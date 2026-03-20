Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 20 mars 2026, 39 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 20 mars 2026 propose 39 millions d'euros à qui trouvera les résultats gagnants.

Tirage Euromillions somme toute classique ce vendredi 20 mars 2026. La Française des jeux et ses homologues européens - l'Euromillions étant un jeu commun à neuf pays dont la France - proposent 39 millions d'euros. Il est possible de tenter de trouver le résultat gagnant jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site Internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée.

Dans un premier temps, ce sera le code My Million qui sera dévoilé au grand jour. La combinaison gagnante sera révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions devraient être mis à disposition ci-dessous à partir de 20h30 :

Qu'est-ce que le MyMillion dévoilé au moment du tirage Euromillions ?

Ce code composé de deux lettres et sept chiffres sera annoncé vers 20h30/45, pendant ou peu après le JT de 20 Heures de TF1. À noter qu'il s'agit d'un code que l'on ne peut pas choisir soi-même. Il peut cependant permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants.