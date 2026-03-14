Narcotrafic : qui sont les suspects de la DZ mafia mis en examen ?

Un immense coup de filet mené contre la DZ Mafia… Au début de la semaine, quelque 900 gendarmes ont interpellé 42 personnes, dont 26 ont été mises en examen, a annoncé le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, lors d'une conférence de presse ce samedi 14 mars.

Un coup de filet "inédit". En début de semaine, la gendarmerie a mené une vaste opération pour interpeller plusieurs membres de la DZ Mafia. 42 personnes ont été interpellées. Parmi elles, 26 ont été mises en examen. Dans la liste des mis en examen, on retrouve notamment deux rappeurs et un avocat soupçonné d'avoir été corrompu, a annoncé le procureur de Marseille, ce samedi 14 mars, comme le rapporte France info.

Avant d'avoir interpellé les différents suspects, une vaste enquête avait été ouverte au début de l'année 2024. L'objectif était alors d'attaquer le "cœur" de ce groupe criminel qui est tout sauf "une construction policière ou journalistique", a aussi expliqué Nicolas Bessone lors d'un point presse.

Au total, la quarantaine de personnes interpellées l'a été dans six départements différents. 26 des 42 personnes interpellées ont finalement été mises en cause et 15 autres ont été placées en détention provisoire. Parmi ces derniers figurent neuf femmes. Pour le procureur de la République de Marseille, cela révèle une "véritable féminisation du narcobanditisme", selon ses termes. Parmi les mis en cause, 20 sont originaires de Marseille. Cinq personnes, parmi lesquelles les trois chefs présumés du clan, étaient déjà emprisonnées, dont quatre dans les prisons de haute sécurité.

Un avocat écroué

Comme l'explique 20Minutes, l'organisation de la DZ Mafia est une organisation qui dispose d'une surface financière importante. Un élément important, car il s'agit pour eux de corrompre plus facilement d'autres personnes. Ainsi, un avocat a aussi été écroué. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un avocat lyonnais qui devait défendre fin mars l'un des chefs présumés de la DZ Mafia dans une affaire de double homicide commis en 2019.

L'avocat est soupçonné d'avoir été corrompu. Il aurait permis à un de ces trois chefs présumés de communiquer avec l'extérieur.

Le détenu en question est toujours incarcéré dans une des prisons de haute sécurité voulues par le gouvernement. Le but de ce dernier est d'entraver les narcotrafiquants qui coordonnent leurs activités depuis leurs prisons.

Deux rappeurs impliqués

Deux rappeurs ont également été mis en cause : Dika a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, et KITKVT a été placé en détention provisoire. Le premier est issu de la ville de Marseille. Il apparaît dans les années 2010 et dispose d'une chaîne YouTube active. Il a signé des featurings notamment avec Naps ou Alonzo.

La DZ Mafia est un groupe criminel dominant actuellement le marché de la drogue à Marseille, mais dont les activités s'étendent dans le Rhône et ailleurs en France. Ses activités criminelles sont diverses, avec des extorsions de commerces notamment.