Fin du changement d'heure en France : l'Espagne l'a réclamé pour toute l'UE, où en est-on ?

Depuis plusieurs années, la fin du changement d'heure est exigée. Le débat a été mis en suspens puis relancé en 2025. Qu'en est-il alors à l'approche du passage à l'heure d'été 2026 ?

Le changement d'heure 2026 a lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. Le passage à l'heure d'été fête cette année les 50 ans de son rétablissement en France. Un premier changement d'heure avait été appliqué entre 1916 et 1944, puis, il a été réinstauré par décret en septembre 1975 et mis en place en 1976 suite au choc pétrolier. Il a ensuite été harmonisé à l'échelle européenne en 1998. L'objectif initial était de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec l'éclairage naturel. Or, ce bénéfice est aujourd'hui marginal avec les nouvelles technologies à plus faible consommation. La communauté scientifique, et surtout les chronobiologistes, estime que le changement d'heure perturbe l'horloge interne et les rythmes biologiques dans l'organisme. Il pourrait ainsi impacter les cycles du sommeil, voire avoir des conséquences sur la santé. Des études montrent aussi une hausse temporaire des accidents de la route dans les jours qui suivent le passage à l'heure d'été.

Depuis plusieurs années, la question de le supprimer se pose donc à l'échelle européenne. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure. Pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été et le Parlement européen avait plaidé pour une coordination pour ne pas trop chambouler le marché intérieur. Le dossier est ensuite resté en suspens, notamment suite à la crise sanitaire de 2020 et aux priorités géopolitiques de l'Union européenne, notamment avec le Brexit puis la Guerre en Ukraine, débutée en février 2022.

L'Espagne a relancé le débat, mais rien n'est fait

A ce jour, le changement d'heure est donc toujours actif et la règle reste la même pour les pays de l'Union européenne. Toutefois, le 20 octobre 2025, soit juste avant le dernier passage à l'heure d'hiver, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure dès 2026. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", avait-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. Le sujet a alors été rapidement abordé au Parlement européen quelques jours plus tard, entrainant la commande d'une nouvelle analyse pour évaluer la situation. "La Commission européenne a remis dans son programme de travail 2026 la suppression du changement d'heure", avance le site officiel Vie Publique.

Même si la proposition espagnole venait à aboutir, le dernier changement d'heure n'aurait pas lieu avant 2027 ou 2028 au moins. Ce n'est donc pas la dernière fois que la France change d'heure cette année. Les débats risqueraient, en effet, d'être longs, notamment concernant l'heure à conserver. En France, les sondages montrent que le pays est prêt, aucun dirigeant politique ne s'y oppose. La consultation parlementaire en 2019 a même montré que 80% des Français souhaitent la fin du changement d'heure, dont 59% qui préféraient rester à l'heure d'été. Si au Portugal, à Chypre ou encore en Pologne, l'heure d'été était aussi sollicitée dans les sondages, en Finlande, au Danemark ou aux Pays-Bas, les habitants penchaient davantage pour l'heure d'hiver. Alors que les pays du sud veulent pouvoir profiter des longues journées d'été, au nord, l'heure d'hiver est plus en phase avec le rythme naturel du cycle du soleil.