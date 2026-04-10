Philippe, Julie, Aziz, Laure, Jean-Edouard, Kenza... Que sont devenues les anciens de Loft Story ?

La disparition de Loana fin mars, a ravivé les souvenirs de "Loft Story", première téléréalité française. Alors que les obsèques de la star ont lieu 25 ans après, les trajectoires des candidats divergent.

Loana Petrucciani a été retrouvée morte à son domicile niçois, à l'âge de 48 ans, le 25 mars 2026. Cette disparition tragique et les obsèques organisées le vendredi 10 avril, ont replongé la France dans les souvenirs de l'été 2001, lorsque M6 lançait une toute nouvelle émission, baptisée Loft Story. Un ovni télévisuel qui allait transformer le paysage audiovisuel français. Présentée par Benjamin Castaldi, ce concept révolutionnaire consiste à enfermer treize candidats dans un loft, sous l'œil de dizaines de caméras, 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, avec quelques épreuves prétexte. Le programme offrira surtout quelques belles tranches de vie et passionnera 7 millions de téléspectateurs lors de la finale.

En plus de Loana, Loft Story a révélé des personnalités hautes en couleur qui marquèrent durablement l'imaginaire collectif. Parmi eux, Steevy Boulay, alors âgé de 21 ans avec ses cheveux blond platine, devint rapidement une figure emblématique du programme. Aujourd'hui âgé de 46 ans, l'ancien lofteur a su capitaliser sur sa notoriété pour construire une carrière médiatique solide. Il est devenu un chroniqueur reconnu, participant notamment à plusieurs programmes de Laurent Ruquier.

Steevy est devenu... jardinier, Jean-Edouard revient à la télé

Parallèlement à ses activités télévisuelles et radiophoniques, Steevy s'est essayé à la gestion de boîtes de nuit dans sa ville natale du Mans et s'est découvert une passion pour la botanique. Il a récemment ouvert une boutique consacrée aux plantes dans l'une des annexes de sa maison, où il vit entouré de végétation, partageant régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de son jardin luxuriant (y compris des nus !).

Jean-Edouard Lipa, autre figure marquante de cette première saison, avait fait sensation avec Loana lors de la fameuse scène de la piscine restée gravée dans les mémoires. Après l'émission, le bel Isérois s'est lancé dans une carrière de DJ sous le pseudonyme "DJ Jean-Edouard", sortant un album de musique électronique. En 2003, il publiait "Postloft" pour revenir sur son expérience télévisuelle. Sa carrière artistique l'a également mené au théâtre, où il a joué aux côtés de Marie Laforêt dans "Jésus la Caille" en 2004, puis dans des séries télévisées comme Section de recherches sur TF1 avec Véronique Jannot et Aïcha sur France 2.

Devenu père, Jean-Edouard s'est reconverti dans le consulting et la photographie professionnelle. Il dirige aujourd'hui Stars Consulting, une agence spécialisée dans la direction musicale d'hôtels de luxe comme le Royal Monceau, pour lequel il est également photographe. À 45 ans, il s'apprête à faire un retour remarqué à la télévision en participant à la troisième saison de The Power sur W9, vingt-cinq ans après sa première apparition médiatique.

"J'étais très contente de changer de nom"... Certains ne veulent plus entendre parler du Loft

Christophe Mercy et Julie, qui formèrent le premier couple de l'histoire de la téléréalité française, représentent une success story romantique rare dans ce milieu. Co-vainqueur de la première saison avec Loana, Christophe est toujours marié à Julie, rencontrée dans l'émission. Le couple, parents de deux enfants, s'est installé à la campagne où ils projetaient l'an dernier d'ouvrir un gîte. Julie travaille en tant que responsable commerciale, tandis que Christophe évolue dans le secteur de la technologie des cartes électroniques, loin des projecteurs qu'ils ont définitivement quittés.

Kenza,Delphine,Loana,Julie & Laure de Lattre (au premier plan) à la sortie du Loft en 2001. © MORRIS RAYMOND/SIPA (publiée le 27/03/2026)

Laure de Lattre, quatrième finaliste de cette première édition, a connu un parcours médiatique contrasté. Cataloguée comme la "bourgeoise" du programme, elle garde un souvenir douloureux de cette expérience. "La prod' m'a fait passer pour la JR du jeu. Cette célébrité soudaine n'avait aucun sens", confiait-elle dans l'ouvrage "Sexisme Story". Après le Loft, elle a animé Laure de Vérité et Laure a Sonné (les amateurs de jeux de mots apprécieront) sur Téva, puis a succédé à Michaël Youn à la présentation du Morning Live sur M6 en 2002, avant d'être remplacée par un certain Cyril Hanouna. Cette expérience marqua la fin de sa carrière télévisuelle.

