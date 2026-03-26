Mort de Loana : que deviennent Jean Edouard et Steevy du Loft ?

Ce mercredi 25 mars, l'icone de la télé-réalité Loft Story a été retrouvée morte à son domicile. Si la star s'était éloignée de la télé, les autres candidats ont une vie aussi étonnante qu'inédite.

Il y a 25 ans, l'émission de télé-réalité, Loft Story, pionnière dans le milieu, fut connaitre du grand public, Loana Petrucciani. Ce mercredi 25 mars, la star a été retrouvée morte à son domicile niçois. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de son décès.

Les anciens candidats du show télévisé ont rendu hommage à la star de 48 ans, notant sa personnalité marquante et son parcours aussi "fulgurant que fragile", partage Huffpost. Si Loana, avait choisi de s'éloigner du petit écran, certains de ses anciens camarades vont bientôt faire leur grand retour à la télévision.

Jean-Edouard Lipa, va faire son retour dans la télé-réalité d'ici peu. Ce dernier avait tissé un lien proche avec Loana lors du tournage de Loft Story. La séquence de la piscine avait d'ailleurs fait polémique. Jean-Edouard ne semble pas avoir dit "stop" à la télé-réalité. Il intégrera le casting de la saison 3 de The Power, diffusé par W9, partage Ouest France. Cette apparition marquera "son retour" après sa participation à la première saison de Loft story.

Depuis, il n'était réapparu que rarement, à l'exception de quelques petits rôles en tant que comédien, ou pour des participations dans Touche pas à mon poste sur C8 et Ça commence aujourd'hui sur France 2. Après une carrière dans la musique en tant que DJ et une expérience au théâtre, l'Isérois, devenu papa, s'était lancé dans le consulting et était devenu photographe professionnel.

Steevy Boulay, l'autre célébrité de Loft Story

Une autre personnalité de Loft Story avait aussi marqué les esprits, Steevy Boulay. A l'aube des années 2000, Steevy était devenu une icone de la télé-réalité avec ses cheveux blonds, ses oreilles percées et sa forte personnalité. 25 ans après sa participation à l'émission, l'homme de 46 ans n'a littéralement plus la même vie. Loin des paillettes de la capitale, il vit tranquillement dans sa nouvelle maison au Mans inondée de plantes, partage PurePeople. Celui qui reste discret sur sa vie privée partage régulièrement des photos de l'intérieur de sa maison ou de son jardin. Grand adepte du jardinage, il a même posé nu au milieu de ses plantes.

Depuis la fin du programme, l'ancien candidat a su "mener sa barque". Il cumule des casquettes de comédien, chroniqueur télé et radio ou encore romancier. Une carrière médiatique qui lui permet un confortable train de vie. Malgré son retrait de la télé, Steevy a tenu à rendre hommage à son ancienne amie Loana. C'est sur son compte Instagram, qu'il a partagé une lettre dédiée à la défunte.