Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 26 mars 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il enfin fait un grand vainqueur ? Les résultats ont mis fin au suspense ce jeudi 26 mars.

Comme chaque lundi et jeudi depuis plus de quatre mois maintenant, le tirage EuroDreams proposait de remporter 30 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 26 mars 2026. Après quatre mois de remise en jeu, ce gros lot exceptionnel promis à qui trouvera les résultats EuroDreams n'a… toujours pas trouvé preneur ! La répartition des gains est catégorique : personne n'a réussi, encore une fois, à parier sur le résultat EuroDreams du jour.

Pas de grand vainqueur donc, mais pas non plus de chanceux au deuxième rang. Les plus grands gagnants ont tout juste remporter 990,50 euros. Ils ont réussi à trouver seulement cinq des six chiffres de la combinaison. Ceux qui ont parié sur uniquement quatre des six bons chiffres compris entre 1 et 40 remportent 47,90 euros. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 26 mars 2026 11 - 14 - 30 - 32 - 34 - 39 5

Quels sont les chiffres qui sortent le plus au tirage EuroDreams ?

Prochain tirage, lundi. Selon les statistiques de la Française des jeux, avant les résultats de ce soir, le numéro qui a le plus été tiré au sort pour constituer le résultat EuroDreams gagnant ces derniers temps est le 23. Son taux de sorties s'élève à 19,68%. Viennent ensuite le 8 avec 19,28% de sorties et, ex aequo les 15, 19, 21 et 37, avec 18,88% de sorties. Le 24 et ses 18,47% de sorties ferment la marche des grands chanceux.

À contrario, le chiffre le moins chanceux lors des tirages EuroDreams est le 29, avec seulement 10,44% de sorties. Vient ensuite le 36 et ses 10,84% de sorties. Le 12 est en embuscade, avec seulement 11,24% de sorties. Puis, on retrouve, ex aequo, les 17 et 39 avec 12,85% de sorties. Des pourcentages qui pourront inspirer les participants lors des prochains tirages. Attention, cela ne garantit en rien qu'ils trouvent le résultat EuroDreams. Tout n'est au final qu'affaire de hasard et de chance.