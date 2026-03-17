Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 17 mars 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 17 mars 2026 promet 26 millions d'euros à qui trouvera les résultats.

Retour à un tirage Euromillions plus classique cette semaine. Après une grande victoire mardi dernier, qui a permis à un joueur de remporter 209 millions d'euros, les compteurs ont été remis à zéro, ou plutôt à 17 millions d'euros, vendredi. Faute de joueur ayant eu suffisamment de chance pour trouver le résultat Euromillions vendredi, ce sont désormais 26 millions d'euros qui sont mis en jeu ce mardi 17 mars 2026. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur(s) grille(s).

Pour jouer, rien de bien compliqué. Un joueur doit toutefois être majeur et disposer d'au moins 2,50 euros, prix d'une grille classique. En point de vente FDJ ou directement sur le site ou sur l'application Française des jeux, il suffit de cocher au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Tous les résultats Euromillions seront annoncés ici même. D'abord le code My Million, vers 20h40. Ensuite la combinaison gagnante aux alentours de 21h20 :

Un incroyable jackpot remporté au tirage Euromillions

La semaine passée, l'euphorie était à son paroxysme lorsque 209 527 211 euros ont très précisément été remportés. Malheureusement, la grille en question n'avait pas été validée en France, mais dans un des autres pays européens qui participent également au tirage Euromillions. En revanche, un joueur français était tout de même parvenu à trouver les cinq bons chiffres et un des deux numéros étoile, ce qui lui a permis de remporter 516 689,70 euros.

Les résultats Euromillions de mardi dernier étaient : le 12, le 14, le 27, le 44, le 50 et les numéros étoile 4 et 12. Des chiffres qui pourraient avoir davantage de chance, ou au contraire moins de chance, de sortir lors d'un prochain tirage Euromillions. À chacun de tenter sa chance en pariant ou non sur eux. Après tout, c'est le hasard qui fait le vainqueur à l'Euromillions...