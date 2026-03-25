Une tempête annoncée : Deborah souffle fort sur tous ces départements, mais reste une dépression

Un fort épisode de vent s'abat sur la France ce mercredi 25 mars. De nombreux départements sont en vigilance suite à la dépression Déborah.

Fini la douceur et le soleil, le temps change brutalement ce mercredi 25 mars. Un courant de nord-ouest très dynamique s'est mis brutalement en place. La pluie touche une large moitié nord du pays et les températures chutent, pouvant peiner à dépasser les 10 degrés. Une dépression nommée Déborah se creuse dans le Golfe de Gênes, provoquant un épisode de vent violent ce mercredi et jeudi. Il pourrait prendre un aspect tempétueux par endroit.

Les rafales les plus violentes sont attendues en Corse avec entre 130 et 160 km/h sur le Cap Corse et entre 100 et 130 km/h dans les terres, prévoit La Chaine Météo. La PACA est aussi particulièrement concernée avec des rafales entre 90 et 100 km/h. Le pic est attendu entre 17h ce mercredi, avec un renforcement de la tramontane et du libeccio, et 22h ce jeudi.

Une grande partie du pays en vigilance

L'épisode est aussi généralisé à l'échelle du pays, mais avec une intensité moindre : les rafales sont plus régulièrement de l'ordre de 50 à 80 km/h sur la majeure partie du pays. Météo-France a ainsi placé pas moins de 62 départements en vigilance jaune vent dans son bulletin de 6 heures. L'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cher, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés.

Le quart nord-est est aussi placé en vigilance jaune pour orages, de la Manche au Jura, en passant par la région parisienne et le Nord. Les averses orageuses peuvent être accompagnées de giboulées ou de grésil. Pendant cet épisode, la neige tombe sur les massifs et à basse altitude. Sur les Vosges et le Jura, par exemple, 5 à 10 cm sont attendus dès 800 m. 10 à 15 cm devraient également tomber à 1200 m dans les Alpes.