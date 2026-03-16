Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 16 mars 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le tirage Loto de ce lundi 16 mars 2026, trois millions d'euros sont mis en jeu. Trouverez-vous les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Pour le tirage Loto de ce lundi 16 mars 2026, la FDJ propose trois millions d'euros. La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que tenter de trouver le résultat Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de trouver les bons résultats Loto et de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 20h30, soit à l'heure du tirage :

Une semaine incroyable au Loto

La semaine dernière a été particulière prolifique en terme de vainqueur du côté de la Française des jeux et plus particulièrement des tirages Loto. En effet, le tirage de mercredi qui ne promettait déjà que trois millions d'euros a fait non pas un mais bien neuf grands vainqueurs ! Chacun avait parié sur le bon résultat Loto. Malheureusement pour eux, la cagnotte a été divisée entre eux, soit 333 334 euros chacun.

Au-delà du mercredi, un Super Loto était également organisé à l'occasion du vendredi 13. Au programme : 13 millions d'euros et quelque 50 codes LOTO permettant chacun de repartir avec 20 000 euros. Là encore, le tirage Loto a fait de grands vainqueurs. Mais cette fois-ci, si chacun des codes LOTO a été remporté faisant une demi-centaine de vainqueurs, le gros lot a, lui, été empoché par un seul et même vainqueur, ou groupe de joueurs, une seule bonne grille ayant été cochée correctement.