Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 24 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pas moins de 50 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce premier tirage Euromillions de la semaine. Avez-vous trouvé les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce mardi 24 mars 2026 a dévoilé le résultat gagnant du jour. Alors, que fallait-il avoir parié pour devenir millionnaire ? Et surtout, quelqu'un est-il parvenu à jouer les bons résultats gagnants ? Pour le moment, le détail des gains n'a malheureusement pas encore été révélé. On ignore donc si un ou une petite chanceuse est parvenue à trouver la combinaison du jour.

Le mieux pour les participants de ce tirage Euromillions est donc de consulter et comparer par eux-mêmes le résultat Euromillions ainsi que le code My Million du jour avec les chiffres et lettres inscrits sur leur grille. À noter que le My Million, s'il ne permet pas de remporter une partie du gain mis en jeu à l'Euromillions, promet pas moins d'un million d'euros chaque mardi et chaque vendredi à un joueur ayant validé sa grille en France. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du mardi 24 mars 2026 12 - 16 - 17 - 18 - 27 1 3

MyMillion : NJ 917 9927

Quels chiffres faut-il parier à l'Euromillions pour gagner le tirage ?

Si tout le monde se pose la question, la réponse n'est malheureusement pas très scientifique. Et pour cause, au tirage Euromillions, le faiseur de rois s'appelle Hasard. En d'autres termes, impossible de savoir laquelle des très exactement 139 838 160 combinaisons possibles va sortir. Les résultats Euromillions sont plus imprévisibles. Le mieux est donc de jouer selon son ressenti du moment. Le destin fera le reste !

Pour certains, cela consiste à jouer ses chiffres préférés, sa date de naissance, celles de ses enfants ou petits-enfants, le numéro de son joueur favori ou, pourquoi pas, son numéro de sécurité sociale ou de plaque d'immatriculation. Après tout, il n'y a pas de règle ! Pour d'autres, parier ne se fait pas sans avoir procédé en amont à une fine analyse des chiffres les plus et les moins sortis ces derniers temps. Des statistiques sont disponibles sur le site de la FDJ. Enfin, d'autres préfèreront ne pas trop savoir sur quoi ils parient de peur d'être encore plus déçus en cas de défaite. Pour eux, l'option flash, qui génère automatiquement une combinaison Euromillions, est idéale.