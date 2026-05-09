Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 mai 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 9 mai 2026 mettait en jeu la somme exceptionnelle de 8 millions d'euros. Les résultats sont disponibles dans cet article dès à présent.

La FDJ mettait en jeu pour son tirage Loto du samedi 9 mai la somme de 8 millions d'euros,ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui pouvaient chacun remporter 20 000 euros. Pour remporter le jackpot, il fallait trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq bons numéros sur la grille ainsi que le numéro Chance. Attention cependant, jouer comporte des risques et les chances de remporter le gros lot sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très peu probable, ce qui rend les gains très convoités.



Chaque semaine, la cagnotte augmente de 1 million d'euros lorsqu'elle n'est pas remportée faute de joueurs ayant parié sur les bonnes combinaisons. Lors des tirages Loto, qui sont organisés chaque lundi, mercredi et samedi, les gagnants sont tirés au sort sous les yeux d'un huissier. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

Retour sur les plus gros jackpots jamais remportés en France

À l'occasion du 50e anniversaire du Loto, la FDJ a partagé les plus importants gains de son histoire. Le record absolu reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté en 2021 en Bretagne, suivi de 26 millions d'euros gagnés la même année par un joueur en ligne lors d'un tirage exceptionnel. Parmi les autres gains marquants figurent plusieurs jackpots récents dépassant les 20 millions d'euros

Comment récupérer ses gains en cas de victoire au Loto ?



Une fois le tirage loto connu il existe plusieurs façons de retirer ses gains. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. Jusqu'à 500 000 euros, ils peuvent même être versés automatiquement sur le compte bancaire si les coordonnées ont été renseignées. En point de vente, les gains peuvent être retirés chez le commerçant pour des montants inférieurs à 30 000 euros. Au-delà de certains seuils, les gagnants doivent contacter le service dédié de la FDJ, qui les accompagne dans les démarches.