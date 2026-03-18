Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 mars 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, quatre millions d'euros sont à remporter. Les résultats devraient être connus à partir de 20h30.

Pour ce tirage Loto du mercredi 18 mars 2026, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de quatre millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page à partir de 20h30. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer ! Tous les résultats Loto seront dévoilés dès qu'ils seront disponibles ci-dessous :

Sur quels chiffres miser pour remporter le tirage Loto ?

Pour essayer de parier sur le résultat Loto gagnant, chacun y va généralement de son astuce. Pour certains, cela revient à parier inlassablement sur les mêmes chiffres. Pour d'autres, mieux vaut tout miser sur un flash, cette option qui permet de générer automatiquement une combinaison en vue du tirage Loto.

Mais certains en sont convaincus, il y a des chiffres plus chanceux que d'autres. Et les statistiques confirment l'hypothèse. Sur le site de la Française des jeux, il est ainsi indiqué qu'avant le tirage Loto de ce jour, le 31 était le chiffre le plus chanceux (avec 11,84% de sorties), suivi du 30 (11,46%), du 24 (11,36%), du 6 et du 9 (11,26%). À l'inverse, le 43 semble être le chiffre le moins chanceux, avec 8,16% de sorties, suivi du 33 (8,45%), du 1 (8,83%) et du 14 (8,93%).