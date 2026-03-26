Violette, la mère de Loana : une relation tumultueuse puis complice entre deux "battantes"

L'icone de la télé-réalité française, Loana, a été retrouvée morte ce mercredi 25 mars, à son domicile à Nice. Sa maman, Violette était redevenue proche d'elle.

Loana, la toute première star de l'histoire de la télé-réalité française révélée par Loft Story en 2001, a été retrouvée morte ce mercredi 25 mars 2026, comme l'ont rapporté nos confrères de Paris Match. Selon les informations du magazine, le corps de la femme de 48 ans a été découvert dans son appartement à Nice. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes du décès.

La célébrité laisse derrière elle sa fille unique, Mindy, née en 1998, ainsi que sa mère, Violette. Cette dernière a appris la disparition de sa fille dans des circonstances particulièrement brutales. Comme l'a révélé le journaliste Gilles Verdez sur le plateau de l'émission Tout beau Tout neuf, c'est par la presse que Violette a été informée du drame.

"Ses amis les plus proches et sa maman sont en train de se rendre sur le lieu du drame. Sa mère, qui réside dans une structure pour seniors, est accompagnée par les proches de Loana. Elle a appris la nouvelle en même temps que nous et elle est, bien sûr, bouleversée", a-t-il déclaré avec émotion.

La relation entre l'icône du Loft et sa mère a longtemps été qualifiée de "tumultueuse". Si la vie de Loana a été marquée par de nombreux déboires, elle avait réussi, ces dernières années, à retrouver un lien de confiance avec sa mère Violette. Ce rapprochement avait pourtant connu une crise profonde : Loana avait déposé plainte contre sa mère en 2021 et son ex-compagnon, Fred Cauvin.

Un tournant dans la relation entre Loana et sa maman

Le tournant a lieu en mai 2021, quelques semaines après. Loana décide alors de retirer sa plainte pour "escroquerie en bande organisée,". Elle confie à l'époque au magazine Closer avoir fait ce choix pour regagner "l'amour de sa mère", refusant de se battre avec elle "pour des questions d'argent". Depuis, Loana affichait régulièrement leur complicité sur les réseaux sociaux, surprenant parfois ses fans par ce revirement soudain.

Ces liens renforcés ont été mis à rude épreuve par les problèmes de santé de Violette. Contactée par la rédaction de Voici il y a un an, Loana s'était confiée sur la période difficile qu'elle traversait depuis la Saint-Valentin 2025. "Elle a commencé à faire des malaises et des crises de spasmophilie", expliquait-elle alors. Opérée en urgence après la découverte d'une masse abdominale, Violette avait frôlé le pire. "Elle a une cicatrice de 40 cm. Les médecins m'ont dit qu'à une semaine près, c'était trop tard", racontait Loana, oscillant entre l'effroi et l'admiration pour sa mère : "Ma maman est une battante ! Les chiens ne font pas des chats !"