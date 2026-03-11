Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 mars 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 11 mars 2026 propose une somme généreuse de 3 millions d'euros. Les résultats seront disponibles dans cet article à partir de 20h30.

Ce mercredi 11 mars 2026, la FDJ met en jeu pour son tirage Loto la somme de 3 millions d'euros, ainsi que 10 gagnants tirés au sort qui remporteront 20 000 euros. Pour empocher le jackpot, il faut trouver le résultat gagnant, soit les 5 numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Le jackpot augmente de un million d'euros chaque fois qu'il n'est pas remporté, faute de joueur ayant parié sur les bons résultats.

Pour jouer au Loto, les participants doivent sélectionner 5 numéros parmi 49 ainsi qu'un numéro Chance parmi 10 sur leur grille. Lors du tirage Loto organisé le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15 le jour du tirage. La probabilité de décrocher le jackpot du Loto reste très faible, environ 1 chance sur 19 millions, ce qui rend ces gains exceptionnels et très convoités.

Comment savoir si on a gagné au Loto ?

Pour savoir si vous avez trouver les résultats Loto, il suffit de vérifier les résultats du tirage. Les numéros gagnants et le numéro Chance sont dévoilés à partir de 20h35 sur TF1, le site de la Française des jeux ou votre site préféré : Linternaute.com.

