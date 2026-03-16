Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 16 mars 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Les trois millions d'euros mis en jeu pour ce tirage Loto du lundi 16 mars ont-ils été remportés ? Les résultats sont connus...

Le tirage Loto de ce lundi 16 mars 2026 a-t-il fait un grand gagnant ? C'est la question que tout le monde se pose à l'heure de l'annonce du résultat. Et il semble que... Non ! Selon la répartition des gains à l'issue de la divulgation des résultats Loto gagnants, il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi soir.

En revanche, il y a eu un heureux gagnant au rang deux. Une grille a en effet été cochée correctement des cinq bons chiffres, mais pas du numéro Chance. Son ou sa propriétaire repart tout de même avec 137 855 euros. Trente grilles ont aussi été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs détenteurs repartent avec 1 121 euros. Voici tous les résultats du Loto de ce lundi :

Tirage du Loto du lundi 16 mars 2026 5 - 14 - 25 - 31 - 42 4

Joker+ : 6 214 823

Option 2nd tirage : 2 - 8 - 26 - 33 - 34

10 codes gagnants : A 0377 1145 - E 3629 2129 - E 8633 3884 - H 0970 7163 - K 7794 6555 - K 9310 3756 - O 6244 1557 - P 2848 2681 - R 7170 8553 - S 6073 5315

Une semaine incroyable au Loto

La semaine dernière a été particulièrement prolifique en termes de vainqueurs du côté de la Française des jeux et plus particulièrement des tirages Loto. En effet, le tirage de mercredi, qui ne promettait déjà que trois millions d'euros, a fait non pas un mais bien neuf grands vainqueurs ! Chacun avait parié sur le bon résultat Loto. Malheureusement pour eux, la cagnotte a été divisée à part égale, soit 333 334 euros chacun.

Au-delà du mercredi, un Super Loto était également organisé à l'occasion du vendredi 13. Au programme : 13 millions d'euros et quelque 50 codes LOTO permettant chacun de repartir avec 20 000 euros. Là encore, le tirage Loto a fait de grands vainqueurs. Mais cette fois-ci, si chacun des codes LOTO a été remporté faisant une demi-centaine de vainqueurs, le gros lot a, lui, été empoché par un seul et même vainqueur, ou groupe de joueurs, une seule bonne grille ayant été cochée correctement.