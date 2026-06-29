Loto : le résultat du tirage du lundi 29 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 29 juin 2026 et sa cagnotte de 2 millions ont eu lieu, suivez le résultat en direct dès ce soir.

Ce lundi 29 juin 2026, la Française des Jeux convie les amateurs de jeu à un nouveau rendez-vous avec le Loto, pour un jackpot de 2 millions à conquérir. Des millions de Français guettent leur combinaison avec l'espoir de décrocher la mise. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès que la FDJ officialise les numéros du soir.

Le tirage du Loto précédent, celui du samedi 27 juin, avait souri à un joueur unique en lui offrant le jackpot complet. La combinaison gagnante associait les numéros 18, 21, 24, 35 et 36, accompagnés du numéro chance 3. Une seule grille avait réuni l'ensemble de ces éléments pour empocher la totalité de la cagnotte.

Samedi dernier, le résultat du Loto a récompensé plusieurs rangs de gagnants

Au-delà du vainqueur du jackpot, le tirage du Loto du 27 juin avait généré une cascade de gains à différents échelons. Trois joueurs avaient validé les cinq numéros principaux sans le numéro chance, repartant chacun avec plus de 67 000 euros. Quarante autres grilles avaient combiné quatre numéros et le numéro chance, pour 1 230 euros chacune, tandis que 339 participants avaient décroché 523 euros avec quatre numéros exacts.

Moins visible que la combinaison principale, le système des codes constitue pourtant une dimension à part entière du Loto. À chaque tirage du Loto, dix codes sont sélectionnés parmi toutes les grilles validées, offrant 20 000 euros à leurs détenteurs indépendamment de leurs numéros. Ce mécanisme représente une chance supplémentaire, distincte et parallèle, ouverte à l'ensemble des participants sans condition de résultat.

Tirage du Loto en Super Édition, quand les opportunités se multiplient

Lors des sessions Super Loto, ce dispositif de codes monte en puissance avec cinquante dotations supplémentaires de 20 000 euros chacune. Ces éditions attirent une participation bien plus dense, non seulement pour le jackpot augmenté, mais aussi pour cette multiplication des chances annexes. Le tirage du Loto prend alors une dimension inédite, conjuguant plusieurs niveaux d'opportunités pour chaque joueur présent.

En 2026, le Loto a déjà enregistré plus de 1,5 million de gagnants sur l'ensemble du territoire, toutes catégories confondues. Ce volume témoigne de la régularité avec laquelle chaque tirage du Loto redistribue des sommes très variables, du gain symbolique au jackpot transformateur. La mécanique hebdomadaire du jeu dépasse largement la seule course aux gros lots pour toucher un public bien plus large.

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