Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 mars 2026, 5 millions d'euros en jeu

Loto. Pour ce tirage Loto du samedi 21 mars 2026, la Française des jeux propose de remporter la somme de 5 millions d'euros. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

La cagnotte continue de grimper. Pour le tirage Loto de ce samedi 21 mars 2026, la Française des jeux (FDJ) met en jeu la somme de 5 millions d'euros, après trois tirages consécutifs sans grand gagnant.

Pour rappel, le dernier tirage Loto, mercredi 18 mars, n'a pas trouvé son grand gagnant. La combinaison gagnante - 8, 13, 18, 45, 48 et le numéro Chance 7 - n'a été trouvée par aucun joueur au rang 1. Deux participants ont toutefois décroché le rang 2, en validant les cinq bons numéros sans le Chance : chacun repart avec 71 629,90 euros, un joli lot de consolation.

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20 h 15 le jour J

Pour jouer, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20 h 15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21 h 15 en ligne.

Plus d'1,8 millions de grilles gagnantes le vendredi 13 mars

Lors du tirage Loto du vendredi 13 mars, un joueur a remporté le jackpot, dont le montant s'élevait à 13 millions d'euros. Le tirage a également profité à six heureux de rang 2, pour des gains équivalent à 131 598,90 euros. Au rang 3, ce sont 78 joueurs qui ont empoché 3 300 euros avec 4 numéros + Chance. Au total, plus de 1,85 million de grilles gagnantes ont été validées ce soir-là, tous rangs confondus.

Ce vendredi 13 mars a aussi entraîné un engouement important des Français : environ 11,1 millions de grilles enregistrés, un chiffre qui reste légèrement en retrait par rapport aux 12,5 millions de grilles du vendredi 13 février.

Quels sont les 5 numéros qui sortent le plus au Loto depuis 2019 ?

Depuis 2019, le numéro 31 est celui qui sort le plus souvent au tirage Loto, avec 122 apparitions, soit 11,83 % des tirages. Il est suivi de près par le 30 (118 sorties, 11,45 %) et le 24 (117 sorties, 11,35 %). Les numéros 6 et 9 arrivent juste après avec 116 sorties chacun (11,25 %), tandis que le 5 ferme le groupe des plus fréquents avec 115 apparitions, soit 11,15 %.

Côté numéro chance, le 9 domine le tirage Loto (116 sorties, 11,25%), devant le numéro 2 (110 sorties, 10,67%) et le numéro 4 (107 sorties, 10,38%)

Un dernier tirage Loto gagnant peu ordinaire

Le tirage du Loto du 11 mars 2026 a été exceptionnel : la combinaison gagnante (10, 12, 14, 16, 18 et le numéro Chance 3) a été trouvée par neuf joueurs. Le jackpot de 3 millions d'euros est donc partagé entre eux, chacun remportant un peu plus de 333 000 euros.