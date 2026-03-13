Résultat Loto : le tirage du vendredi 13 mars 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ?

LOTO. Treize millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats du Super Loto. Le tirage a eu lieu. Retrouvez tout le détail sans plus attendre !

Le tirage Loto de ce vendredi 13 mars 2026 promettait pas moins de 13 millions d'euros à celui ou celle qui parviendrait à trouver le résultat. Un million d'euros, distribué par coupure de 20 000 à quelque 50 gagnants étaient également promis, avec la mise en jeu de 50 codes Loto de chacun 20 000 euros, contre 10 habituellement. Et bonne nouvelle ! Il y a eu de nombreux vainqueurs ce vendredi soir. Il semble que le vendredi 13 ait porté chance. Ainsi, une grille a correctement été correctement cochée des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Son ou sa propriétaire empoche les 13 millions d'euros. Tous les résultats sont à découvrir sans plus attendre ci-dessous :

Tirage du Loto du vendredi 13 mars 2026

16 - 17 - 40 - 48 - 49 5

Joker+ : en attente

Codes gagnants à 20 000 euros : E 2129 7964 - S 5844 0791 - N 3940 4572 - M 3440 2101 - L 9188 9033 - E 5348 7452 - G 8203 5571 - M 4543 5925 - R 9672 8840 - V 2837 0755 - Q 3608 9065 - F 0440 6461 - B 1017 5109 - F 9081 6621 - I 9267 2454 - D 6371 4815 - V 9142 5382 - U 5156 4417 - V 9150 4408 - K 2374 9837 - A 5748 8163 - P 8009 0470 - L 0113 3398 - I 8303 0142 - J 9428 0362 - U 2871 7025 - R 5115 4026 - G 6226 1800 - L 6708 2737 - M 5814 3364 - K 9974 3276 - Q 1169 1679 - P 9430 0641 - T 4555 1687 - T 9085 1955 - N 5238 1075 - S 4161 2991 - O 6382 5419 - B 9830 8414 - L 2809 9621 - S 2862 3825 - G 1293 4528 - U 0153 0828 - N 8932 7005 - H 6473 1165 - P 8304 4137 - G 1110 3383 - Q 5731 2478 - N 7830 7384 - P 2062 8767

Comment parier sur le résultat Loto gagnant ?

Prochain rendez-vous samedi. Seulement deux millions d'euros seront mis en jeu. Il est désormais possible de tenter sa chance, mais il n'y a malheureusement pas de méthode spécifique pour remporter un tirage Loto. La chance y est pour beaucoup. Le hasard aussi. Pas de recette miracle donc, même si certains vainqueurs diront être persuadés que leurs chiffres fétiches ont fini par payer ou que c'était leur jour et que l'option flash a fait d'eux des millionnaires.

Une certitude néanmoins, il est vivement conseillé de parier sur de gros chiffres. Ils n'ont pas plus de chance de sortir que les petits, mais les joueurs ont tendance à moins parier sur eux. Ce qui veut dire que si jamais vous trouvez le résultat gagnant, vous aurez moins de chance de... devoir partager le jackpot avec quelqu'un d'autre.

Les vainqueurs du tirage Loto de mercredi savent de quoi ils parlent ! En effet, alors que la suite 10 - 12 - 14 - 16 - 18 est sortie, les trois millions d'euros en jeu ont dû être divisés entre non pas deux ou trois joueurs, mais bien neuf ! Un record. Chacun des grands gagnants qui avaient pourtant trouvé tout le résultat Loto est finalement reparti avec seulement 333 334 euros.