance sur plus de 139 millions de devenir millionnaire lors du tirage Euromillions, un joueur doit davantage se préparer à perdre qu'à gagner. Et cela quelle que soit sa méthode. Un joueur peut en effet miser sur des chiffres qui lui plaise, qui lui ont porté chance par le passé ou qui l'inspire. Il peut aussi se dire que les chiffres les plus sortis lors des derniers tirages Euromillions auront davantage de chance d'être tiré au sort que les autres. Ou au contraire, qu'il vaut mieux parier sur les chiffres qui ne sortent jamais. Pour cela, il peut se référer aux statistiques disponibles sur le site fdj.fr. Dans tous les cas, il faut garder en tête que le hasard est au commande au moment de l'annonce du résultat Euromillions.