Loto : le résultat du tirage du lundi 29 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 29 juin 2026 et sa cagnotte de 2 millions ont eu lieu, suivez le résultat en direct dès ce soir.
Ce lundi 29 juin 2026, la Française des Jeux convie les amateurs de jeu à un nouveau rendez-vous avec le Loto, pour un jackpot de 2 millions à conquérir. Des millions de Français guettent leur combinaison avec l'espoir de décrocher la mise. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès que la FDJ officialise les numéros du soir.
Le tirage du Loto précédent, celui du samedi 27 juin, avait souri à un joueur unique en lui offrant le jackpot complet. La combinaison gagnante associait les numéros 18, 21, 24, 35 et 36, accompagnés du numéro chance 3. Une seule grille avait réuni l'ensemble de ces éléments pour empocher la totalité de la cagnotte.
Samedi dernier, le résultat du Loto a récompensé plusieurs rangs de gagnants
Au-delà du vainqueur du jackpot, le tirage du Loto du 27 juin avait généré une cascade de gains à différents échelons. Trois joueurs avaient validé les cinq numéros principaux sans le numéro chance, repartant chacun avec plus de 67 000 euros. Quarante autres grilles avaient combiné quatre numéros et le numéro chance, pour 1 230 euros chacune, tandis que 339 participants avaient décroché 523 euros avec quatre numéros exacts.
Moins visible que la combinaison principale, le système des codes constitue pourtant une dimension à part entière du Loto. À chaque tirage du Loto, dix codes sont sélectionnés parmi toutes les grilles validées, offrant 20 000 euros à leurs détenteurs indépendamment de leurs numéros. Ce mécanisme représente une chance supplémentaire, distincte et parallèle, ouverte à l'ensemble des participants sans condition de résultat.
Tirage du Loto en Super Édition, quand les opportunités se multiplient
Lors des sessions Super Loto, ce dispositif de codes monte en puissance avec cinquante dotations supplémentaires de 20 000 euros chacune. Ces éditions attirent une participation bien plus dense, non seulement pour le jackpot augmenté, mais aussi pour cette multiplication des chances annexes. Le tirage du Loto prend alors une dimension inédite, conjuguant plusieurs niveaux d'opportunités pour chaque joueur présent.
En 2026, le Loto a déjà enregistré plus de 1,5 million de gagnants sur l'ensemble du territoire, toutes catégories confondues. Ce volume témoigne de la régularité avec laquelle chaque tirage du Loto redistribue des sommes très variables, du gain symbolique au jackpot transformateur. La mécanique hebdomadaire du jeu dépasse largement la seule course aux gros lots pour toucher un public bien plus large.
Dernières mises à jour
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a atteint un rythme record en matière de nouveaux millionnaires : un nouveau gagnant toutes les 48 heures, pour un total annuel de 189 heureux élus. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, notamment grâce aux jackpots du Loto. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, la FDJ propose également un pack MultiChances composé de 600 parts, à 6,60 euros chacune. Un format qui augmente les probabilités de gagner, mais implique de partager les gains en cas de victoire.
- La sécurité des tirages du Loto passée au crible
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Par ailleurs, les boules font l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur indépendant, garantissant ainsi l'intégrité de chaque tirage. Ces mesures strictes visent à assurer une totale transparence et à préserver la confiance des millions de joueurs qui participent régulièrement aux tirages du Loto.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros du Loto se font particulièrement discrets. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est sorti 89 fois, soit 8,29% des tirages, ce qui en fait le numéro le moins fréquent. Derrière lui, le 33 et le 1 sont chacun apparus 92 fois (8,57%), suivis du 14 avec 94 sorties (8,75%). La FDJ rappelle cependant que ces données relèvent de statistiques et non de probabilités : chaque boule conserve la même chance d'être tirée à chaque nouveau tirage.
- Six Super Loto programmés en 2026 pour le tirage du Loto
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux du Loto avec six Super Loto programmés sur l'année. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Ces rendez-vous jalonnent l'année et offrent aux joueurs des opportunités de gains bien supérieurs au jackpot minimum habituel de 2 millions d'euros proposé lors des tirages classiques.
- L'histoire du Loto remonte au XVIe siècle
Jeu populaire par excellence en France, le Loto puise ses racines en Italie, au XVIe siècle. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto a depuis accompagné des millions de Français, dont certains ont vu leur vie basculer du jour au lendemain en devenant millionnaires. Près de cinquante ans après ses débuts, il continue de mobiliser chaque semaine un nombre considérable de joueurs à travers tout le pays.
- Récupérer ses gains du Loto en point de vente : mode d'emploi
Pour les joueurs ayant acheté leur billet du Loto en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de passer par le service client, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Une procédure encadrée qui s'applique à chaque tirage du Loto.
- Jouer au Loto : combien ça coûte ?
Participer au Loto est accessible dès 2,20 euros pour une grille simple lors des tirages classiques, avec à la clé un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage moyennant 0,80 euro supplémentaire. Lors des Super Loto, la grille de base est proposée à 3 euros. Au-delà des jeux de tirage, quelques grands gagnants ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.
- La sécurité des boules du Loto, une organisation ultra-stricte
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Par ailleurs, les boules font l'objet de deux contrôles par an, réalisés par un organisme extérieur, afin de garantir l'intégrité de chaque tirage. Ces mesures visent à assurer la fiabilité et la transparence d'un jeu qui attire chaque semaine des millions de participants à travers la France.
- Récupérer ses gains au Loto en ligne : voici comment ça fonctionne
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Par ailleurs, deux jackpots historiques viennent compléter le top 5 des plus grands gains du Loto : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le record absolu du Loto français est détenu par un joueur d'Orgères, qui a empoché 30 millions d'euros le 4 décembre 2021. Quelques mois plus tôt, le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant misé en ligne. La troisième plus grande fortune issue du Loto s'élève à 25 millions d'euros, gagnée à Paris le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent l'ampleur des sommes en jeu, notamment lors des Grands Loto, dont les jackpots démarrent à un minimum de 20 millions d'euros.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au palmarès régional des grands gagnants du Loto cette année, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. À noter que les joueurs en ligne sur FDJ.fr représentent également une part significative des heureux élus, avec 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Ces chiffres confirment que le Loto reste, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams, l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires en France.
- Un pack MultiChances pour booster ses chances au Loto
Pour les joueurs qui souhaitent multiplier leurs chances de gagner au Loto, il existe un pack MultiChances disponible en version élargie, composé de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une option qui s'adresse à ceux qui misent sur la mutualisation plutôt que sur le gain individuel.
- Un rythme record de millionnaires grâce au Loto
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux jackpots du Loto. Rappel important : jouer au Loto comporte des risques, notamment d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Gagner au Loto, un défi statistiquement vertigineux
Participer au Loto, c'est tenter sa chance face à des probabilités particulièrement défavorables. Avec une seule grille classique, un joueur a exactement une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. À titre de comparaison, il est plus probable d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000) ou d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000). Pourtant, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.
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