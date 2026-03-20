Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 20 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 20 mars 2026 proposait 39 millions d'euros. Tous les résultats sont désormais disponibles.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 20 mars 2026 n'a... pas fait de grand gagnant ! La répartition des gains mise en ligne par la Française des jeux à l'issue de l'annonce des résultats est formelle : personne n'a réussi à parier sur la combinaison gagnante. En revanche, et bonne nouvelle, il y a bel et bien eu un grand vainqueur en France au deuxième rang.

Un joueur, ou tout du moins une grille, a réussi à trouver les cinq chiffres du jour ainsi qu'un des deux numéros étoile. Elle permet ainsi de remporter 220 583,60 euros. À noter qu'une autre grille a été cochée d'une bonne partie du résultat Euromillions du jour, avec les cinq bons chiffres correctement validés, mais aucun numéro étoile. Elle permet à son détenteur de repartir avec 51 544,20 euros. Voici tous les résultats du tirage Euromillions de ce vendredi :

Tirage du vendredi 20 mars 2026 5 - 12 - 16 - 37 - 46 8 10

MyMillion : NG 772 7907

Qu'est-ce que le MyMillion dévoilé au moment du tirage Euromillions ?

Ce code composé de deux lettres et sept chiffres est annoncé vers 20h30/45, pendant ou peu après le JT de 20 Heures de TF1. À noter qu'il s'agit d'un code que l'on ne peut pas choisir soi-même. Il peut cependant permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants.

Notons toutefois que ce jeu dans le jeu, puisqu'il s'agit d'un tirage autre que celui de l'Euromillions auquel participent les joueurs, ne coûte pas plus cher. Son prix est en effet inclus dans la grille Euromillions. Il n'est par ailleurs pas possible de participer à un tirage Euromillions sans avoir un code MyMillion.