Entre 2002 et 2011, Laure de Lattre a dirigé avec sa sœur Beauty Street, une société spécialisée dans les vêtements pour les professionnels de l'esthétique. Aujourd'hui âgée de 48 ans et mère de deux enfants, elle occupe le poste de rédactrice en chef du magazine "Les Nouvelles Esthétiques", une publication destinée aux professionnels de la beauté dirigée par sa propre mère. Son mariage en 2008 avec Fabrice Jeandemange, un assistant-réalisateur rencontré sur le tournage du Morning Live, lui a permis de tourner la page : "J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage. Vraiment. Et de me débarrasser de Laure de Lattre", confiait-elle.

Delphine Castex avait dû abandonner le jeu pour raison médicale au bout de onze jours. Cette passionnée de chevaux, qui dirigeait un centre équestre près de Tarbes, s'est mariée avec l'entraîneur professionnel de basket François Gomez avec qui elle a trois enfants. Elle a multiplié les expériences professionnelles : "J'ai été responsable de bar en 2007 et j'ai fait tout un tas de métiers: ambulancière, croque-mort, commerciale... J'ai aussi travaillé dans le bois, la communication", confiait-elle à Télé Star.

Des trajectoires et des métiers divers, dont un instructeur de "run commando"

Kimy Thomann était entrée dans le loft douze jours après les autres, en remplacement de Delphine. Après 39 jours dans le jeu, elle avait tenté une carrière de comédienne aux Cours Florent. Elle vit désormais en Floride avec son mari Michel Thomann et leur fils. "Mon mari a vendu pour devenir chef privé dans le yachting. Il a ouvert une école de cuisine pour former de nouveaux chefs dans ce domaine et il travaille pour des personnes très importantes. Nous avons le projet de lancer une chaîne de télévision culinaire prochainement", expliquait-elle récemment.

David Cohen, l'excentrique Marseillais, n'était resté que cinq jours dans le loft avant d'abandonner. En 2011, il déclarait se consacrer au coaching à domicile entre Paris et Marseille. Fabrice Béguin, entré huit jours après les autres en remplacement de David, avait trouvé l'amour avec Laure. Leur relation s'était terminée un an plus tard. Il est devenu entrepreneur, créant en 2013 Terre de mômes, spécialisée dans l'événementiel pour enfants dans la région lyonnaise, et a ouvert un Aquapark en 2019.

Philippe, Steevy, David, Aziz et Jean-Edouard à l'entrée du Loft. © MORRIS RAYMOND/SIPA

Les autres candidats emblématiques ont connu des trajectoires diverses. Aziz Essayed et Kenza Braiga, dont la love story avait passionné les téléspectateurs, ont pris des chemins différents. Kenza, passionnée de photographie, a publié plusieurs ouvrages et participé à de nombreuses émissions en tant que chroniqueuse ou présentatrice. Aziz, après quelques expériences au cinéma, s'est reconverti dans le sport et confiait en 2021 à Ouest-France être devenu instructeur de "run commando", une discipline très exigeante.

Kamel Djibaoui a continué à graviter dans le milieu de la téléréalité et se définit aujourd'hui comme acteur et humoriste, donnant des spectacles de stand-up. Marlène Duval, repérée par le chanteur Phil Barney avec qui elle a enregistré le duo "Un enfant de toi", vit désormais aux États-Unis où elle continue la chanson et développe une activité d'animatrice télé.

La deuxième saison de Loft Story révéla également des personnalités marquantes. Lesly, connue aujourd'hui sous le nom d'Afida Turner. Sa carrière de chanteuse et ses apparitions dans diverses émissions de téléréalité l'ont maintenue sous les projecteurs. Son passage dans "LOL : qui rit, sort !" en 2023, avec sa reprise devenue virale de la comptine de la barbichette, lui a valu un énorme buzz qu'elle a rapidement transformé en single. Thomas Saillofest, co-vainqueur de la saison 2, est retombé dans l'anonymat et travaillerait aujourd'hui dans le milieu bancaire. Karine Delgado, qui avait gagné l'édition 2002 à ses côtés, a enchaîné les petits rôles à la télévision avant d'ouvrir son école de danse dans le sud de la France.