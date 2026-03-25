Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 25 mars 2026, 7 millions d'euros mis en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, sept millions d'euros sont à remporter. Mais trouverez-vous les résultats gagnants ? Réponse vers 20h30.

Qui parviendra à trouver le résultat Loto du tirage de ce mercredi 25 mars 2026 ? Telle est la question. Et les participants espéreront, sans aucun doute, être l'heureux élu. Sept millions d'euros sont mis en jeu ce soir. Reste que pour pouvoir espérer remporter un petit quelque chose, encore faut-il tenter sa chance. Il est possible de jouer au tirage Loto jusqu'à 20h15. Il suffit pour cela de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés.

Comme lors de chaque tirage Loto, ce 25 mars, la grille est vendue 2,20 euros pour ceux qui se contentent d'une grille avec une combinaison classique. Quant à ceux qui tenteront d'augmenter leur chance en cochant davantage de numéros, il faudra s'attendre à ce que les prix soient parfois bien supérieurs. Comptez jusqu'à 369,60 euros pour huit chiffres et trois numéros Chance cochés. Tous les résultats Loto du soir seront bientôt disponibles ci-dessous :

Quels sont les plus gros jackpots jamais remportés au tirage Loto ?

Avec sept millions d'euros proposés au tirage Loto ce mercredi, le gros lot commence à être intéressant ! Mais on est tout de même loin du plus gros jackpot jamais remporté à ce jeu de hasard. Selon le site Tirage Gagnant, il était de 30 millions d'euros. Il a été emporté à Orgères, en Ille-et-Vilaine, le 4 décembre 2021. Quelques semaines plus tôt, un gros lot de 26 millions d'euros avait été remporté le 11 septembre sur Internet. Sur la dernière marche du podium figure un jackpot de 25 millions d'euros gagné le 5 décembre 2022 à Paris.