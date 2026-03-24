Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 24 mars 2026, 50 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ et ses homologues européens proposent 50 millions d'euros en jeu. Ne reste plus qu'à trouver les résultats.

Pour tenter sa chance au tirage Euromillions de ce mardi 24 mars 2026, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique.

Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Attention, celui-ci peut fermer avant 20h15, l'heure limite pour participer au tirage Euromillions sur Internet. Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions gagnant sera mis en ligne ici même à partir de 20h30 heures :

Quels chiffres faut-il parier à l'Euromillions pour gagner le tirage ?

Si tout le monde se pose la question, la réponse n'est malheureusement pas très scientifique. Et pour cause, au tirage Euromillions, le faiseur de rois s'appelle Hasard. En d'autres termes, impossible de savoir laquelle des très exactement 139 838 160 de combinaisons possibles va sortir. Les résultats Euromillions sont plus imprévisibles. Le mieux est donc de jouer selon son ressenti du moment. Le destin fera le reste !