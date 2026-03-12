Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 mars 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats gagnants du tirage EuroDreams de ce jeudi 12 mars 2026 ?

Depuis des mois, la chance n'est pas au rendez-vous. Les tirages se succèdent sans qu'aucun participant ne parvienne jamais à remporter les 30 000 euros par mois pendant trente ans qui sont exceptionnellement mis en jeu depuis novembre. En effet, en temps normal, ce sont 20 000 euros par mois qui sont promis à celui ou celle qui parvient à trouver le résultat EuroDreams. Une rente versée durant trente ans également.

Le tirage du jeudi 12 mars 2026 n'aura pas fait exception. Selon la répartition des gains révélée en même temps que le résultat gagnant, il n'y a eu ni vainqueur au rang un ni grand gagnant au rang deux non plus d'ailleurs. Les premiers chanceux ont seulement réussi à parier sur cinq des six bons chiffres. Parmi les 90 grilles dans cette situation, 17 ont été validées en France. Chacune permet à son ou ses détenteurs de repartir avec 724,10 euros. Voici tous les résultats EuroDreams du jour :

Tirage du jeudi 12 mars 2026 2 - 9 - 20 - 23 - 35 - 36 4

Sur quels numéros parier pour remporter l'EuroDreams ?

Prochain rendez-vous lundi. Comme pour n'importe quelle loterie, c'est le hasard qui fait le vainqueur. Il n'y a donc malheureusement pas de recette miracle pour remporter un tirage EuroDreams. Néanmoins, certains gagnants affirmeront que ce sont leurs chiffres fétiches qui les ont fait gagner, ou au contraire, un simple flash. Il s'agit d'une option gratuite permettant de générer une combinaison par ordinateur. Le joueur peut alors choisir, ou non, de valider cette combinaison. Après tout, si c'est le grand jour, il n'y a pas de raison pour qu'un flash ait moins de chance de vous faire gagner !

Pour ceux qui voudraient se fier aux statistiques, selon la Française des jeux, les chiffres qui ont eu le plus de chances ces derniers temps sont : le 23, avec 19,59% de sorties, et les 8, 19, 21 et 37, ex aequo avec 19,18% de sorties. À l'inverse, le 29 semble être le numéro le moins chanceux des tirages EuroDreams, avec seulement 10,20% de sorties. Il est suivi par le 36 et ses 10,61% de sorties.