Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 26 mars 2026, 30 000 euros par mois en jeu

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, ce sont à nouveau 30 000 euros par mois pendant 30 ans qui sont promis. Les résultats seront annoncés dans cette page ce soir.

Comme chaque lundi et jeudi depuis plus de quatre mois maintenant, le tirage EuroDreams propose de remporter 30 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 26 mars 2026. Reste à savoir si au bout de quatre mois la roue va finir par tourner et un joueur parviendra enfin à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter même ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Quels sont les chiffres qui sortent le plus au tirage EuroDreams ?

Selon les statistiques de la Française des jeux, le numéro qui a le plus été tiré au sort pour constituer le résultat EuroDreams gagnant ces derniers temps est le 23. Son taux de sorties s'élève à 19,68%. Viennent ensuite le 8 avec 19,28% de sorties et, ex aequo les 15, 19, 21 et 37, avec 18,88% de sorties. Le 24 et ses 18,47% de sorties ferment la marche des grands chanceux.